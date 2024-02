E.ON: Dati e intelligenza artificiale per una nuova energia sostenibile

Negli ultimi anni, il panorama energetico italiano ed europeo ha subito notevoli cambiamenti spinti dalle crescenti esigenze di sostenibilità e dalla domanda, in aumento, di soluzioni tecnologiche avanzate per la transizione energetica.

In questo contesto le aziende si stanno orientando in un’ottica di innovazione con un particolare interesse nell’Intelligenza Artificiale (AI) e nell’analisi avanzata dei dati come strumenti fondamentali per conoscere le abitudini di consumo degli utenti, per rimanere competitive e per offrire soluzioni e servizi all’avanguardia.

E.ON in Italia ha intrapreso da diversi anni un percorso di crescita in ambito Innovation Technology e Data-driven, per consolidare il proprio impegno nella trasformazione del settore energetico e con l’obiettivo di mantenere il cliente sempre al centro. L’azienda che ha fatto del #MakeItalyGreen la propria mission con l’ambizioso obiettivo di contribuire a rendere il Paese più verde fornendo ai clienti soluzioni energetiche sostenibili ed efficienti, utilizza l’AI e l’analisi dei dati come elementi chiave per guidare la trasformazione del settore energetico.

Il Trend Radar di E.ON

Il mondo dell’energia sta vivendo un cambiamento enorme: nuove soluzioni, nuovi bisogni dei clienti, nuovi attori e nuove iniziative politiche emergono quasi quotidianamente. Con la crescente complessità e incertezza, farsi trovare pronti di fronte alle sfide del mercato è fondamentale.

Per questo E.ON, grazie al suo team di esperti ha sviluppato il Trend Radar che permette di visualizzare i prossimi trend su una mappa come una combinazione di stimoli sociali e tecnologici. Lo strumento è composto da tre cosiddetti orizzonti, divisi in periodi quinquennali, che contengono temi o combinazioni di eventi, che si presume avranno un impatto significativo sui mercati dell’UE tra cinque e quindici anni. Si basa sull’analisi delle tendenze tecnologiche e dei fattori sociali in relazione a elementi come le ultime ricerche, i dati di mercato e insights.

Il Trend Radar viene utilizzato da E.ON per definire campi di innovazione, affinare la gestione del rischio e verificare le strategie aziendali e la direzione strategica complessiva dell’azienda.

Studiare e monitorare l’orizzonte dei cambiamenti emergenti, analizzare le tendenze e anticipare gli sviluppi permette a E.ON di individuare e discutere ciò che plasma il futuro dell’energia e a sviluppare nuove progettualità a vantaggio dei clienti, degli stakeholder e della società.

I Trend tecnologici che emergono da questo evento futuro riguardano:

-Fruibilità di ‘Big Data’

-Intelligenza artificiale (AI)

Tecnologie all’avanguardia per la gestione dei dati

E.ON gestisce principalmente i propri dati e i carichi di lavoro analitici nel cloud, distribuiti su diversi back-end di servizi dati. Nel 2017, l’azienda ha deciso di modernizzare la sua infrastruttura dati spostandosi su Microsoft Azure SQL Database ma nel tempo il volume, le esigenze di elaborazione dei dati e i requisiti di analisi sono cresciuti. Con l’obiettivo di gestire i dati, senza vincoli relativi allo spazio di archiviazione e alla potenza di calcolo, E.ON ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti, aggiornando il suo servizio di database e piattaforma di analisi grazie a Microsoft Azure SQL Hyperscale.

Lo strumento fornisce alloggiamenti dinamici per lo spazio di archiviazione (fino a 100 terabyte) oltre a supportare sia l’analisi che le transazioni per gli utenti interni e i clienti.

L’upgrade del database con il passaggio a Microsoft Azure SQL Hyperscale ha consentito:

Risoluzione dei problemi di storage

Riduzione del costi del 50%

Aumento della stabilità e delle performance

L’opportunità di incorporare questa nuova tecnologia con un fornitore esperto come Microsoft è stata fondamentale per E.ON per rispondere alle esigenze dei clienti in modo sempre più efficace ed efficiente migliorando la performance tecnologica.

Ciò si inserisce in una strategia a lungo termine che dà sempre maggiore attenzione alla continua innovazione tecnologica e che è risultata fondamentale per creare le basi necessarie per tradurre in realtà l’approccio nel campo dell’AI.

Case study con l’utilizzo dell’AI per rendere l’Italia più verde

Un esempio concreto di questa implementazione è l’Energy Advisor system ovvero l’utilizzo di contatori di energia elettrica di ultima generazione, gli smart meter 2G, che permettono all’azienda di ricevere all’anno oltre 10 Miliardi di misurazioni associate ai consumi dei propri clienti (una misurazione ogni 15 minuti).

L’AI entra in gioco per analizzare e interpretare questa vasta quantità di dati. Attraverso algoritmi avanzati, l’azienda può identificare modelli, tendenze e relazioni nei consumi energetici dei clienti, consentendo di ottimizzare i propri servizi, migliorare l’efficienza energetica e offrire soluzioni personalizzate.

Nello specifico il team di data scientists di E.ON, in partnership con una promettente startup italiana, lavora con la predictive AI (modelli di Machine Learning) per poter estrarre dai dati un valore informativo e di advisory da restituire ai clienti senza dover installare alcun dispositivo in casa.

In questo modo, E.ON può dialogare con i propri clienti offrendo loro un servizio unico: la possibilità di conoscere in dettaglio quanto incide sulla bolletta il consumo di ogni singolo elettrodomestico e identificare eventuali inefficienze di consumo rispetto a tipologie di case simili. Il risultato di questa analisi viene, poi, tradotto in un linguaggio comprensibile e accessibile attraverso un report personalizzato per ogni cliente.

Cosa rilevante per il cliente, il report, oltre che fornire informazioni chiare e dettagliate sulle abitudini di consumo energetico dei singoli clienti, offre suggerimenti pratici e personalizzati su come risparmiare e ridurre la propria impronta ambientale.

Principali evidenze della Case study

E.ON ha analizzato i profili di consumo per oltre 120K clienti, utilizzando:

dati di consumo dei misuratori di ultima generazione 2G

arricchendo il profilo del cliente con un green test disponibile nell’ APP E.ON: Check Up Energetico (eon-energia.com)

E.ON: Check Up Energetico (eon-energia.com) integrando dati mediante survey ad hoc per imparare le abitudini di consumo nonché il livello di sostenibilità energetica della casa (presenza di pannelli fotovoltaici, caldaia a condensazione, wall-box per ricarica auto elettrica, specificità su elettrodomestici

L’applicazione di AI a questi dati ha consentito di impostare campagne personalizzate “one to one” su oltre 50K clienti, di questi oltre 30K clienti hanno migliorato le loro abitudini di consumo andando a ridurre di oltre il 10% il loro consumo annuale di energia elettrica. Sono 7,5GWh i consumi risparmiati da questi clienti, portando a una riduzione di emissione di CO2 per un totale di 2,2Tonnellate/anno (utilizzando il fattore emissione media nazionale anno 2023 pari a 0,2933 kgCO2/kWh), nonché a un risparmio complessivo per questo gruppo di clienti pari a oltre 1Mln €/anno.

Conclusioni

La trasformazione tecnologica che sta portando avanti E.ON con un forte orientamento all’innovazione, ai dati e al cliente è il pilastro fondamentale che permette di rinnovare l’approccio alle analisi e alle decisioni, l’apertura alle nuove prospettive e a nuove strategie manageriali, contribuendo a migliorare significativamente la vita dei consumatori finali coniugando obiettivi di business e di performance di sostenibilità ambientale.