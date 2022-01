È Ufficiale! Ora ZBrush Appartiene alla Famiglia Maxon!

Assolti i Requisiti di Legge, la Nuova Partnership Amplifica le Possibilità Innovative e Creative, Mentre il Portfolio Ora Potenziato Garantisce a Maxon un Enorme Potenziale di Mercato nel DCC e nel Metaverso Emergente

FRIEDRICHSDORF, Germania–(BUSINESS WIRE)–Maxon, sviluppatore di soluzioni software 3D professionali, è lieta di annunciare il completamento di tutti i dettagli finanziari e normativi per l’acquisizione degli asset di Pixologic, ideatore di ZBrush, il software di sculpting e painting vincitore di un premio Oscar. Come benefit aggiuntivo, l’intero team di ZBrush è già passato in Maxon portando con sé decenni di esperienza nel settore 3D. Questo passaggio completa in modo significativo la linea di prodotti Maxon e posiziona saldamente l’azienda come leader del settore nella fornitura di strumenti creativi di alto livello per gli artisti digitali del settore dell’animazione 3D che vanta un valore di 16 miliardi di euro*.





Non è prevista alcuna interruzione post-acquisizione allo sviluppo in corso di ZBrush. Tuttavia, la collaborazione con il team di sviluppo Maxon e l’accesso alle sue tecnologie, oltre alle potenziali integrazioni in esse contenute, dovrebbero portare a ZBrush e all’intera linea di prodotti Maxon una maggiore innovazione e un ampliamento delle capacità. Inoltre, l’inclusione del team di ZBrush assicura maggiori risorse di marketing, formazione e supporto.

“Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con il team Maxon”, dichiara Ofer Alon, fondatore e visionario di Pixologic. “Le nostre sinergie sono innegabili: entrambe le aziende condividono una grande tradizione di prodotti eccezionali, di innovazione e di passione al servizio della community creativa”.

“Sono ansioso di scoprire come questa alleanza influenzerà, evolverà e arricchirà tutte le nostre offerte di prodotti”, dichiara David McGavran, CEO di Maxon. “Abbiamo gli occhi puntati non solo sulla trasformazione dei processi di lavoro creativi: aspiriamo a rivoluzionare il settore”.

Impatto immediato: Prezzi e Disponibilità

Fino a nuovo avviso, i prezzi di ZBrush rimangono invariati dopo il completamento dell’acquisizione. I clienti possono continuare ad acquistare ZBrush attraverso i soliti canali di vendita, incluso lo shop-online di ZBrush.

Per ulteriori informazioni consultare le FAQ.

*Fonte: Research and Markets, Global 3D Animation Market Size, Share & Trends Analysis Report by Technique (3D Modeling, Visual Effects), by Component, by Deployment (On-premise, On-demand), by End Use, and Segment Forecasts, 2021-2028, Giugno 2021 – Ulteriori Informazioni

Informazioni su ZBrush

ZBrush è utilizzato dai migliori studi cinematografici, sviluppatori di videogiochi, designer, pubblicitari, illustratori e scienziati in tutto il mondo. I migliori creativi del settore hanno usato ZBrush in quasi tutti i principali franchise tra cui Dune, Star Wars, Avatar, Marvel Cinematic Universe, Game of Thrones, Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e altro ancora. La sua versatilità lo ha reso inoltre parte integrante di film animati quali Frozen, Moana, Raya and the Last Dragon e Encanto. ZBrush è stato anche ampiamente utilizzato nei giochi Tripla A tra cui Fortnite, il franchise The God of War, il franchise Uncharted, il franchise Assassin’s Creed, il franchise Far Cry, il franchise The Division e altro ancora.

