DTE ottiene da Nordural, una società di Century Aluminium, un contratto da 1,85 milioni di dollari USA per la sua esclusiva soluzione di intelligence in tempo reale nel campo dei metalli liquidi, a supporto di nuovi prodotti a basse emissioni

REYKJAVIK, Islanda–(BUSINESS WIRE)–DTE, leader nelle soluzioni di intelligence per il settore metallifero, è lieto di annunciare la sigla in Islanda di un contratto da 1,85 milioni di dollari USA con Nordural Grundartangi ehf, (“Nordural”), una sussidiaria interamente controllata da Century Aluminium Company (NASDAQ: CENX).

In base ai termini dell’accordo, DTE fornirà la sua rivoluzionaria soluzione di analisi in tempo reale della composizione chimica alle quattro stazioni con schiumatoio della nuova fonderia di billette a basse emissioni di carbonio. La soluzione di DTE consente di monitorare la qualità dell’alluminio liquido instradato dalla camera di elettrolisi ai forni, ottimizzando la catena del valore grazie all’indirizzamento della corretta qualità dell’alluminio all’altoforno appropriato, in base al prodotto finale da colare. I vantaggi per Nordural saranno la massimizzazione della produttività e la riduzione al minimo del tempo di ciclo negli altiforni, delle emissioni e del consumo energetico, oltre all’eliminazione dei colli di bottiglia nella fonderia. La soluzione totalmente autonoma di DTE evita la necessità di ricorrere a interventi manuali del personale dell’impianto, aumentando così la sicurezza della struttura e riducendo i costi delle analisi.

La decisione di Nordural si è basata su una soluzione simile in fase di test presso la fonderia già esistente. Olafur Arnar Fridriksson, responsabile di progetto della nuova fonderia di billette presso Nordural, ha commentato: “Siamo davvero lieti di continuare a collaborare con DTE. Riteniamo che i macchinari in fase di test presso la nostra fonderia già attiva presentino un potenziale notevole, quindi è stato naturale affidarci a DTE anche per questo progetto. Le soluzioni di DTE, partner strategico di Nordural, vengono implementate gradualmente in tutto il nostro processo produttivo”.

Diego Areces, CEO di DTE, ha dichiarato: “Sono davvero grato per questa entusiasmante opportunità, che per DTE rappresenta una pietra miliare. Nordural è uno dei nostri partner strategici e continua a fornire un supporto significativo a DTE. Siamo pronti a mantenere questo impegno e ad apportare ulteriore valore al nuovo progetto, una fonderia di billette a basse emissioni di carbonio; continueremo inoltre a a lavorare insieme, implementando la soluzione di DTE per tutto il processo produttivo di Nordural, per massimizzare efficienza operativa, resilienza e sostenibilità”.

La nuova fonderia a valore aggiunto di Nordural, che dovrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2024, vanterà una capacità produttiva di 150.000 tonnellate di billette. Il progetto di espansione raddoppierà anche la capacità annuale produttiva di leghe primarie per fonderia di Grundartangi, dalle 60.000 tonnellate attuali a 120.000 tonnellate. Questa ulteriore capacità di produzione di billette e leghe primarie per fonderia rimpiazzerà la produzione di lingotti di qualità standard di Grundartangi, aumentando la produzione d’eccellenza dell’azienda. Un investimento da 120 milioni di dollari dovrebbe creare circa 90 posti di lavoro nella fase di costruzione e circa 40 a tempo indeterminato.

Le nuove billette e prodotti per fonderia Natur-Al™ risponderanno alla crescente domanda dei clienti europei, che richiedono soluzioni in alluminio a basse emissioni di carbonio. Per l’alluminio Natur-Al™, con una delle impronte di CO₂ più contenute al mondo, Grundartangi utilizza le risorse energetiche totalmente rinnovabili dell’Islanda. Il contenuto di CO₂ delle billette e dei prodotti per fonderia Natur-Al™ sarà pari a meno di un quarto rispetto alla media di settore, per rispondere alla maggior domanda da parte dei consumatori europei più attenti all’ambiente. I prodotti Natur-Al™ possono ridurre significativamente l’impronta di carbonio dei prodotti finali, un fattore essenziale per i mercati altamente competitivi dei beni di consumo, degli autoveicoli, degli imballaggi e dei materiali edili.

Informazioni su DTE

DTE, Unlocking the Future of Metals™, è l’innovatore leader nell’intelligence in tempo reale per i metalli liquidi, al servizio dei clienti in tutta la catena di valore della produzione e fabbricazione metallurgica tramite la massimizzazione del valore, della sostenibilità, della sicurezza e dell’efficienza per tutte le parti interessate.

Il nostro obiettivo è promuovere il progresso umano con metalli più ecocompatibili, sicuri, efficienti e pregiati, contribuire a rispondere alla sfida degli 1,5 gradi e promuovere al contempo la trasformazione digitale verso l’Industria 4.0 con la tecnologia di analisi IIoT di prossima generazione. Fornendo preziosa intelligence e informazioni predittive sui metalli liquidi, DTE consente di ottenere risultati commerciali tangibili in ambito finanziario e ambientale, dai livelli operativi a quelli aziendali.

IREAS™, l’esclusiva soluzione connessa di intelligence in tempo reale di DTE nel campo dei metalli liquidi, integra in modo fluido IT e OT, combinando le analisi sulla composizione chimica da metalli fusi basata sulla spettroscopia di rottura indotta da laser in fase liquida (LP-LIBS™) con una piattaforma analitica basata sull’intelligenza artificiale e su servizi di intelligence digitale nel campo metallurgico.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.dte.ai.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

DTE ehf.

Diego Areces, CEO

diego.areces@dte.ai

Tel.: (+354) 698 0173