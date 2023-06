Europcar sceglie BringOz per digitalizzare e razionalizzare gli spostamenti dei suoi veicoli in Svizzera

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–La flotta di Europcar, la maggior società di autonoleggio della Svizzera, comprende 5.500 veicoli tra cui utilitarie, monovolume familiari, berline di lusso, veicoli commerciali, cabriolet e altro ancora. Con oltre 90 sedi, Europcar offre comodi punti di ritiro e riconsegna in tutta la Svizzera.

Europcar Switzerland ha scelto di collaborare con la piattaforma logistica di BringOz nel quadro dell’impegno complessivo di digitalizzazione dei suoi processi interni e per centrare i seguenti obiettivi:

Automatizzazione e ottimizzazione degli spostamenti degli automezzi: BringOz digitalizza gli spostamenti delle vetture e allinea la fornitura di autoveicoli con una domanda in continuo cambiamento. Il team di Europcar potrà programmare, attuare e monitorare il trasferimento dei veicoli tra tutte le sedi.

Razionalizzazione dei processi e massimizzazione delle risorse: il team di Europcar razionalizzerà i processi, taglierà sui tempi e ridurrà i costi aumentando l’efficienza nel trasferimento dei veicoli, con il consolidamento e il miglior utilizzo delle risorse.

Più produttività dei team e stimolo alla crescita del fatturato: Europcar si concentrerà maggiormente sulle responsabilità ad alto valore e potrà aumentare la quota di mercato e il fatturato, riducendo il tempo necessario per il lavoro amministrativo complementare.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Europcar a questa iniziativa; in qualità di nuova frontiera per il team, questa partnership è stata preziosa per analizzare più a fondo i problemi del settore dell’autonoleggio a livello mondiale. Siamo pronti a continuare ad affiancare Europcar per migliorarne le attività e l’esperienza cliente”, ha commentato Doron Bakchy, CEO di BringOz.

Hendrik Lütjens, direttore generale di Europcar Switzerland, ha aggiunto: “Con l’aiuto di BringOz riusciremo a razionalizzare le attività di trasferimento dei veicoli e a ottimizzare i flussi di lavoro. È una soluzione che ci consentirà di disporre di processi totalmente digitali e di abbandonare quelli cartacei, di essere più efficienti e, in ultima istanza, di fornire ai clienti un servizio più rapido e diversificato. Siamo certi che la collaborazione con BringOz cambierà radicalmente l’approccio al nostro business e siamo pronti a lavorare insieme a stretto contatto, per promuovere il successo e la crescita”.

Informazioni su Europcar

Europcar, la soluzione leader per l’autonoleggio in Europa, dispone di una flotta media di 200.000 veicoli al servizio di 6 milioni di utenti in oltre 130 paesi del mondo. In qualità di maggior società di autonoleggio della Svizzera, Europcar offre 5.500 veicoli presso oltre 90 sedi in tutto il paese. Europcar Switzerland è una società del gruppo AMAG.

Per ulteriori informazioni su Europcar Switzerland visitare il sito https://www.europcar.ch.

Informazioni su BringOz

BringOz fornisce un sistema completo di gestione delle consegne che consente di rispondere alle esigenze di consegna e distribuzione delle organizzazioni.

Per ulteriori informazioni contattare chen@bringoz.com. Per ulteriori informazioni su BringOz visitare il sito www.bringoz.com.

