Eaton entra a far parte del consorzio InterSTORE, finanziato dalla UE, a supporto della transizione energetica grazie all’accumulo energia unificato

Presentato il 1 gennaio e con durata triennale, il progetto InterSTORE (“Interoperable open-source tools to enable the hybridization, utilization and monetization of storage flexibility” – Strumenti open source interoperabili per l’ibridizzazione, l’uso e la monetizzazione della flessibilità dello storage) è supportato dal programma Ricerca e innovazione di Horizon Europe dell’Unione europea. Eaton si affianca ad altri 11 associati al consorzio del progetto, coordinato dalla RWTH Aachen University, a cui partecipano partner accademici e altre imprese, associazioni di settore ed enti di standardizzazione.

L’adozione di massa dell’accumulo energia è fondamentale per la transizione energetica dell’Europa e necessita sia della standardizzazione, sia dell’interoperabilità. Al fine di massimizzare i vantaggi per operatori, vendor, fornitori e utenti finali, i dispositivi e i sistemi di accumulo energia devono essere in grado di comunicare in modo fluido e indipendente dalla data di fabbricazione e dal produttore. In quest’ottica, l’obiettivo del progetto InterSTORE è centrare quattro finalità fondamentali:

Fornire quattro strumenti software open source per garantire interoperabilità, flessibilità e standardizzazione dei dati;

Valutare ogni aspetto rilevante per un uso flessibile dei sistemi ibridi di accumulo energia in quattro aree principali di applicazione (veicoli elettrici e comparto industriale, residenziale e commerciale);

Dimostrare sette casi di utilizzo a forte impatto in quattro laboratori impegnati in attività reali;

Implementare metodi avanzati per consentire l’ibridizzazione, l’uso e la monetizzazione dello storage flessibile, garantendo al contempo la standardizzazione in tutto lo spazio dati.

“Il sole non brilla tutti i giorni e il vento non soffia sempre e, quindi, l’accumulo energetico diffuso è di vitale importanza per la riuscita della transizione europea verso le rinnovabili e l’elettrificazione di ogni settore”, è il commento di Dominik Laska, direttore del Centro europeo per l’innovazione di Eaton. “Le soluzioni attuali sono tuttavia estremamente diversificate e, spesso, incompatibili; per arrivare a un’adozione su larga scala occorre un approccio unificato alla gestione dell’accumulo energia. Valuto positivamente l’unione delle nostre forze con gli esperti partner di InterSTORE, che ci aiuteranno a sviluppare una soluzione innovativa e agnostica in grado di supportare software o hardware di terzi e, quindi, di avere un forte impatto sul mondo reale”.

Attualmente il sistema di gestione dell’energia (EMS, Energy Management System) targato Eaton è ideale per l’ottimizzazione dei sistemi di ricarica EV GreenMotion, i gruppi batteria xStorage Compact e i pannelli fotovoltaici. Come parte del consorzio InterSTORE, Eaton collaborerà con altri fornitori di EMS per identificare differenze e sinergie tra le rispettive soluzioni; saranno quindi sviluppati e incorporati nuovi concetti di ottimizzazione, per consentire l’integrazione di diversi tipi di accumulo energia, come le pompe di calore e le celle elettrolitiche. I concetti e gli algoritmi di controllo di Eaton saranno inoltre convalidati e dimostrati presso l’istituto di ricerca Forschungszentrum Jülich.

“In qualità di aderenti al progetto InterSTORE, il nostro obiettivo è creare soluzioni fluide in grado di supportare diversi tipi di accumulo energia e, al contempo, di generare un solido caso commerciale per l’adozione di massa”, è il commento di Anne Lillywhite, vicepresidente senior e direttore generale di Energy Transition, Digital & Services, Electrical Sector, EMEA. “I nostri ingegneri svilupperanno un toolkit per l’interoperabilità degli EMS, oltre a una più approfondita comprensione delle esigenze degli utenti e dei possibili modelli di business. Nell’attuale contesto di aumento dei prezzi dell’energia, di normative più severe sulle emissioni e di consumatori sempre più attenti all’ambiente, si tratta di un’opportunità fantastica per proporre nuove tecnologie strategiche che contribuiranno alla decarbonizzazione e a un futuro più sostenibile”.

