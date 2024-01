Easyprint.com diventa Infowerk.com

Un nuovo nome per una nuova era della comunicazione visive









RADEBEUL, Germania–(BUSINESS WIRE)–Easyprint.com, il sito affidabile per prodotti di stampa e comunicazione visiva, ha notizie entusiasmanti da annunciare oggi. Il sito web funzionerà ora con il nuovo nome Infowerk.com. Questo rebranding segna un passo importante nello sviluppo della piattaforma e riflette la sua gamma ampliata di servizi.

Il nome precedente Easyprint era un riferimento ai prodotti di stampa e alla loro semplice progettazione basata su editor da parte degli utenti, ma non poteva più rappresentare l’intera gamma di possibilità e innovazioni che la piattaforma offre oggi. In futuro Infowerk.com non rappresenterà solo una piattaforma di stampa, ma un punto di contatto centrale per l’intero mondo della comunicazione visiva.

La visione di Infowerk.com è quella di offrire agli utenti un’ampia gamma di servizi e opzioni digitali che vanno ben oltre i prodotti di stampa. Le funzioni attuali includono già:

– Prodotti digitali come inviti o post sui social media

– Animazioni 2D e 3D per numerosi prodotti.

– Chat supportata dall’intelligenza artificiale per domande su servizi e prodotti

Ma questo è solo l’inizio. Nei prossimi mesi, Infowerk.com introdurrà innovazioni ancora più interessanti, tra cui:

– Realtà aumentata per visualizzare i prodotti tattili prima di ordinare

– Strumenti di progettazione basati sull’intelligenza artificiale come assistenti di progettazione creativa

– Prodotti basati su video come estensione del portfolio digitale

Il CEO di Unitedprint.com SE, Fabian Frenzel, ha commentato così il rebranding: “Con Infowerk.com vogliamo offrire ai nostri clienti una piattaforma che copra l’intero spettro della comunicazione visiva. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri utenti gli strumenti e la tecnologie di cui hanno bisogno per trasmettere i loro messaggi in modo creativo ed efficace.”

La piattaforma non vede l’ora di essere al fianco dei suoi utenti in questa nuova era della comunicazione visiva e di accoglierli nel sito web aggiornato. Divertiti con Infowerk: comunicazione visiva creativa!

Unitedprint.com SE è una società europea di tecnologia e-commerce innovativa e operante a livello globale nei settori del design, del marketing, della stampa e dell’editoria. Unitedprint.com SEglobal, una delle aziende leader a livello mondiale nel campo della comunicazione visiva, impiega circa 300 persone e gestisce i portali online Infowerk, print24 e il programma partner USS (Unitedprint Shop Services) in oltre 30 sedi in tutto il mondo. Oltre ai servizi di personalizzazione di massa online, Unitedprint.com SE offre ai suoi clienti moderni prodotti digitali, nonché servizi professionali e prodotti di stampa nei settori della fotografia, interni, gastronomia/hotel, tessile, stampa di grande formato, eventi, mezzi pubblicitari, tecnologia pubblicitaria e molto altro ancora.

Unitedprint.com SE



presse@unitedprint.com

www.unitedprint.info

Telefon +49-(0)152-28808792



Telefax +49-(0)351-65633500