Enedym Inc. annuncia un partenariato strategico con JFE Shoji

JFE Shoji Canada, una filiale di JFE Shoji Corporation, fornirà l’acciaio elettrico per i motori a riluttanza commutata (SRM), la propulsione elettrica e la trasmissione elettrificata di prossima generazione targati Enedym

– Obiettivo della partnership è creare congiuntamente una supply chain globale sicura e sostenibile per il mondo della produzione

HAMILTON, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Enedym Inc. (“Enedym”), la società tecnologica che sviluppa motori a riluttanza commutata (SRM), propulsioni elettriche e trasmissioni elettrificate di prossima generazione, oggi ha annunciato la formazione di un partenariato strategico con JFE Shoji Power Canada Inc., (“JFE Shoji Canada”), tra i maggiori fornitori di nuclei per trasformatori, materiali magnetici per applicazioni di ingegneria elettrica e servizi di progettazione e supporto nel settore in Nordamerica.

In base ai termini della partnership, JFE Shoji Canada sarà un fornitore chiave di acciaio elettrico per i motori e le trasmissioni elettriche di Enedym. JFE Shoji Canada fa parte di JFE Shoji Corporation (“JFE Shoji Corp”), fornitore globale di materiali e prodotti a base di acciaio elettrico per l’industria automobilistica mondiale e produttori di modelli elettrici come Rivian Automotive, Inc., tramite le sue attività core mondiali di produzione e fornitura di motori in Messico, India, Cina, Giappone e altri paesi asiatici, con il supporto della casa madre giapponese JFE Holdings.

Il Dr. Ali Emadi, fondatore, presidente e CEO di Enedym, ha commentato: “Siamo davvero lieti di annunciare questa collaborazione con JFE Shoji Canada, che non fornirà a Enedym solo acciaio elettrico essenziale; come partner, ci concentreremo sulla realizzazione strategica di una supply chain globale sicura per il mondo della produzione, a supporto dello sviluppo della nostra tecnologia sostenibile dei motori di prossima generazione”.

“Mentre Enedym si prepara per grandi volumi di lavorazioni, a seguito del passaggio dei trasporti verso l’elettrificazione, e con le applicazioni industriali sostenibili che richiedono motori più efficienti e tempi di commercializzazione più rapidi, costi ridotti e maggior affidabilità, il nostro rapporto con JFE Shoji Canada sarà essenziale per offrire ai clienti quella supply chain sicura e stabile necessaria per i buoni risultati di clienti e parti interessate”, ha concluso il Dr. Emadi.

Ron Harper, CEO di JFE Shoji Canada, ha dichiarato: “Annunciamo con entusiasmo questo partenariato strategico con Enedym. Guardando al panorama degli autoveicoli e dell’industria, notiamo il bisogno di una leadership trasformativa che punti a promuovere la crescita futura e il cambiamento sociale. In un ambiente estremamente competitivo per forniture e ricambi, oltre che per le persone, risultano essenziali i rapporti basati sulla fiducia tra tutti gli attori del comparto. Siamo impazienti di collaborare con Enedym per rafforzare le nostre capacità e sviluppare un vasto supporto alla produzione a cui le nostre risorse umane possano adattarsi, per continuare a lavorare con noi ed essere soddisfatti anche in futuro”.

Informazioni su Enedym, Inc.

Enedym è una startup tecnologica della McMaster University. La società ha sede presso il McMaster Innovation Park di Hamilton, Ontario, Canada, e detiene oltre 50 brevetti e domande di registrazione, oltre a relative invenzioni sviluppate dal Dr. Ali Emadi, nell’ambito del programma Canada Excellence Research Chairs (CERC) sui gruppi motopropulsori ibridi, e dal suo gruppo di ricerca al McMaster Automotive Resource Centre (MARC) della McMaster University. La visione di Enedym è ridurre significativamente il costo dei motori a propulsione elettrica e portare un nuovo paradigma nell’industria dei motori elettrici grazie a innovative tecnologie di propulsione con motori a riluttanza (SRM). Obiettivo di Enedym è contribuire a salvare il pianeta, agendo nel quadro di un mercato di motori elettrici per volta. Per maggiori informazioni su Enedym visitare il sito www.enedym.com e il canale YouTube dell’azienda Enedym YouTube.

Informazioni su JFE Shoji Power Canada, Inc.

JFE Shoji Power Canada Inc. è tra i maggiori fornitori nordamericani di nuclei per trasformatori, materiali magnetici per applicazioni di ingegneria elettrica e servizi di supporto e progettazione nel settore. JFE Shoji Power Canada fa parte di JFE Shoji Corporation, un fornitore di materiali e prodotti a base di acciaio elettrico tramite le sue attività globali di produzione e fornitura di nuclei per motori in Messico, India, Cina, Giappone e Asia, con il supporto della proprietà della giapponese JFE Holdings. JFE Shoji collabora anche con la società francese r.bourgeois SA per la produzione di soluzioni di nuclei per motori magnetici ad alta tecnologia, con investimenti congiunti in Messico e in Cina.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

