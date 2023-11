Euronext sceglie Board per trasformare la pianificazione e l’analisi finanziaria

Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, utilizza Board per ottimizzare la pianificazione finanziaria, il forecasting e il budgeting.

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Board International, leader mondiale nelle soluzioni di Intelligent Planning, ha annunciato oggi che Euronext ha scelto Board per trasformare le sue attività di budgeting, pianificazione e forecasting.





Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie europee ai mercati dei capitali globali. Con circa 1.900 emittenti quotati per una capitalizzazione di mercato di circa €6.2 trilioni (dati a fine settembre 2023), Euronext vanta un paniere senza eguali di blue chip e un’ampia base clienti diversificata a livello nazionale e internazionale.

Con i dipartimenti finanziari sotto una continua pressione crescente per fornire gli insight fondamentali che guidano le decisioni aziendali strategiche, non c’è spazio per approcci disgiunti alla pianificazione. I lungimiranti team finanziari di Euronext stanno passando a un approccio di Intelligent Planning con Board, che collega i piani strategici, operativi e finanziari con le risorse disponibili, trasformandosi in team agili e reattivi, capaci di supportare e migliorare la crescita del business.

“La piattaforma di Intelligent Planning di Board fornisce soluzioni flessibili e facili da usare per supportare l’innovazione e la crescita della nostra organizzazione“, ha dichiarato Ghislain Bardon, Head of Financial Planning & Analysis and Accounting Group di Euronext. “Board consente a Euronext di trasformare la pianificazione finanziaria vitale in molteplici casi d’uso, offrendo ai nostri team una migliore comprensione e, in ultima analisi, migliori risultati”.

“Euronext è fondamentale per la salute dei mercati finanziari europei. Siamo entusiasti che abbiano scelto Board per trasformare la loro pianificazione e analisi finanziaria. In risposta alle complesse dinamiche dei mercati, le organizzazioni richiedono una continua evoluzione e innovazione dei processi di pianificazione e analisi. Board supporta Euronext nell’intero processo di budgeting, pianificazione e forecasting, superando le sfide associate a fogli di calcolo eterogenei per offrire un approccio veramente intelligente“, ha dichiarato Jeff Casale, CEO di Board.

Board

Le soluzioni di Intelligent Planning di Board aiutano oltre 2.000 organizzazioni in tutto il mondo ad aumentare l’agilità, ad accelerare la crescita e a migliorare il proprio vantaggio competitivo. Collaborando con Board, aziende globali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno abbracciato la digitalizzazione per trasformare i loro processi di pianificazione. In Italia, Board ha ottenuto la fiducia di Banco BPM, Conad, Granarolo, Bauli, Piazza Italia, Rummo, Slower Venezia, Versace e molte altre aziende in tutto il Paese.

Con uffici in tutto il mondo e una tecnologia leader del settore, Board è riconosciuta dai principali analisti, tra cui BARC, Gartner e IDC.

www.board.com/it

Contacts

Oksana Smirnova-Perletti, PhD | +39 389 9596586 | oksana.m.smirnova@gmail.com