PMI: la transizione digitale si fa con il giusto ERP

Per la transizione digitale delle PMI manifatturiere la leva da azionare adesso è quella dell’ERP, che deve essere solido, come SAP Business One, e implementato dall’unico Platinum partner italiano: Seidor.

Nell’attuale contesto economico la transizione digitale non è più un’opzione, ma una necessità per le PMI, in modo particolare per quelle del settore manifatturiero, in un momento in cui il piano Transizione 5.0 è finalmente diventato realtà.

Ecco perché l’adozione di un software ERP consolidato come SAP Business One diventa il passo cruciale per consentire alle PMI di migliorare l’efficienza operativa e rimanere competitive in futuro.

Una scelta e una pratica, quelle del cambiamento del software gestionale, che non vanno fatte in totale autonomia, ma hanno successo se portate avanti con l’aiuto di un partner di provata esperienza. Come Seidor, l’unico Platinum Partner di SAP Business One in Italia.

Quali sono gli elementi che frenano le PMI (specialmente nel manifatturiero) nel processo di transizione digitale?

Oggi molte PMI, e in particolare quelle del settore manifatturiero, al cospetto della transizione digitale si trovano ad affrontare diverse sfide. Tra tutte spiccano la scarsità di risorse finanziarie da reperire per l’innovazione e una sostanziale paura del cambiamento, che spesso spinge imprenditori e manager a ripetere la fatidica frase “abbiamo sempre fatto così”.

Ma al di là delle attitudini imprenditoriali sopite dall’abitudine e volendo scendere nel particolare dei concreti strumenti a disposizione per avviare una transizione digitale e sostenibile, va rilevata anche la scarsa consapevolezza dei benefici che un software ERP avanzato, ossia un sistema capace di ottimizzare tutti i processi aziendali, può portare alle piccole e medie imprese.

Forse a sfavore ha giocato negli anni, da un lato la complessità percepita dei sistemi ERP, dall’altro la preoccupazione per i costi di implementazione. Questo doppio fattore ha dissuaso le PMI dall’intraprendere un percorso verso un software gestionale di ultima generazione. Ma le cose possono cambiare, facendosi le giuste domande e trovando le risposte corrette.

Perché una PMI dovrebbe investire in una tecnologia ERP?

La motivazione più chiara e comprensibile è data dal fatto che in un’epoca di transizione digitale investire in un sistema ERP consente alle PMI di centralizzare e snellire i processi aziendali, migliorando la visibilità e il controllo delle operazioni.

Un ERP avanzato, come SAP Business One, offre strumenti per la gestione delle risorse, la pianificazione della produzione, la gestione delle vendite e molto altro, permettendo alle aziende di prendere decisioni più informate e tempestive.

Quando è il momento di cambiare ERP per una PMI?

Il passo successivo per una PMI è quello di capire qual è il momento ideale per cambiare il proprio ERP. È quando le soluzioni software utilizzate, spesso create in casa e con una logica superata, non riescono più a soddisfare le esigenze aziendali, causando inefficienze, errori e ritardi.

Se invece una PMI ha ambizioni di crescita sul mercato, non può far sopportare alla propria catena del valore (clienti e fornitori) difficoltà nella gestione dei dati e dei processi aziendali.

È l’esigenza di migliorare la competitività che detta il tempo per considerare un cambiamento.

Qual è il miglior software ERP per una PMI?

Forte di anni di sviluppo e di utilizzo, SAP Business One è riconosciuto come uno dei migliori software ERP sul mercato, progettato specificamente per le PMI. La sua flessibilità, scalabilità e facilità d’uso lo indirizzano a quelle PMI che desiderano ottimizzare i propri processi.

Le funzionalità di SAP Business One coprono tutta la gamma di operatività delle PMI:

gestione finanziaria

gestione vendite e clienti

acquisti e controllo dell’inventario

business intelligence

analisi e reportistica

gestione della produzione

funzionalità di intelligenza artificiale direttamente integrate nella tua azienda

La leva del vantaggio competitivo viene esercitata in termini di maggiore efficienza operativa, migliore visibilità delle performance aziendali e possibilità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato.

In particolare, alle PMI del settore manifatturiero SAP Business One porta funzionalità specifiche come la gestione della produzione, il monitoraggio delle scorte e la pianificazione della domanda. Sono tutti strumenti che aiutano le Pmi a ridurre i costi, migliorare la qualità e aumentare la soddisfazione del cliente.

Perché per una PMI è fondamentale avere un partner globale nel processo di transizione digitale?

Un ERP evoluto e creato appositamente per le PMI però non basta. Scegliere un partner esperto di consulenza e implementazione è fondamentale per garantire una transizione fluida e di successo verso il nuovo sistema ERP. E quanto più un partner è affermato a livello nazionale e internazionale, tanto più è in grado di portare alle PMI competenze, risorse e supporto, riducendo i rischi associati all’implementazione.

Chi è Seidor e quali sono i servizi che offre per le PMI?

Seidor è un’azienda multinazionale specializzata in transizione digitale, con una forte presenza nel mercato italiano. Di più: è l’unico Platinum Partner di Sap Business One in Italia, ed è quindi in grado di offrire soluzioni personalizzate e supporto di alta qualità alle PMI.

Ecco perché Seidor offre alle PMI servizi che vanno dalla consulenza strategica all’implementazione di SAP Business One, dalla formazione al supporto post-implementazione. Ma Seidor non è solo un system integrator: è anche un partner strategico che può comprendere le esigenze specifiche delle PMI, mettendo a loro disposizione esperienza e approccio personalizzato, in modo che ogni azienda possa trarre il massimo vantaggio da un ERP come SAP Business One, mantenendo la propria identità.

Transizione digitale e sostenibile con il giusto ERP: si può fare

In un contesto in cui la transizione digitale è diventata imprescindibile per la competitività delle PMI, passare ad un software ERP avanzato come SAP Business One rappresenta un’opportunità fondamentale per ottimizzare i processi aziendali e migliorare l’efficienza operativa.

Nonostante le sfide e le paure legate al cambiamento, i benefici di un sistema ERP ben implementato superano di gran lunga gli ostacoli iniziali. Seidor, come unico Platinum Partner di SAP in Italia, si propone non solo come fornitore di tecnologia, ma come un partner strategico nella digitalizzazione delle PMI.

Con la sua esperienza e il suo approccio personalizzato, Seidor è in grado di guidare le aziende attraverso il processo di transizione digitale, consentendo loro di sfruttare al meglio le potenzialità di SAP Business One.

Per le PMI che desiderano esplorare questa opportunità, Seidor offre la possibilità di ottenere una demo gratuita di SAP Business One, permettendo di scoprire in prima persona come questa soluzione possa rivoluzionare la gestione aziendale.

Il futuro della digitalizzazione è adesso.

