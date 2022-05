Envoy Gateway rende l’uso di Envoy Proxy più facile agli sviluppatori e inverte la frammentazione

SAN FRANCISCO e VALENCIA (Spagna)–(BUSINESS WIRE)–I membri del gruppo direttivo di Envoy Gateway (EG), tra cui Matt Klein, creatore di Envoy e rappresentanti di Ambassador Labs, Fidelity Investments, Tetrate e VMware, Inc. oggi hanno annunciato il loro impegno comune per il progetto, che è stato lanciato oggi in KubeCon + CloudNativeCon, Europe 2022, sotto gli auspici di Cloud Native Computing Foundation® (CNCF®). Envoy Gateway costituisce un nuovo sforzo nel progetto open source Envoy proxy, per semplificare l’uso di Envoy nello sviluppo dell’applicazione nativa su cloud.

Envoy Gateway ridurrà gli sforzi ridondanti attuali attorno a Envoy facilitando grandemente agli sviluppatori dell’applicazione di usare Envoy come gateway API fondamentale così come viene offerto e come controllore di Kubernetes Ingress. Esporre una serie semplificata di API e realizzare l’API Kubernetes Gateway agevola l’estensione di Envoy. Gli sviluppatori ora disporranno di un modo gratuito, libero da intralci di fornire accesso esterno alle loro opere in lavorazione. Al contempo Envoy Gateway non sostituirà le funzioni di gestione API attualmente esistenti nei prodotti presenti sul mercato.

“Envoy ha ottenuto un grande successo dal primo rilascio risalente al 2016”, ha affermato Matt Klein, fondatore del progetto Envoy proxy. “E la comunità è stata al cuore di Envoy fin dall’inizio. Con il progetto Envoy Gateway promosso dalla comunità vediamo l’opportunità di rendere Envoy accessibile a molti più utenti attraverso l’aggiunta di API semplificate e nuove capacità esplicitamente mirate a casi d’uso di proxy nord-sud/edge.”

Envoy è già ampiamente usato per il traffico tra servizi distinti in un’applicazione di microservizi, ossia il traffico est-ovest. Con Envoy Gateway, Envoy sarà facile da usare anche per traffico nord-sud (traffico tra un’applicazione e il mondo esterno), come con consumatori delle API di un’applicazione.

Envoy Gateway, infrastruttura estensibile open source per il futuro nativo cloud

Le organizzazioni IT in tutto il mondo vogliono stabilire e usare un moderno impilamento, ricco e robusto di software open source per sviluppo di applicazioni native su cloud e per la loro realizzazione, sotto l’egida di organizzazioni come Linux Foundation e CNCF. Offerte e progetti commerciali entro ogni squadra IT possono poi aggiungere valore a questa infrastruttura core.

Envoy diventa rapidamente la scelta d’obbligo come substrato di rete, entro questo moderno impilamento nativo su cloud. Tuttavia la necessità di accesso API, d’istradamento del traffico e altre capacità d’ingresso, ha portato recentemente alla frammentazione dell’ecosistema Envoy. Il gateway Envoy riporterà questa necessaria funzionalità nel progetto Envoy principale, rendendolo meno confuso e dispendioso in termini di tempo per gli sviluppatori che accedono a Envoy.

Realizzazione mediante API Kubernetes Gateway

Envoy Gateway esporrà una versione dell’API gateway nativa Kubernetes con estensioni specifiche per Envoy. Si tratta di un’API espressiva, estensibile, orientata ai ruoli e ben adatta a essere utilizzata dagli sviluppatori. L’API Gateway è realizzata o in progresso per Istio, il progetto Contour (che ha avuto origine in VMware) Emissary-ingress (che ha avuto origine negli Ambassador Labs) e altri.

Quando gli utenti creano risorse API Gateway, queste verranno tradotte in chiamate API Envoy native, così Envoy e xDS, la sua API nativa, non dovranno essere cambiate per aggiungere questo nuovo sostegno.

Vantaggi per sviluppatori, amministratori dell’infrastruttura e soggetti decisionali dell’azienda

Gli sviluppatori dell’applicazione sperimenteranno l’impatto più positivo da Envoy Gateway. Potranno eseguire Envoy Gateway e iniziare a dirigere il traffico alle loro applicazioni. Non dovranno più costruire il proprio piano di controllo, o estendere un piano di controllo esistente come Go o Java, o procurarsi un soluzione da fornitore nei primi stadi dei loro progetti. Possono solo configurare tragitti per l’applicazione e condividerli.

Gli amministratori dell’infrastruttura potranno offrire facilmente un’esperienza nativa Envoy alle squadre dell’applicazione, senza necessità di adottare una soluzione fornitore solo per ottenere una funzionalità gateway di base. Potranno gestire istanze di Envoy Gateway senza interferire con l’accesso a queste da parte dello sviluppatore. Envoy Gateway consentirà a loro di fornire costanti capacità di networking definito da applicazioni su ambienti eterogenei.

Quadri e organi decisionali avranno Envoy come standard e, prevediamo, una soluzione ampiamente usata per accesso ad API e ingresso in Kubernetes. Godranno anche uno sviluppo più rapido e facile, ottenendo software e servizi più sicuri e robusti.

Informazioni su Envoy

Creato in origine da Matt Klein e costruito a Lyft, Envoy è una proxy distribuita in C++, studiata per servizi e applicazioni singoli, oltre a un bus per comunicazioni e “piano dati universale” designato per grandi architetture “service mesh” da microservizi. Envoy è costruita sulle conoscenze frutto di soluzioni come NGINX, HAProxy, bilanciatori di carico hardware e bilanciatori di carico in cloud e rimane in esecuzione a fianco di ogni applicazione e astrae dalle reti, fornendo funzioni comuni in una maniera agnostica rispetto alla piattaforma. Quando tutto il traffico di servizio in un’infrastruttura scorre mediante mesh Envoy, diventa facile visualizzare aree problematiche mediante osservabilità costante, regolazione della prestazione globale e aggiunta di funzioni in substrato in un colpo solo.

