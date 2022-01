Energy e Utilities, nasce Lutech Sinergetica

Il Gruppo Lutech prosegue il processo di consolidamento societario e di offerta con la fusione di Mediana in Sinergetica. Le due entità si sono riunite sotto un’unica ragione sociale, Lutech Sinergetica, che diventa il riferimento unico del Gruppo Lutech per le soluzioni It per il mercato Energy&Utilities. A capo di Lutech Sinergetica, in qualità di Ceo, c’è Stefano Merchiori.

L’obiettivo della fusione di Mediana in Sinergetica e della costituzione di Lutech Sinergetica lo spiega il Ceo del Gruppo Lutech, Tullio Pirovano, in una nota: realizzare un’offerta end-to-end integrata nell’ambito del meter-to-cash e creare un posizionamento di mercato distintivo costituito da prodotti e competenze, ma soprattutto da persone che collaborano e condividono l’obiettivo comune di un progetto di trasformazione digitale nel comparto Energy&Utilities”.

Mediana, acquisita nel 2019, è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni focalizzate sui processi core business del settore Energy&Utilities, in particolare nel customer engagement e nella gestione del billing.

Da sempre, Mediana si caratterizza per la capacità di rispondere alle esigenze delle aziende, con soluzioni verticali per un settore che presenta forti peculiarità tecniche, legislative e burocratiche, nonché tempistiche stringenti di fatturazione e di monitoraggio dei consumi.

Sinergetica, parte del Gruppo Lutech dal 2018 e specializzata nello sviluppo di soluzioni informatiche per il mercato dell’energia, è diventata in pochi anni uno dei principali fornitori in Italia di soluzioni Energy Trading & Risk Management (ETRM). Oggi Sinergetica si qualifica come partner di riferimento nel percorso di digitalizzazione degli operatori di questo mercato, inclusi alcuni leader di settore e gruppi multinazionali già a portafoglio.

La forza di Sinergetica risiede nell’elevata competenza, sia tecnologica sia di processo, con cui viene progettato e realizzato lo sviluppo di soluzioni con approccio proattivo alle evoluzioni normative al fine di anticipare e risolvere i bisogni degli operatori del mercato.

Da oggi le soluzioni Mediana e Sinergetica faranno capo allo stesso cappello Lutech Sinergetica, e, grazie alla capacità infrastrutturale del Gruppo Lutech, accolgono le nuove opportunità tecnologiche, su ambienti cloud e in modalità full service che si affiancheranno all’approccio tradizionale on premises.

