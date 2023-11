Empatica annuncia i piani per uno studio clinico di riferimento per sviluppare previsioni di convulsioni utilizzando l’AI basate su dati in tempo reale da dispositivi indossabili

Il primo studio del suo genere utilizzerà la tecnologia indossabile approvata dall’FDA per migliorare la comprensione e la previsione delle convulsioni

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Empatica, società incentrata sulla salute digitale e l’intelligenza artificiale che sviluppa dispositivi indossabili per uso medico e biomarcatori digitali per il monitoraggio della salute e la diagnostica, oggi ha annunciato i piani per l’avvio di uno studio primo nel suo genere finalizzato allo sviluppo di un algoritmo predittivo delle convulsioni per le persone affette da epilessia, basato su dati dal mondo reale raccolti utilizzando la sua tecnologia.









Più di 3 milioni di americani soffrono di epilessia, stando alle cifre fornite dai Centri per controllo delle malattie. E circa un terzo delle persone affette da epilessia soffrono di epilessia refrattaria, che si verifica quando i farmaci non riescono più a controllare le convulsioni1. Le convulsioni epilettiche sono eventi sanitari devastanti che possono avere un significativo impatto negativo sulla qualità della vita e aumentare il rischio di lesioni e morte per le persone affette da questa patologia. Questo studio è progettato per identificare periodi personalizzati di rischio di convulsioni per pazienti affetti da epilessia, utilizzando la presenza dei biomarcatori e i modelli delle informazioni sullo stile di vita dei pazienti come input per elaborare un algoritmo predittivo.

“ La previsione di convulsioni è da molto tempo una delle caratteristiche più richieste per le persone affette da epilessia. Siamo entusiasti di annunciare i nostri piani per avviare un grande studio clinico mirato all’utilizzo di tecnologia indossabile per consentire una previsione affidabile delle convulsioni”, ha dichiarato la Dott.ssa Rosalind Picard, Cofondatrice e Direttore scientifico di Empatica. “ I pazienti con epilessia comprendono il peso dell’incertezza relativa alle convulsioni e ci auguriamo che questo studio li aiuti ad avere un migliore controllo della propria vita, riducendo lo stress e forse anche permettendo interventi tempestivi che riescano a ridurre o prevenire il verificarsi di crisi epilettiche”.

Questo studio si basa sull’esperienza provata di Empatica nel monitoraggio di condizioni neurologiche come l’epilessia. Embrace smartwatch di Empatica è il primo e unico dispositivo tecnologico indossabile approvato dall’FDA per rilevare possibili crisi epilettiche e uno dei primi prodotti medici abilitati all’intelligenza artificiale approvati dall’FDA. I dispositivi indossabili di Empatica sono anche stati utilizzati in passato per la raccolta di dati che hanno dimostrato di prevedere le convulsioni in uno studio sottoposto a revisione paritaria condotto dalla Mayo Clinic, da King’s College e dalla University of Melbourne, finanziato dalla Epilepsy Foundation attraverso l’iniziativa Seizure Gauge2. Attraverso il prossimo studio, Empatica prevede di utilizzare la sua esperienza nell’AI e nell’apprendimento automatico, oltre al suo accesso al più ampio set di dati dal mondo reale sulle crisi epilettiche, per sviluppare l’algoritmo predittivo delle convulsioni.

Questo studio inoltre estende il lavoro di Empatica nello sviluppo di algoritmi predittivi potenziati dall’AI. Nel 2021, Empatica ha sviluppato un algoritmo predittivo su base AI che ha ricevuto il marchio CE per uso medico nell’UE, finalizzato a fornire un avviso in caso di rilevamento di segni precoci di infezioni respiratorie, compreso il Covid-19.

Il reclutamento per lo studio partirà all’inizio del 2024. Le persone interessate ad essere contattate per partecipare allo studio quando inizia il reclutamento possono visitare il sito empatica.com/seizure-forecasting per saperne di più.

Informazioni su Empatica



Empatica Inc è un pioniere nel monitoraggio della salute continuo e discreto a distanza basato sull’AI. La piattaforma e la tecnologia di Empatica sono utilizzate da migliaia di parter istituzionali a scopi di ricerca, in studi che esaminano lo stress, il sonno, l’epilessia, l’emicrania, la depressione, la dipendenza e altre patologie. Il suo principale wearable medico, EmbracePlus, è stato sviluppato con partner di spicco quali HHS, USAMRDC e TRISH, fondato dalla NASA. Il premiato orologio da polso Embrace di Empatica è il primo e unico smartwatch al mondo approvato dall’FDA in neurologia per la sua capacità di rilevare le crisi epilettiche.

1 https://www.cdc.gov/epilepsy/data/index.html

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8578354/

