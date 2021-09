Element Six lancia DNV-B14, un diamante di nuove caratteristiche per applicazioni di tecnologia quantistica

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Element Six, una società del gruppo De Beers, ha lanciato DNV-B14™, il più recente diamante universale con proprietà quantistiche realizzato con un processo di deposizione chimica da vapore (CVD) – un materiale ideale per l’applicazione di tecnologie quantistiche come dispositivi a campo magnetico, sensori RF, giroscopi a stato solido e maser a temperatura ambiente.





La più recente soluzione nella Serie DNV™ di Element Six, DNV-B14™ ne amplia la gamma di materiali avanzati per tecnologie quantistiche emergenti. Questo diamante, che presenta centri azoto-lacuna (NV), offre agli scienziati una piattaforma a stato solido unica a qubit con spin che possono essere inizializzati e letti a temperatura ambiente, con lunghe durate dei qubit.

