EngageSmart annuncia il prezzo dell’offerta pubblica iniziale

BRAINTREE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–EngageSmart, Inc., società leader nel settore che sviluppa soluzioni per pagamenti integrati e software per il coinvolgimento dei clienti adattato verticalmente, oggi ha annunciato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 14.550.000 azioni ordinarie proposte al prezzo di USD 26,00 per azione e delle quali 13.000.000 vengono offerte da EngageSmart e 1.550.000 da alcuni dei suoi azionisti attuali. Inoltre, i consorzi di garanzia disporranno di un’opzione di 30 giorni per l’acquisto da EngageSmart e dai suddetti azionisti di ulteriori azioni ordinarie fino a 2.182.500, al prezzo dell’offerta pubblica iniziale, dedotti sconti e commissioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per gli investitori

David Calusdian



dcalusdian@investorrelations.com

617-542-5300

Referente per la stampa

Nicole Bestard



nicole@qh-pr.com

646-627-3644