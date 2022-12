È stato lanciato SelectDB Cloud: Più cloud meno costi

PECHINO–(BUSINESS WIRE)–Beijing Flywheel Data Technology Co., Ltd ha lanciato ufficialmente SelectDB Cloud, un nuovo data warehouse in cloud progettato per aiutare le organizzazioni a migliorare l’efficacia dell’analisi dei dati. Si tratta di un data warehouse in tempo reale nativo del cloud, basato sul database a risorse aperte Apache Doris e caratterizzato da facilità d’uso, alte prestazioni e unicità. SelectDB Cloud è disponibile su diversi cloud e finora è stato lanciato su AWS, Alibaba Cloud, Tencent Cloud e Huawei Cloud.

In primo luogo, il fondatore e CEO di SelectDB, Lian, ha presentato le caratteristiche di SelectDB Cloud.

SelectDB Cloud è altamente performante. I dati hanno dimostrato che nello scenario di ampia integrazione di dati, secondo i test SSB flat, le prestazioni di SelectDB Cloud sono 3,4 volte quelle di ClickHouse, 92 volte quelle di Presto e 6 volte quelle di Snowflake. Nello scenario di integrazione di dati, secondo i test TPC-H sf100, le prestazioni di SelectDB Cloud sono 1,5 volte quelle di Redshift, 49 volte quelle di ClickHouse e 2,5 volte quelle di Snowflake.

SelectDB Cloud è conveniente. In base alla valutazione, il costo di SelectDB Cloud è solo 1/2-1/5 del costo di altri prodotti per la privatizzazione.

SelectDB Cloud è unificato. In base alla valutazione, SelectDB Cloud è 54 volte superiore a Hive e 12 volte a Spark; SelectDB Cloud può raggiungere una velocità di scrittura di 4,2 volte, una velocità di interrogazione di 2,3 volte e un’occupazione di spazio su disco pari a 1/5 rispetto a ElasticSearch in scenari tipici per l’analisi dell’archiviazione dei log.

Inoltre, SelectDB Cloud è compatibile con il protocollo di connessione MySQL, dispone di metodi di connessione sicuri e convenienti, di ricchi metodi di importazione dei dati, di un sistema di permessi gerarchici per gli utenti, di una console di gestione semplice e conveniente per gli amministratori, nonché di funzionalità open source, multi-cloud e di altro tipo, che possono soddisfare le esigenze degli utenti di molti settori, soprattutto di quelli tradizionali.

Il Vicepresidente del settore tecnologico Xiao ha poi presentato quattro soluzioni altamente personalizzate per gli scenari principali di analisi dei dati proposti da SelectDB, ovvero la soluzione di una moderna piattaforma di dati per il funzionamento dell’azienda; la soluzione di reporting e analisi per il business; la soluzione di analisi del profilo e del comportamento degli utenti; la soluzione di archiviazione e analisi dei log. Infine, Lian ha annunciato il lancio ufficiale del SelectDB Partners Program per dare il benvenuto ad altri partner che si uniranno a loro per creare valore per i clienti.

Se desiderate informarvi sui prodotti e sulle tecnologie rilevanti, contattateci tramite marketing@selectdb.com. Provvederemo a mettervi in contatto con tecnici professionisti nel più breve tempo possibile.

