euNetworks e AAA sottoscrivono un accordo di partenariato Master Agent

AAA Sales & Management GmbH aggiungerà i prodotti e servizi di euNetworks al suo portafoglio di proposte per i clienti

LONDRA e BAAR, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Fiber UK Limited (“euNetworks”), società di infrastrutture per la larghezza di banda dell’Europa occidentale, ha stipulato un accordo di partenariato di tipo Master Agent con AAA Sales & Management GmbH (“AAA”), consulente svizzero per le telecomunicazioni. In base ai termini dell’accordo, AAA aggiungerà al suo portafoglio di soluzioni i prodotti e i servizi di euNetworks basati su fibra. AAA fornisce consulenza alle medie aziende europee e alle corporation internazionali sui requisiti complessi, in materia di TLC, in relazione ai collegamenti in rete dei siti, alle soluzioni per i centri dati e alle connessioni sul cloud.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hannah Britt | Direttore senior marketing e IR | euNetworks

5 Churchill Place | London E14 5HU

hannah.britt@eunetworks.com email | +44 7717 896 446 cellulare

Maria Groechenig | Marketing online e comunicazioni| AAA Sales & Management GmbH

Maria.groechenig@aaa-sales.ch email | +41 41 560 7771 cellulare