Econocom, Alessio Lechiara è il nuovo country manager

Econocom Italia ha annunciato la nomina di Alessio Lechiara a Country Manager del Gruppo Econocom Italia.

Alessio Lechiara sarà responsabile della strategia del Gruppo Econocom sul mercato italiano e avrà il compito di rafforzare il ruolo dell’azienda come pioniere nella locazione operativa in Italia e primo general contractor digitale, con un modello di business che verte su progetti di implementazione e aggiornamento delle tecnologie digitali, e che accanto all’individuazione di soluzioni tecnologiche e alla fornitura di beni e servizi, abbina offerte a canone, flessibili e create su misura.

Nell’agenda del nuovo country manager la priorità verte sullo sviluppo del business in Italia, con focus sull’ecosistema di partner strategici, sulle sinergie all’interno del Gruppo e sull’acquisizione di ulteriori competenze e risorse, anche attraverso la crescita inorganica.

Alessio Lechiara ha una pluriennale esperienza internazionale in ambito Finance e M&A ed è entrato in Econocom a maggio 2020 con il ruolo di Chief Financial Officer.

Precedentemente Lechiara ha lavorato per molti anni all’interno del gruppo Ansaldo Energia, ricoprendo ruoli di progressiva responsabilità, culminati nella nomina a Chief Financial Officer di Ansaldo Gas Turbines Technology e Shanghai Electric Gas Turbines nell’ambito dell’accordo strategico tra Shanghai Electric e CDP.

Dopo aver trascorso tre anni in Cina e seguito varie operazioni di M&A, si è trasferito nel 2019 negli Stati Uniti, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer di Power System Mfg, società del gruppo Ansaldo Energia focalizzata sulla maintenance di centrali elettriche di parti terze.