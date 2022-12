DriveWealth pluripremiato leader di categoria, con riconoscimenti d’eccellenza nel settore da parte di Deloitte, Forbes, CB Insights e altri ancora, in un’annata storica

L’ampio riconoscimento del settore sottolinea la crescente presenza globale e l’innovazione dei prodotti dell’azienda

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–DriveWealth, LLC, un canale di investimento fintech globale e un pioniere negli investimenti frazionari, oggi ha annunciato che, a seguito di un anno eccezionale di rapida espansione globale, di crescita della base clienti e di innovazione dei prodotti, grazie ai risultati ottenuti è stata premiata come leader di categoria che ridefinisce gli investimenti e si è aggiudicata 10 dei più prestigiosi riconoscimenti di settore. Ciascuna di queste categorie premia le aziende più innovative e influenti del mondo e include:

Premi per prodotti: DriveWealth di recente ha stretto un partenariato con Adaptive Financial Consulting per realizzare un nuovo sistema di gestione ordini (OMS) proprietario e rispondere alla crescente domanda della sua attività di brokeraggio per privati. Questo OMS ad alta produttività e a bassa latenza, basato sulla tecnologia Aeron, è stato premiato come Miglior collaborazione/Iniziativa di alleanza del 2022 nel quadro degli American Financial Technology Awards di Waters Technology.

Premi come miglior posto di lavoro: L’azienda figura tra i Migliori ambienti di lavoro del New Jersey per il 2022. Anche Built In ha riconosciuto l’azienda nei suoi Best Places To Work Awards come una delle Migliori aziende di medie dimensioni per cui lavorare e, per il secondo anno consecutivo, come Miglior azienda di New York in termini retributivi.

“Le nostre soluzioni stanno trasformando il panorama degli investimenti e siamo onorati di ricevere un riconoscimento così positivo da parte del settore per il nostro operato”, è stato il commento di Bob Cortright, fondatore di DriveWealth. “La significativa crescita globale di DriveWealth registrata quest’anno può essere correlata direttamente alla scalabilità e personalizzazione flessibile delle API della nostra piattaforma. Siamo pronti a impegnarci per restare la scelta di fiducia del settore per le fintech alla ricerca di strumenti in grado di dotare i clienti di innovative soluzioni di investimento a livello mondiale”.

Questi riconoscimenti di settore si basano su una serie di traguardi raggiunti da DriveWealth nel 2022, tra cui:

Crescita della portata globale: DriveWealth ha sfruttato le collaborazioni chiave strette in Europa (Bank of Georgia) e nell’Asia-Pacifico (Toss Securities), e ha promosso nuove partnership in mercati poco serviti, come l’Africa (Chipper Cash) e l’America Latina (Sproutfi), per espandere l’accesso conveniente alle attività di investimento. Oltre che con nuovi e importanti partenariati, DriveWealth ha ampliato la portata globale con il debutto a Singapore, Londra, Dublino, in Lituania e in Brasile, per supportare a livello globale partner e investitori orientati ai soggetti privati.

Consolidamento dell’innovativa suite di servizi: DriveWealth’s Fracker®, l’OMS proprietario dell’azienda che ha reinventato l’esperienza di investimento al dettaglio per milioni di clienti nel mondo, ha ottenuto un brevetto dall’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti. Oltre ad aver creato due sussidiarie interamente controllate, DriveDigital e DriveLiquidity, per offrire capacità di contrattazione in criptovaluta ai partner e ai loro investitori al dettaglio, la società ha lanciato un suo Developer Dashboard per consentire agli sviluppatori di ottenere un accesso gratuito e istantaneo alle stesse API resilienti e scalabili disponibili per i partner di DriveWealth in un ambiente sandbox. L’azienda ha infine ampliato la piattaforma DriveAdvisory, una soluzione tecnologica infrastrutturale che consente ai partner di integrare appieno i prodotti di consulenza finanziaria nelle loro app già rilasciate.

Per il 2023, DriveWealth prevede significative opportunità per la crescita supportate dai risultati della relazione DriveTrends proprietaria dell’azienda. Il documento dimostra che quest’anno il trading digitale è diventato sempre più diffuso tra i millennial globali, anche durante i minimi di mercato del 2022, una tendenza che dovrebbe proseguire nel 2023. Lo studio ha analizzato i dati relativi a oltre 12 milioni di investitori internazionali che contrattano frazioni di azioni statunitensi tramite la rete degli oltre 100 partner globali di DriveWealth, tra cui MoneyLion, Revolut, Grupo Bursátil Mexicano (GBM), Goalsetter e altri ancora.

Informazioni su DriveWealth

DriveWealth, un canale di investimento fintech globale e un pioniere del trading di azioni frazionarie, è una società tecnologica guidata da una visione che consente a oltre 100 partner in tutto il mondo di coinvolgere i clienti mettendo i mercati a portata della loro mano. Crediamo che il futuro sia frazionario, transazionale e mobile; tutti i dispositivi mobili dovrebbero costituire un punto di accesso a prodotti, servizi, consulenza e assistenza in materia di investimento e risparmio per i cittadini mondiali di ogni età, status economico e livello di competenza finanziaria. Il supporto di DriveWealth in materia di consulenza e la moderna piattaforma tecnologica basata sul cloud dell’azienda consentono ai partner di offrire esperienze di investimento fluide di alto livello, per promuovere l’acquisizione, la fiducia e la fidelizzazione dei clienti e stimolare la crescita dei ricavi. Per ulteriori informazioni visitare il sito drivewealth.com oppure restare in contatto con l’azienda su Twitter @DriveWealth o su LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Madison Perrott



drivewealth@fullyvested.com