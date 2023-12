EROSKI sceglie la piattaforma di personalizzazione NIQ Activate per potenziare il suo programma fedeltà

NIQ Activate consente alle imprese di vendita al dettaglio di utilizzare i loro dati per accelerare i flussi di ricavi

MADRID–(BUSINESS WIRE)–NIQ, leader globale nello sviluppo di soluzioni di analisi e misurazioni, ha annunciato che EROSKI, il principale gruppo di vendita al dettaglio a struttura cooperativa in Spagna e una delle principali imprese nella regione settentrionale del mercato spagnolo, ha siglato un accordo, finalizzato a implementare NIQ Activate, che ne fa la catena pionieristica del settore retail in Spagna nell’adozione di NIQ Activate.





NIQ Activate, una piattaforma SaaS basata sull’IA, consente rapporti significativi tra retailer, brand e clienti. Questa collaborazione mira a dare impulso alla crescita del fatturato, promuovere la fedeltà dei clienti e rafforzare la collaborazione tra i brand, migliorando così la capacità complessiva di realizzare profitti. I clienti si avvantaggeranno di offerte su misura, di un’esperienza di shopping superiore e di annunci pubblicitari coinvolgenti, partecipando a programmi fedeltà EROSKI come EROSKI Club e Club Caprabo.

“Utilizzando i nostri affermati programmi fedeltà, la soluzione di personalizzazione NIQ Activate servirà da estensione delle nostre attività di acquisizione clienti, aiutandoci a rendere le nostre iniziative scalabili e a presentare le offerte personalizzate di cui i clienti hanno bisogno, al momento giusto e attraverso i canali adatti”, spiega Iker Pérez de Arenaza, Direttore sviluppo club e clienti presso EROSKI.

NIQ Activate, una piattaforma SaaS basata sulla tecnologia, integra l’esperienza d’uso e un’interfaccia unificata. Dà maggiore autonomia alle imprese di vendita al dettaglio sfruttando dati approfonditi e utili sulla catena di fornitura, sui clienti e sulle categorie, offrendo una soluzione completa per esperienze personalizzate. Basato sulla tecnologia dell’intelligenza artificiale, il sistema impiega analisi predittive per decodificare il comportamento dei clienti nel settore retail per realizzare coinvolgimenti mirati e personalizzati. I suoi algoritmi di autoapprendimento si adatto ai cambiamenti comportamentali, assicurando la scalabilità per clientele di grandi dimensioni. L’infrastruttura cloud della piattaforma garantisce accesso istantaneo ad analisi e informazioni approfondite sulle attività di vendita, assicurando elaborazioni regolari senza alcun ritardo.

“EROSKI è una catena di distribuzione la cui vocazione è portare avanti una proposta sempre più personalizzata per i suoi clienti e siamo estremamente lieti di aiutarla a espandere il suo programma di personalizzazione omnicanale incentrato sul cliente”, commenta Ángela López Antón, Direttrice analisi retail presso NIQ.

Aggiunge Xavier Facon, Vicepresidente senior media retail presso NIQ: “Le principali imprese di vendita al dettaglio stanno attuando una transizione da strategie incentrate sul prodotto a strategie che danno la priorità al cliente rese possibili dalla personalizzazione e EROSKI è all’avanguardia in Spagna. I retailer che cercano di ottenere un vantaggio competitivo dovrebbero accelerare gli investimenti nella personalizzazione per migliorare l’esperienza di shopping in tutti i canali utilizzando funzioni di attivazione e analisi dei dati sui consumatori. Apprezziamo di essere stati scelti da EROSKI per aiutarla ad aumentare la fedeltà dei clienti e rafforzare la sua posizione sul mercato”.

Per maggiori informazioni su NIQ Activate o per guardare una dimostrazione visitare la pagina su NIQ Activate.

Informazioni su NIQ



NIQ è la principale azienda mondiale di intelligence sui consumatori, fornendo la comprensione più completa del loro comportamento di acquisto e rivelando nuovi percorsi di crescita. Nel 2023 NIQ si è fusa con GfK, creando un leader del settore con portata globale ineguagliata. Con un lettura olistica del settore retail e i più completi dati approfonditi e utili sui consumatori – forniti con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia – NIQ offre una “vista completa”: Full View (TM).

NIQ è un’impresa di Advent International, un gruppo con operazioni in oltre 100 mercati che copre oltre il 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni visitare NIQ.com.

Informazioni su EROSKI



EROSKI è il principale gruppo di vendita al dettaglio a struttura cooperativa in Spagna e una delle principali imprese nella regione settentrionale del mercato spagnolo. La sua rete commerciale si articola in circa 1.500 esercizi – supermercati, ipermercati, centri di distribuzione cash & carry e supermercati online oltre a stazioni di servizio, negozi di articoli sportivi e altre attività non alimentari. Vanta oltre 5 milioni di clienti partner e conta più di 29.000 dipendenti oltre a quelli presenti in oltre 600 negozi in franchising.

Contacts

