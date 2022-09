DOQMIND annuncia la nomina a CEO di Peter Hulsmans

Hulsmans apporta un’esperienza più che ventennale nell’industria del packaging, maturata guidando la crescita per le aziende della tecnologia professionale, all’importante fornitore di software gestionale di etichette e grafica

ROESELARE, Belgio–(BUSINESS WIRE)–DOQMIND (www.DOQMIND.com), leader nelle tecnologie gestionali di etichette e grafica, oggi annuncia la nomina a CEO di Peter Hulsmans. Grazie a un’esperienza più che ventennale nel management delle attività di gestione di etichette e grafica, Hulsmans apporta in DOQMIND una visione di forte crescita incentrata sul cliente.

“Grazie alla sua esperienza e approfondita conoscenza del settore, Peter è la persona giusta per creare la spinta propulsiva e guidare gli ambiziosi piani di espansione di DOQMIND”, è stata la dichiarazione di Ignace Cosaert, membro del CdA di Athena Graphics, società fondatrice di DOQMIND. “Peter è rinomato nel settore per l’affidabilità con cui mantiene gli impegni verso i clienti, in linea con la reputazione di Athena nell’offerta di servizi di prestampa di alta qualità dal 1991. Sarà un eccellente promotore dei nostri valori e prodotti e del portafoglio di brand”.

DOQMIND nel corso degli ultimi 15 anni, come parte del portafoglio di prodotti di Athena, ha fornito tecnologia gestionale di etichette e grafica ad alcuni dei marchi più famosi. La sua crescita ha consentito all’azienda di staccarsi da Athena e di trasformarsi in attività indipendente. La tecnologia di DOQMIND offre significativi vantaggi ai clienti, come la riduzione del time to market e del rischio nel processo di packaging, dalla progettazione alla disponibilità sul mercato.

“Sono davvero onorato di dirigere DOQMIND”, ha commentato Hulsmans. “L’attuale crescita significativa dell’e-commerce, unita ai maggiori requisiti per la conformità e alla distribuzione delle risorse umane, ha messo a dura prova i produttori alla ricerca di un processo fluido per etichette e packaging, in particolare sullo sfondo di uno scenario economico mondiale colpito da congiunture negative e guerre. La tecnologia targata DOQMIND, semplice da usare, riduce i costi complessivi di gestione di etichette e grafica, premette la collaborazione tra le parti interessate, soddisfa in modo facile i requisiti di conformità e accorcia il tempo necessario per la disponibilità sul mercato”.

Prima di entrare a far parte di DOQMIND, Hulsmans è stato vicepresidente del workflow commerciale presso Kodak EAMER, dove aveva iniziato la carriera nel 2005 in qualità di specialista senior della tecnologia e delle soluzioni. Peter ha brevemente interrotto la collaborazione con Kodak nel 2017 per assumere la carica di direttore generale di BLUE Software Europe, una società di software gestionale di etichette e grafica. Hulsmans ha ampliato le attività europee di BLUE software guidando una crescita significativa nella regione, posizionando con successo BLUE Software per la vendita e contribuendo alla transizione dopo l’acquisizione da parte di Esko nel 2019.

DOQMIND unisce i team del packaging per una collaborazione nell’ambito di un processo fluido, dalla progettazione alla disponibilità sul mercato, rendendolo più semplice da implementare, più rapido da eseguire, riducendo le preoccupazioni in materia di conformità e tagliando sui costi totali di proprietà, per le aziende di ogni dimensione.

