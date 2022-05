E2open ospiterà la conferenza CONNECT 2022: The Europe Exchange

La conferenza dedicata al settore tecnologico verterà sulla creazione di catene di fornitura resilienti attraverso la trasformazione digitale

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE: ETWO), prestigioso fornitore di una piattaforma cloud mission-critical per la gestione end-to-end della catena di fornitura basata su rete, ha inaugurato quest’oggi la sua conferenza per i clienti CONNECT 2022: The Europe Exchange, che si tiene a Rotterdam, Paesi Bassi. L’evento, che ha registrato il tutto esaurito, riunisce sotto lo stesso tetto centinaia di professionisti dei settori logistico, commerciale e degli scambi internazionali appartenenti ad alcune delle organizzazioni più autorevoli a livello mondiale per esplorare potenziali soluzioni ai complessi problemi attualmente gravanti sulle catene di fornitura.

“Siamo lieti di accogliere i nostri clienti a Rotterdam per la seconda edizione della conferenza per la comunità E2open che si svolgerà nuovamente all’insegna del tutto esaurito” ha affermato Michael Farlekas, amministratore delegato di E2open. “Come si può dedurre dal titolo, questo evento rappresenta un’opportunità per apprendere e condividere nuovi metodi per sviluppare catene di fornitura resilienti attraverso la trasformazione digitale. Le aziende nostre clienti sono annoverate tra le migliori al mondo e, insieme, sfruttando l’innovativa piattaforma di E2open, possiamo contribuire a orientare il cambiamento verso un’economia più interconnessa.”

Con più di 25 sessioni formative, CONNECT 2022: The Europe Exchange propone sessioni di breakout interattive intese ad aiutare le aziende di trasporto, i produttori e i rivenditori a generare maggiore valore all’interno della catena di fornitura, nonché ad ottimizzare i processi aziendali facendo leva sulla potente connettività offerta da un’unica piattaforma. I partecipanti assisteranno a presentazioni a cura di leader di pensiero, colleghi appartenenti ad aziende clienti e relatori da cui trarre aspirazione, come Jo Malone CBE, fondatrice e direttrice creativa di Jo Loves. La sua sessione intitolata “Creating a Fragrance from the Ground Up” (Creazione dal nulla di un profumo) enfatizzerà l’importanza della passione, della resilienza e della creatività per superare le avversità e raggiungere il successo.

I partecipanti avranno modo di aggiornarsi sulle ultimissime tendenze, innovazioni e buone prassi per ottimizzare la funzionalità delle tecnologie di gestione della catena di approvvigionamento partecipando alle numerose sessioni disponibili. Sono disponibili dimostrazioni pratiche così come sessioni di breakout in cui verranno trattati diversi argomenti, tra cui:

Casi di studio condotti da clienti

Gestione collaborativa della produzione e della fornitura

Rilevamento della domanda e pianificazione delle operazioni aziendali

Piattaforma end-to-end

Gestione delle transazioni commerciali internazionali

Gestione dei trasporti

Informazioni su E2open

E2open sta creando una catena di fornitura più connessa e intelligente. In essenza, rileviamo e risolviamo in tempo reale i problemi che si presentano a livello di domanda, offerta e fornitura. Consolidando i dati di clienti, canali di distribuzione, fornitori, produttori a contratto e partner logistici, la nostra piattaforma per la gestione agile e collaborativa della catena di fornitura permette alle aziende di utilizzare i dati in tempo reale, avvalendosi dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico per agevolare decisioni più avvedute. Tutte queste informazioni complesse vengono fornite sotto forma di una singola panoramica che comprende gli ecosistemi dei lati domanda, offerta, logistica e scambi commerciali internazionali. E2open sta cambiando tutto. Demand. Supply. Delivered.™ (Domanda. Offerta. Fornitura. Concretizzate.)Visitate www.e2open.com.

E2open e il logo E2open sono marchi registrati di E2open, LLC. Demand. Supply. Delivered. è un marchio commerciale di E2open, LLC. Tutti gli altri marchi commerciali, marchi commerciali registrati e marchi di servizio sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

