DTE ottiene un finanziamento da 10 milioni di dollari USA supportato dal leader di settore Novelis e da EIC Fund

Il finanziamento di serie A2 sostiene l’espansione di DTE verso la totale innovazione della produzione e lavorazione dei metalli con la rivoluzionaria tecnologia LP-LIBS™

REYKJAVÌK, Islanda–(BUSINESS WIRE)–DTE (www.dte.ai), innovatore leader che supporta il processo decisionale per l’industria della produzione e della lavorazione dei metalli, annuncia il riuscito completamento di un round di serie A2 da 10 milioni di dollari USA per velocizzare ulteriormente l’innovazione di DTE ed espanderne la portata. Alla raccolta di fondi ha preso parte un selezionato gruppo di investitori, con la partecipazione del leader del comparto dell’alluminio Novelis, la società di venture capital Metaplanet e lo European Innovation Council (EIC) Fund, in collaborazione con gli investitori storici Chrysalix Venture Capital e Brunnur Ventures.

La tecnologia di analisi elementare applicabile alla linea di produzione di DTE, totalmente innovativa per il settore, completa e sostituisce gli attuali lenti e costosi metodi manuali per il controllo dei processi e della qualità. La nostra tecnologia proprietaria LP-LIBS™ dei sensori è in grado di fornire analisi degli elementi, utilizzabili come riferimento, direttamente dai metalli liquidi ad alta temperatura e in meno di 60 secondi dal campionamento, in modo esclusivo. Questa capacità rivoluzionaria migliora il controllo dei processi e il livello decisionale perché fornisce al settore della produzione e della lavorazione delle informazioni totalmente innovative. La nostra missione è sbloccare il potenziale dei clienti, dalla fabbrica alla gestione aziendale, per fornire prodotti più verdi, sicuri ed efficienti.

“Siamo entusiasti di questo cospicuo round di finanziamento, che rappresenta una pietra miliare per DTE perché convalida il potenziale trasformativo della nostra tecnologia”, ha commentato Karl Matthiasson, CEO e fondatore di DTE. “Siamo lieti e onorati di dare il benvenuto a Novelis, Metaplanet ed EIC Fund come nuovi investitori nel nostro percorso di trasformazione della produzione e della lavorazione dei metalli. Con il capitale aggiuntivo garantito da questo round di finanziamento puntiamo a espandere la crescente pipeline commerciale in crescita e ad accelerare le nostre capacità tecnologiche e di sviluppo prodotti e, infine, a continuare a superare i limiti dell’intelligence decisionale e delle analisi predittive in ambito manifatturiero”.

“In qualità di investitore strategico, Novelis riconosce il potenziale significativo della tecnologia LP-LIBS™ di DTE e le sue opportunità di applicazione alla catena di valore della produzione, lavorazione e riciclo dei metalli”, è il commento di Derek Prichett, vicepresidente senior dello Sviluppo commerciale presso Novelis. “La soluzione di DTE, con le sue capacità analitiche degli elementi in tempo reale, offre una strada promettente per l’ottimizzazione dei processi produttivi e il miglioramento della qualità. Da un lato stiamo utilizzando questa tecnologia a supporto degli obiettivi specifici di Novelis nella riduzione del carbonio, che includono la riduzione delle emissioni di carbonio del 30% entro il 2026 e la neutralità netta del carbonio entro il 2050 e, dall’altro, siamo entusiasti di affiancare DTE nella sua missione più ampia: aiutare il settore a passare a una produzione più pulita e sostenibile”.

“Siamo colpiti dalla tecnologia esclusiva di DTE e dal potenziale offerto dalla sua piattaforma di supporto decisionale fruibile per ottimizzare la produzione nell’industria dei metalli”, ha dichiarato Marcin Nowak della BEI, che guida gli investimenti per conto di EIC Fund. “EIC Fund è orgoglioso di supportare DTE nella creazione di opportunità di valore, nella razionalizzazione e nel miglioramento dell’efficienza in una delle industrie con il maggior consumo energetico e con le emissioni più massicce di tutta Europa”.

Per ulteriori informazioni su DTE e sulla sua rivoluzionaria tecnologia LP-LIBS™ visitare il sito www.dte.ai.

###

Informazioni su DTE

DTE è un innovatore di primo piano al servizio delle industrie globali della produzione e della lavorazione dei metalli con un’intelligence potente, in tempo reale e predittiva sul controllo dei processi per massimizzare il valore, la sostenibilità, la sicurezza e l’efficienza per tutte le parti interessate.

Il campionamento per l’analisi della composizione è fondamentale per il controllo dei processi nella produzione, nella lavorazione e nella fusione dei metalli, ma fino a oggi si è trattato di un processo manuale e per lo più empirico che richiedeva la fusione di campioni solidi ricavati dalla miscela. L’esclusiva piattaforma proprietaria LP-LIBS™ di DTE migliora il processo decisionale perché rimpiazza i lenti e costosi metodi manuali per il controllo dei processi e della qualità con la nostra soluzione senza contatto di analisi degli elementi, totalmente innovativa, che fornisce un’analisi degli elementi con qualità di riferimento direttamente dai metalli liquidi ad alte temperature e in meno di 60 secondi.

Per ulteriori informazioni visitare www.dte.ai.

Informazioni su Novelis

Novelis Inc. è guidata dall’obiettivo di plasmare un mondo sostenibile insieme. Siamo leader globali nei prodotti e nelle soluzioni innovative dedicate al settore dell’alluminio e il maggior riciclatore di alluminio al mondo. Puntiamo a diventare fornitori leader di settore nelle soluzioni sostenibili a basse emissioni di carbonio e ad arrivare a un’economia completamente circolare collaborando con i nostri fornitori e clienti del settori aerospaziale, automobilistico, delle lattine per bevande e delle specialità in tutta l’America settentrionale e meridionale, in Europa e in Asia. Nel corso dell’esercizio 2023 Novelis ha registrato un fatturato netto pari a 18,5 miliardi di dollari USA. Novelis è una controllata di Hindalco Industries Limited, leader di settore nell’alluminio e nel rame, oltre che società fiore all’occhiello di Aditya Birla Group, un conglomerato multinazionale con sede a Mumbai.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.novelis.com

Informazioni su Metaplanet

Metaplanet è una società di investimenti contrarian a lungo termine specializzata nelle fasi iniziali che sfrutta la propria competenza e rete di connessioni tra diversi settori. Supportiamo fondatori di imprese motivati che lavorano sulle tecnologie deep tech positivamente dirompenti. Con sede a Tallinn, in Estonia, Metaplanet gestisce un portafoglio di oltre 150 società in settori quali intelligenza artificiale, biotech, criptovalute, salute e trasporti.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.metaplanet.com

Informazioni sullo European Innovation Council (EIC)

L’EIC è il programma fiore all’occhiello per l’innovazione in Europa mirato a identificare, sviluppare e far crescere le tecnologie rivoluzionarie e le innovazioni più dirompenti. Lo European Innovation Council (EIC) rientra nel programma Horizon Europe della UE. Dispone di un budget di 10,1 miliardi di euro a supporto delle innovazioni più dirompenti in tutto il ciclo di vita, dalle prime fasi della ricerca ai proof of concept e fino al trasferimento di tecnologia, oltre al finanziamento e alla crescita di startup e PMI.

La strategia e l’implementazione dell’EIC sono guidate dal consiglio di amministrazione dell’EIC, formato da membri indipendenti nominati dal mondo dell’innovazione, come imprenditori, ricercatori, investitori, società e altri attori dell’ecosistema dell’innovazione. L’EIC adotta un approccio proattivo alla gestione dei fondi sotto la leadership dei manager del programma EIC, che sviluppano visioni per l’innovazione e rivoluzioni tecnologiche guidando portafogli di progetti per centrare questi obiettivi. Una caratteristica esclusiva dell’EIC è l’erogazione di finanziamenti destinati alle singole società attraverso sovvenzioni e investimenti che attualmente assumono la forma di partecipazioni azionarie o quasi azionarie dirette, gestite da EIC Fund. .

Per ulteriori informazioni visitare il sito eic.ec.europa.eu.

Informazioni su Chrysalix Venture Capital

Chrysalix è una società tecnologica focalizzata sul venture capital che crea, assiste e connette realtà a crescita elevata. Fondata nel 2001 a Vancouver, in Canada, e con uffici anche a Delft, nei Paesi Bassi, Chrysalix si è creata una reputazione portando l’innovazione più dirompente nei maggiori segmenti mondiali focalizzandosi sulle aree in cui la tecnologia e la scienza della fisica di incontrano. Gli investimenti della società comprendono tecnologie rivoluzionarie come attività minerarie intelligenti, chip per la conversione dell’energia, sensori per l’automazione e il controllo dei processi, infrastruttura di ricarica rapida per veicoli elettrici, intelligence sulle batterie, cattura di CO2, gestione delle acque reflue ed energia da fusione. Chrysalix vanta uno dei maggiori team di investimento del settore grazie all’approfondita competenza in campo energetico, imprenditoriale e della tecnologia industriale, ed è supportata da oltre 20 investitori industriali e finanziari blue chip internazionali. Il Chrysalix RoboValley Fund è il secondo fondo focalizzato sull’innovazione industriale gestito dalla società.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.chrysalix.com

Informazioni su Brunnur Ventures

Brunnur Ventures è una società di venture capital con sede in Islanda focalizzata sugli investimenti di livello seed e delle prime fasi con una particolare attenzione all’innovazione e alla crescita combinati con modelli scalabili di business e con uno straordinario talento imprenditoriale. Brunnur Ventures attualmente gestisce due fondi, Brunnur I e Brunnur II, gestiti e amministrati da Landsbref, un gestore fondi con licenza dell’Autorità islandese per la supervisione finanziaria.

Per ulteriori informazioni visitare www.brunnurventures.com

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa può contenere determinate dichiarazioni a previsionale sullo stato finanziario, i risultati delle operazioni e le attività di DTE (“la Società”). Tutte le dichiarazioni diverse dalle dichiarazioni di fatti storici sono dichiarazioni a carattere previsionale o possono essere considerate tali. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono dichiarazioni di aspettative future basate su aspettative e ipotesi attuali a cura della direzione che comportano rischi e incertezze noti e non noti che potrebbero comportare una differenza materiale tra i risultati, le performance o gli eventi reali rispetto a quanto espresso o implicito in tali dichiarazioni. Tutte le dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa sono espressamente e interamente qualificate dalle dichiarazioni cautelative contenute o citate in questa sezione. Si avvisa di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni a carattere previsionale. Tutte le dichiarazioni a carattere previsionale sono valide solo alla data del presente comunicato stampa. Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa possono essere soggette ad aggiornamento, completamento, revisione, ulteriore verifica e modifica senza preavviso e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente alcuna dichiarazione a carattere previsionale a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altre informazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Karl Matthiasson, CEO



DTE ehf.



karl@dte.ai

Tel.: (+354) 617 1326