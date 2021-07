Etilika Horeca: adesso anche il vino ha il suo ecommerce B2B

Supportare in questa importante fase di cambiamento i professionisti della ristorazione, del catering e della ricettività alberghiera: con questo obiettivo Etilika, tra i principali operatori nazionali del settore online wine & spirits, con forte specializzazione sulle etichette italiane con più di 2.000 etichette disponibili e la migliore online reputation di settore con oltre 6.000 recensioni certificate positive, lancia ufficialmente “Etilika Horeca”, la nuova piattaforma dedicata agli operatori del settore.

Michele Trotta e Marco Guerrini, i co-fondatori di Etilika, hanno dichiarato che l’avvio di questo portale nella settimana che, con la fine del coprifuoco su tutto il territorio nazionale, rappresenta una sorta di ripartenza per tutto il settore a seguito delle chiusure imposte dalla pandemia, vuole essere di buon auspicio. I due fondatori hanno inoltre affermato di essere stati in grado di unire in questa realtà l’esperienza nel settore del commercio del vino a quella nel settore ICT/Digital.

Secondo Trotta e Guerrini, la pandemia in questo ultimo anno e mezzo ha stravolto le logiche che hanno disegnato la catena del valore del settore nel corso degli ultimi decenni: il mondo Ho.Re.Ca. è dunque alla ricerca di novità, in linea con le tendenze del momento, maggiori marginalità, efficienza logistica, elasticità e dinamismo, rapidità nei tempi di consegna e ampia scelta.

Soluzioni che sono nel DNA delle piattaforme online più evolute: tutto il settore del resto ha dovuto prendere necessariamente confidenza con il mondo online, aprendosi alla gestione dell’asporto, alla ricezione di ordini via web, all’utilizzo di soluzioni di delivery.

Grazie a rapporti diretti e consolidati con i più importanti produttori del settore, Etilika con la nuova piattaforma si impegna ad assicurare ai propri clienti Ho.Re.Ca. la presenza costante a magazzino di più di 400 etichette attentamente selezionate e di offrire, tra le altre cose, l’opportunità di ridurre al minimo il proprio magazzino grazie alla possibilità di ordinare senza vincoli relativi al numero minimo di prodotti inseribili in un singolo ordine.

Gli ordini vengono processati dalla piattaforma 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e l’interfaccia utente è stata ottimizzata al fine di rendere il processo di acquisto e riapprovvigionamento snello e intuitivo. Le consegne avvengono in tutta Italia mediamente in uno o due giorni lavorativi successivi all’ordine, mentre su Roma e provincia anche in giornata.

Presente sul mercato da meno di due anni, Etilika è diventata con il suo ecommerce b2C un partner affidabile per le più importanti cantine italiane e punto di riferimento per milioni di appassionati, come raccontano le oltre 6.000 recensioni certificate con la percentuale di clienti soddisfatti più alta del settore (>99% fonte Feedaty). A dimostrarlo anche il recente ingresso di Etilika nella classifica di beststartup.eu “101 Top Ecommerce Startups and Companies in Italy 2021″ accanto a colossi del settore e in compagnia di appena altri quattro operatori “wine & spirits”, e in quella de “I Migliori ECommerce d’Italia 2021/2022” stilata da ITQF – Repubblica A&F, che comprende 18 enoteche online su più di 200 prese in analisi.

Un successo – legato alla capacità di unire la praticità offerta dall’online alla professionalità dell’assistenza clienti sia in fase di prevendita che di postvendita – che l’azienda è ora pronta a replicare con il canale “Etilika Horeca”, offrendo anche una consulenza professionale gratuita per la gestione dell’assortimento, la formazione del personale e la stesura di una eventuale carta vini.