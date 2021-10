Evocargo entra nei mercati europeo e mediorientale con un comprovato servizio di logistica fornito dai suoi autocarri autonomi

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–L’azienda globale di trasporto autonomo di merci Evocargo ha esibito la sua piattaforma di logistica senza equipaggio EVO.1 all’EXPO 2020 Dubai.

Il fondatore e responsabile in capo dello sviluppo commerciale di Evocargo International Holdings Limited, Andrey Bolshakov, ha presentato un servizio di logistica intelligente che si avvale delle piattaforme logistiche senza equipaggio elettriche, di produzione propria, EVO.1 (3,5 T di peso totale) ed EVO.3 (44 T di peso totale) e ha annunciato l’apertura di una sede a Dubai.

Il lancio a EXPO 2020 Dubai della “strategia di logistica globale intelligente” di Evocargo come programma onnicomprensivo animato dall’ambizioso obiettivo di diffondere il servizio di logistica intelligente fornito dai veicoli senza equipaggio a grandezza naturale EVO.3 (N3) ed EVO.1 (N1) avrà un grande effetto sul settore della logistica.

Definita come la “città del futuro”, oltre che importante centro di ricerca e sviluppo, Dubai è uno dei migliori luoghi per sviluppare nuovi legami commerciali e acquisire possibili clienti per Evocargo International Holdings Limited. Il suo arrivo negli Emirati Arabi Uniti è stato accolto caldamente dall’autorità di Dubai che sovrintende alla rete viaria e ai trasporti.

“Il caloroso benvenuto tributatoci dai nostri partner di Dubai ci è di grande conforto e crediamo che tutti i nostri clienti rimarranno felicemente sorpresi nell’implementare alcune delle nostre ultime innovazioni autonome nell’ambito dei servizi di logistica intelligente. Il servizio di logistica robotizzata a tutto campo di Evocargo basato sulle piattaforme EVO.1 ed EVO.3 può ridurre il costo dei trasporti fino al 60%.” – Responsabile in capo dello sviluppo commerciale di Evocargo International Holdings Limited, Andrey Bolshakov.

Evocargo è un’azienda di logistica globale innovativa e pioniera nonché leader nella fabbricazione e realizzazione di veicoli autonomi con alimentazione elettrica/a idrogeno per consegna “in hub” sia al chiuso che in esterni, in grado di offrire un’intera suite di servizi di logistica commisurati all’ecosistema logistico di ogni cliente e finalizzati alla realizzazione di soluzioni più intelligenti, ecologiche, sostenibili ed efficienti per la sua attività commerciale.

