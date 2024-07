Eisai sceglie lo studio di dati clinici Medidata per migliorare e ammodernare l’efficienza delle sperimentazioni cliniche e l’esperienza del paziente

La soluzione potenziata grazie all’IA consentirà a Eisai di accelerare dell’80% la revisione e la riconciliazione dei dati

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, un brand Dassault Systèmes e leader nello sviluppo di soluzioni per gli studi clinici pensate per il settore delle scienze della vita, oggi ha annunciato che Eisai Inc. (“Eisai”), l’azienda farmaceutica statunitense affiliata di Eisai Co., Ltd., società con sede a Tokyo, sarà uno dei primi clienti a utilizzare il recentemente annunciato studio sui dati clinici Medidata basato sull’IA. Eisai Inc. sfrutterà questa serie innovativa di dati per ottenere un controllo senza precedenti sui propri dati clinici, consentire lo svolgimento di sperimentazioni cliniche scalabili e complesse, e migliorare l’esperienza del paziente.





“Abbiamo incluso lo studio sui dati clinici Medidata nella nostra piattaforma di gestione delle sperimentazioni cliniche a causa della sua capacità di eliminare le barriere che impediscono la condivisione di dati e integrarli nel nostro attuale stack software, al contempo mantenendo inalterata la qualità e l’integrità per tutte le fonti dei dati”, spiega Shobha Dhadda, Ph.D., Chief clinical science & operations officer presso Eisai. “Disporre di una suite di soluzioni tecnologiche in grado di processare una varietà di tipologie di dati clinici e dei pazienti permette di aumentare l’efficienza senza sacrificare la qualità e senza dover ricorrere a risorse aggiuntive”.

Lo studio sui dati clinici si basa sulla piattaforma Medidata, l’unica piattaforma unificata del settore che gestisce in modalità centralizzata tutte le fonti dei dati, migliorandone l’affidabilità nell’intero ecosistema delle sperimentazioni cliniche. Integrando dati sia da fonti Medidata, compreso il sistema Medidata Rave EDC sia da altre fonti, come laboratori o un altro sistema di acquisizione di dati elettronici, lo studio sui dati clinici ottimizza il processo di importazione e consente la validazione automatica tramite accordi configurati per il trasferimento dei dati. Utilizza l’IA per mitigare i problemi posti da una varietà di sistemi di dati e riesaminare i dati con velocità fino all’80% superiore mentre genera una visualizzazione completa dei dati dei pazienti che possono essere simultaneamente rivisti, visualizzati e utilizzati per ulteriori operazioni.

“Tramite lo studio sui dati clinici Eisai sta mettendo in grado gli stakeholder nel settore sanitario di superare le complessità delle moderne sperimentazioni cliniche e promuovere la collaborazione riguardo a dati più chiari e più utili a fini decisionali”, aggiunge Janet Butler, vicepresidente esecutiva, direttrice globale vendite Medidata. “Assicurando un’esperienza unificata di analisi e gestione dei dati basata sull’IA, stiamo consentendo ai team responsabili delle sperimentazioni di identificare più velocemente possibili problemi riguardanti i dati e ottenere una comprensione più accurata dei pazienti”.

Informazioni su Medidata

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e una vita più sana per le persone grazie a soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie su oltre 33.000 studi e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un’esperienza leader nel settore, approfondimenti alimentati da analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati e oltre 2.200 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l’esperienza dei pazienti, accelerare le scoperte cliniche e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Medidata è un marchio Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.medidata.com e su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes è un catalizzatore per il progresso dell’umanità. Offriamo ad aziende e singoli imprenditori ambienti virtuali collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Creando esperienze gemelli virtuali del mondo reale mediante le nostre applicazioni e la piattaforma 3DEXPERIENCE, i nostri clienti possono ridefinire i processi di creazione, produzione e gestione del ciclo di vita della loro offerta e quindi avere un impatto significativo per realizzare un mondo più sostenibile per pazienti. L’aspetto positivo dell’Economia dell’esperienza è che si tratta di un’economia incentrata sulle persone a vantaggio di tutti – consumatori, pazienti e cittadini. Dassault Systèmes crea valore per più di 350.000 clienti indipendentemente dalle loro dimensioni, in tutti i settori, in oltre 150 paesi del mondo. Per maggiori informazioni visitare www.3ds.com.

© Dassault Systèmes. Tutti i diritti riservati. 3DEXPERIENCE, il logo 3DS, l’icona della bussola, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA e SOLIDWORKS sono marchi commerciali o marchi registrati di Dassault Systèmes, società europea (Societas Europaea) di diritto francese, iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Versailles con numero 322 306 440, o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’uso dei marchi di Dassault Systèmes o delle sue filiali è soggetto all’approvazione scritta di queste ultime.

Informazioni su Eisai Inc.

Eisai Inc., una società del settore sanitario umana, è l’azienda farmaceutica statunitense con sede a Nutley, New Jersey, affiliata di Eisai Co., Ltd., società con sede a Tokyo. Opera nei campi dell’oncologia e della neurologia svolgendo attività di ricerca e sviluppo, produzione, logistica e fornitura globali oltre ad attività commerciali. Per saperne di più visitare https://us.eisai.com; seguiteci su X e LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

PR Medidata

Medidata.PR@3ds.com

Rapporti con gli analisti

Medidata.AR@3ds.com