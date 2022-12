Elastic Path nel 2022 raccoglie 90 milioni di dollari USA

A seguito di una crescita del 200% su base annua, questi finanziamenti consentiranno di velocizzare la posizione dominante di Elastic Path nel composable commerce

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Elastic Path, leader del movimento per il composable commerce, si avvia a chiudere il 2022 con finanziamenti totali per 90 milioni di dollari USA, una crescita annua del 200% nei pre-ordini e il rilascio di 221 prodotti. La cifra di 90 milioni di dollari comprende i 60 milioni annunciati a febbraio e una recente aggiunta di 30 milioni di dollari in finanziamenti per la crescita, operazione guidata da Sageview Capital con la partecipazione di ulteriori investitori storici. I nuovi fondi consentiranno di accelerare la leadership di Elastic Path nel composable commerce.

Grazie al composable commerce, i brand possono perfezionare soluzioni di altissima gamma che offrono la flessibilità per soddisfare esigenze aziendali esclusive. Con qualsiasi approccio multivendor si genera un’ulteriore complessità in termini di integrazione, gestione e soluzione dei problemi di tecnologie diverse, che per i brand può diventare ingestibile. Elastic Path si impegna per ridurre la complessità e i rischi legati all’approccio multivendor grazie all’offerta di collaborazioni impareggiabili che permettono a ogni marchio di sfruttare il composable commerce. Nel corso del 2022, questo impegno si è concretizzato nel lancio di EP Payments, la soluzione dedicata ai pagamenti pre-integrata dell’azienda, nel rilascio del D2C Starter Kit, una struttura frontend composable e disponibile come codice open source sul Github dell’azienda e, infine, nella creazione di un Integrations Hub, un repository centralizzato di integrazioni predefinite low code. Questi progressi riducono il potenziale rischio legato a un approccio di tipo composable e permettono ai brand di sfruttare i vantaggi del composable commerce.

Ulteriori punti principali che hanno caratterizzato l’anno passato comprendono:

“Sageview Capital collabora con le aziende rivoluzionarie del settore che si impegnano a ridefinire le iniziative preesistenti”, è il commento di Jeff Klemens, partner di Sageview Capital. “La nostra fiducia continuativa nel team di Elastic Path si basa sull’impegno di questa azienda nel guidare e promuovere una nuova era nel composable commerce. Siamo pronti per una lunga collaborazione e un’innovazione continua”.

“È senz’altro il momento più entusiasmante nella storia del commercio digitale, come dimostra la richiesta di un rapido adattamento alle dinamiche di un mercato in veloce evoluzione a cui stiamo rispondendo con il composable commerce”, è stata la dichiarazione di Jamus Driscoll, CEO di Elastic Path. “Esprimiamo la nostra riconoscenza ai partner come Sageview Capital, e altri, che condividono la nostra visione e si affidano al nostro team per fornire soluzioni ai clienti di un settore in continuo cambiamento”.

Elastic Path ricerca collaboratori in ogni settore e area geografica. Per conoscere le posizioni aperte consultare la pagina dedicata alle opportunità lavorative sul sito web dell’azienda.

Informazioni su Elastic Path

Elastic Path è l’azienda che promuove il commercio digitale mission-critical per i principali brand mondiali del calibro di Intuit, Pella, Deckers Brands, T-Mobile e altri 250 marchi leader. In qualità di innovatore instancabile, Elastic Path è stato tra i pionieri dello spazio dell’headless commerce nel 2011 e ha aperto la strada al composable commerce nel 2020. Elastic Path offre soluzioni leader di settore nell’headless commerce destinate ai brand orientati al digitale che puntano a creare, implementare e ottimizzare rapidamente, e su base continuativa, esperienze commerciali estremamente differenziate. Elastic Path è un’azienda globale con uffici a Boston, Newcastle, Reading, Toronto e Vancouver.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.elasticpath.com.

Informazioni su Sageview Capital

Sageview Capital è una società di investimento a capitale privato che punta a collaborare con innovatori che plasmano il settore, per creare soluzioni software e aziende orientate alla tecnologia che durino nel tempo. Con asset in gestione per un valore di oltre 2 miliardi di dollari USA, collabora con gli imprenditori sulla base di un approccio personalizzato, mettendo a frutto decenni di esperienza, competenza operativa e di networking nella crescita di numerose aziende di successo. Investe a lungo termine e ha guidato molte società in portafoglio nelle fasi dell’IPO o dell’acquisizione, e anche oltre. Tra gli investimenti figurano 360insights, Aceable, Anitian, Atmosphere, CallRail, Carewell, Clerk Retail, Demandbase, DISQO, Drivewyze, Elastic Path, Elemental Machines, Ezoic, MetricStream, Pantheon, Pax8, NAM, Specright, Theatro, XSELL Technologies e altri ancora.

