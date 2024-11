Ericsson 5G Advanced, nuovi software per reti programmabili ad alte prestazioni

Dopo avere costruito le reti 5G, gli operatori sono pronti per sfruttare i vantaggi di questa tecnologia: Ericsson presenta 7 nuovi prodotti software 5G Advanced pensati per creare reti programmabili ad alte prestazioni. Queste innovazioni – sottolinea l’azienda – miglioreranno le prestazioni e l’esperienza utente; inoltre, aiuteranno ad aumentare i ricavi e l’efficienza operativa, aprendo possibilità inesplorate.

Ericsson 5G Advanced offre nuove funzionalità software alla componente Radio Access Network (RAN), che accrescono in modo significativo le prestazioni e permettono di sviluppare reti programmabili che danno ancora più valore aggiunto alla connettività. Queste funzionalità si basano su architetture di rete aperte, Intelligenza Artificiale, automazione e reti basate su intenti. Per gli operatori diventa più semplice regolare il comportamento della rete perché supporti gli obiettivi di business e di sostenibilità, misurando le prestazioni e allineando i diversi tipi di prestazioni con gli accordi sui livelli di servizio (SLA).

La suite software 5G Advanced di Ericsson utilizza tecnologie trasformative.

AI-powered RAN : usa l’automazione e l’intelligenza artificiale per processare i dati in tempo reale e prendere decisioni intelligenti.

: usa l’automazione e l’intelligenza artificiale per processare i dati in tempo reale e prendere decisioni intelligenti. Reti basate su intenti : permettono agli operatori di dare indicazione in modo semplice dei loro obiettivi, lasciando alla RAN il compito di gestire processi e azioni necessarie.

: permettono agli operatori di dare indicazione in modo semplice dei loro obiettivi, lasciando alla RAN il compito di gestire processi e azioni necessarie. Service-aware RAN: si adatta a varie esigenze di connettività, con aggiustamenti in tempo reale e osservabilità, per rispettare i requisiti di servizio e dare prova dell’avvenuta erogazione.

Mårten Lerner, Head of Product Area Networks di Ericsson, commenta: “I nostri clienti di tutto il mondo hanno fatto investimenti significativi per costruire reti 5G; oggi circa il 50% del traffico mobile 5G globale, Cina esclusa, si muove su reti con tecnologie Ericsson. Il nostro software 5G Advanced offre agli operatori strumenti per accelerare la realizzazione di reti programmabili ad alte prestazioni e raggiungere i loro obiettivi di business. Questi nuovi prodotti software elevano le capacità della connettività e aprono la strada alla creazione di servizi e applicazioni innovativi, trasformativi per le imprese e capaci di migliorare la vita delle persone”.

I sette nuovi prodotti o abbonamenti Ericsson 5G Advanced

Real-time AI Powered Automation: permette agli operatori di scalare l’automazione di rete anche in scenari complessi, con le massime prestazioni ed efficienza di rete, grazie all’AI e al coordinamento in tempo reale con le funzionalità RAN.

permette agli operatori di scalare l’automazione di rete anche in scenari complessi, con le massime prestazioni ed efficienza di rete, grazie all’AI e al coordinamento in tempo reale con le funzionalità RAN. Outdoor Positioning: permette a operatori e imprese di introdurre nell’architettura 5G Standalone servizi basati sulla localizzazione, con o senza supporto GPS.

permette a operatori e imprese di introdurre nell’architettura 5G Standalone servizi basati sulla localizzazione, con o senza supporto GPS. Mission Critical Services : consente agli operatori di rispondere alle esigenze di nuovi settori, che richiedono elevata resilienza sotto stress e hanno specifichi requisiti di continuità di servizio in settori quali la pubblica sicurezza, la difesa, la risposta alle emergenze, i trasporti ferroviari.

: consente agli operatori di rispondere alle esigenze di nuovi settori, che richiedono elevata resilienza sotto stress e hanno specifichi requisiti di continuità di servizio in settori quali la pubblica sicurezza, la difesa, la risposta alle emergenze, i trasporti ferroviari. Differentiated RAN Connectivity : permette agli operatori di sfruttare la capacità della rete di garantire il rispetto degli SLA di diversi servizi contemporaneamente.

: permette agli operatori di sfruttare la capacità della rete di garantire il rispetto degli SLA di diversi servizi contemporaneamente. Energy Efficiency and Management : l’approccio basato su intenti e innovazioni introdotte da Ericsson permettono di ottimizzare le prestazioni energetiche e ridurre i costi operativi. Ciò aiuta a gestire su scala più ampia l’energia, tramite l’automazione.

: l’approccio basato su intenti e innovazioni introdotte da Ericsson permettono di ottimizzare le prestazioni energetiche e ridurre i costi operativi. Ciò aiuta a gestire su scala più ampia l’energia, tramite l’automazione. Premium Network Performance : funzionalità evolute e innovazioni introdotte da Ericsson permettono di ottenere più copertura e capacità anche negli scenari a più elevata intensità di traffico. Aumenta la fedeltà dei clienti assicurando un’esperienza d’uso eccellente sui device di fascia alta.

: funzionalità evolute e innovazioni introdotte da Ericsson permettono di ottenere più copertura e capacità anche negli scenari a più elevata intensità di traffico. Aumenta la fedeltà dei clienti assicurando un’esperienza d’uso eccellente sui device di fascia alta. Device Battery Performance: permette agli operatori di migliorare le prestazioni delle batterie di qualsiasi device 5G – inclusi smartphone, dispositivi indossabili e Smart Glass grazie a funzionalità di rete intelligenti.

I nuovi prodotti software saranno immessi in commercio tra il terzo trimestre del 2024 e il primo trimestre del 2025, sotto forma di abbonamenti software. Questa suite di software è compatibile con Open RAN, Cloud RAN e purpose-built RAN. È supportata anche da funzionalità 5G Advanced già lanciate in precedenza, come Critical IoT ed Ericsson Reduced Capability (RedCap).

I commenti di operatori e analisti

“AT&T esplora continuamente nuove opportunità di business all’avanguardia e con le nuove funzionalità di Ericsson 5G Advanced può fare un altro passo avanti, gettando le basi per la monetizzazione di nuovi servizi”, afferma Rob Soni, VP, RAN Technology, AT&T. “Integrando queste soluzioni innovative, possiamo migliorare le prestazioni della nostra rete e ottenere efficienze operative, il tutto con l’obiettivo di servire meglio i nostri clienti”.

Kent Wu, Vice President Access Network Strategy, Planning and Quality, Optus afferma: “Optus si impegna a fornire ai propri clienti un’esperienza di rete eccellente a un ottimo prezzo. Una delle chiavi per raggiungere questo obiettivo è la collaborazione con partner che sono altrettanto impegnati a promuovere l’innovazione e migliorare l’esperienza del cliente. La tecnologia 5G avanzata e innovativa di Ericsson svolgerà un ruolo importante nei nostri investimenti per migliorare la rete. Siamo entusiasti di lavorare con Ericsson, che fa progredire le capacità del 5G”.

John Saw, EVP e Chief Technology Officer di T-Mobile, ha dichiarato: “La nuova ondata di innovazioni nel 5G è arrivata; stiamo espandendo la nostra rete 5G Standalone a livello nazionale con l’obiettivo di supportare il 5G Advanced già dalla fine di quest’anno. Insieme a Ericsson, stiamo guidando lo sviluppo e l’adozione del 5G Advanced con funzionalità come L4S, 5G RedCap e l’aggregazione fino a sei portanti. Questi miglioramenti creano nuove opportunità per le aziende e i clienti, migliorando la velocità di uplink, riducendo il consumo di energia e offrendo un’esperienza più veloce e affidabile”.

Sri Amirthalingam, Telstra Wireless Engineering Executive, afferma: “Telstra ha già intrapreso il percorso verso le reti autonome e puntiamo a introdurre l’intelligenza artificiale e meccaniche automatizzate in molte delle nostre funzioni di rete, per anticipare meglio le esigenze dei clienti, migliorarne l’esperienza e ottimizzare le risorse di rete. I vantaggi promessi dal software 5G Advanced in termini di prestazioni, esperienza utente, crescita dei ricavi ed efficienza operativa, presentato oggi dal nostro partner chiave Ericsson, arrivano al momento giusto per sostenere le nostre ambizioni e l’evoluzione del settore in generale”.

Rémy Pascal, Senior Research Manager Mobile Infrastructure, Omdia, afferma: “Gli operatori sono desiderosi di monetizzare i loro investimenti nel 5G. Tuttavia, i nuovi ricavi deriveranno da nuovi servizi che, a loro volta, richiedono capacità di rete più avanzate. I prodotti software 5G Advanced di Ericsson, come l’Outdoor Positioning e i servizi Mission Critical, forniscono queste capacità di generare ricavi. Inoltre, il software offre soluzioni che migliorano l’esperienza dell’utente e riducono i costi grazie a Premium Network Performance e all’automazione in tempo reale basata sull’AI. Data la loro attenzione all’ottimizzazione delle risorse, gli operatori devono dare priorità alle funzionalità di rete che supportano i loro obiettivi di business”.

Maggiori informazioni sulle soluzioni Ericsson 5G Advanced sono disponibili sul sito dell’azienda.