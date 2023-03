ETC Group annuncia il nuovo marchio globale orientato al futuro

Il branding globale uniforme riflette le integrazioni dell’azienda



e si concentra sull’innovazione per definire il futuro delle reti di comunicazione a livello globale

EDISON, N.J. e EAUBONNE, Francia–(BUSINESS WIRE)–ETC Group (“ETC”), un importante distributore a valore aggiunto a livello globale per il settore delle reti di telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali, oggi ha annunciato l’intenzione di cambiare il branding in Netceed. I marchi del Gruppo si integreranno in un’unica organizzazione a livello globale che comprende USTC Corp, Walker, Comstar Supply e Multicom negli Stati Uniti; EuroTechnoCom in Francia; ETCP e iETC in Portogallo; Comtec nel Regno Unito, in Qatar, Oman, negli EAU e a Hong Kong; ILDC in Israele; DNT nella Repubblica Dominicana; ETC Morocco Networks; ETC Germany Networks; Klonex-VCS in Polonia e Tiba Produktions & Vertriebs GmbH in Austria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

