ElectReon e Gotland Partners annunciano il lancio del primo bus elettrico completamente operativo che utilizza il sistema di strade elettriche wireless in Svezia

BEIT YANAI, Israele–(BUSINESS WIRE)–ElectReon (TASE: ELWS.TA), leader nello sviluppo della tecnologia di ricarica wireless su strada di veicoli elettrici – commerciali, di trasporto pubblico e passeggeri, oggi ha annunciato il lancio del primo bus completamente operativo che utilizza l’infrastruttura di ricarica wireless dell’azienda nella città di Visby nell’isola di Gotland, Svezia. Attuato da un consorzio di partner, il progetto Smartroad Gotland ha iniziato le operazioni agli inizi del 2020 ed è uno dei quattro progetti dimostrativi di strada elettrica attualmente finanziati dall’amministrazione dei trasporti svedesi Trafikverket.





La Svezia finanzia programmi di ricerca e sviluppo sui sistemi stradali elettrici (ERS, Electric Road System) da oltre 10 anni ed è pioniere nell’esecuzione di vari progetti dimostrativi ERS in preparazione a progetti pilota commerciali completi su grande scala il cui obiettivo è ridurre le emissioni utilizzando l’infrastruttura attuale e rendere possibile la cooperazione fra autorità pubbliche, operatori del settore, università e politici in modo da contenere i costi. L’isola di Gotland è un grande sostenitore dell’innovazione e si è dimostrata un campo di prova ideale per queste innovative infrastrutture di ricarica grazie alla facilità di collaborazione fra i principali stakeholder del progetto oltre che alla possibilità di condurre verifiche in condizioni reali e durante i rigori della stagione invernale caratterizzata dalla presenza di ghiaccio e neve.

Una volta realizzato il primo tratto dell’infrastruttura wireless a novembre 2019, il progetto è stato completato nell’autunno del 2020 e da allora, l’autotreno da 40 tonnellate, completamente elettrico, ha condotto varie prove con esito positivo sugli 1,6 km di strada elettrificata che unisce l’aeroporto al centro città di Visby, raggiungendo una velocità massima di 80 km/h e assorbendo quindi una potenza media di 70 kW dalla strada stessa.

“Smartroad Gotland è uno dei primi progetti di ElectReon attuato su strade pubbliche ed è molto interessante vedere come abbia raggiunto le pietre miliari prefissate”, commenta Oren Ezer, Ceo di ElectReon. “Avere mostrato come un bus possa essere ricaricato senza problemi mentre completa un percorso in ambienti reali, come nell’isola di Gotland, non lascia dubbi sul fatto che soluzioni di ricarica wireless possano fornire alle città un modo più comodo, efficiente sotto l’aspetto dei costi e sostenibile per attuare la transizione a un futuro all’insegna dell’energia elettrica. Intendiamo continuare sulla scia di questo risultato positivo verso l’implementazione in grande scala della nostra tecnologia sulle strade svedesi”.

Poiché Smartroad Gotland è un progetto dimostrativo precommerciale, terminerà nella primavera del 2022 ma segna una svolta cruciale per la Svezia mentre questo paese è impegnato nella commercializzazione di sistemi stradali elettrici in grande scala nell’intero territorio nazionale. La Svezia prevede così di conseguire l’obiettivo nazionale – installare 2.000 km di autostrade elettriche entro il 2030 e ottenere emissioni nette nulle entro il 2045.

“Siamo soddisfatti di partecipare a questo investimento unico al mondo in soluzioni che non utilizzano combustibili fossili”, interloquisce Martin Yang, Direttore vendite HIGER per il mercato europeo. “L’innovativa tecnologia wireless di Electreon funziona in modo eccellente con i nostri veicoli elettrici e ora siamo pronti alla produzione in grandi volumi di veicoli che la utilizzano. Contiamo di partecipare allo sviluppo di sistemi di ricarica, sia statici che dinamici”.

Informazioni su ElectReon

ElectReon è leader nello sviluppo della tecnologia di ricarica wireless di veicoli elettrici, offrendo infrastrutture e servizi completi pensati per rispondere alle esigenze e richieste di efficienza di operatori e utilizzatori di parchi di autoveicoli commerciali e pubblici, condivisi. La sua tecnologia brevettata basata sull’autoinduzione permette la ricarica di veicoli elettrici dinamica (mentre sono in modo) e statica (mentre sono fermi) rapidamente e in sicurezza, eliminando le preoccupazioni riguardo all’autonomia, riducendo i costi totali di proprietà dei veicoli elettrici e la esigenze sulla capacità delle batterie – facendone una delle attuali soluzioni di ricarica più ecologicamente sostenibili, scalabili e interessanti. ElectReon collabora con città e operatori di parchi di veicoli impiegando una piattaforma CaaS (Charging as a Service) che consente l’elettrificazione a costo contenuto di parchi di veicoli pubblici, commerciali e autonomi ai fini di operazioni continue e regolari. Per ulteriori informazioni visitare electreon.com.

