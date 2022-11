Donna de Winter è stata nominata da The Software Report tra le 50 donne leader nel settore SaaS nel 2022.

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “la Società”), fornitore leader di piattaforme di comunicazione per i mercati dei capitali, è lieta di annunciare che Donna de Winter, COO e CFO, è stata nominata da The Software Report tra le 50 donne leader nel settore SaaS 2022.





Le donne che compaiono nell’elenco di quest’anno sono state determinanti nel guidare le loro aziende verso l’innovazione e il successo, dalla generazione di documenti alla pianificazione delle risorse aziendali, dall’amministrazione scolastica alla sicurezza informatica e ad altre categorie di software. Il mercato del software-as-a-service continua a espandersi e si prevede che il mercato SaaS globale crescerà a un tasso CAGR del 25,9%, passando dai 143,8 miliardi di dollari dell’anno scorso a ben 720,4 miliardi di dollari nel 2028.

“Sono stato entusiasta di apprendere che Donna è stata nominata tra le 50 donne leader nel settore SaaS e non riesco a pensare a una persona più meritevole di questo riconoscimento”, ha dichiarato Darrell Heaps, CEO di Q4 Inc. “Siamo molto fortunati a beneficiare della vasta esperienza di Donna nel settore in Q4 Inc. e il suo doppio ruolo di COO e CFO dimostra la sua determinazione e dedizione come leader femminile. Donna fornisce un enorme valore al nostro team e la sua leadership continuerà a favorire la crescita e il successo dell’azienda”.

Donna de Winter è una veterana del settore con una comprovata esperienza di successo in ambito strategico, finanziario e operativo presso aziende tecnologiche leader in tutto il Nord America. Donna è entrata a far parte di Q4 Inc. come COO per contribuire alla scalata del modello di servizio incentrato sul cliente a livello globale ed è stata inoltre nominata CFO nell’agosto 2022. Prima di entrare a far parte del team esecutivo di Q4, ha lavorato con Q4 come consulente e ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel settore tecnologico, tra cui il CFO di Vision Critical e il CFO di Varicent, dove ha guidato la vendita dell’azienda a IBM. Nel tempo libero, Donna è un’appassionata di baseball. Donna ha conseguito un Master in Business presso l’Università di Toronto.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) è una piattaforma di comunicazione leader nei mercati dei capitali che sta trasformando il modo in cui le società quotate in borsa, gli investitori e le banche d’investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare e impegnarsi in modo efficiente. La piattaforma tecnologica end-to-end di Q4 facilita le interazioni tra i mercati dei capitali attraverso i prodotti del sito web IR, le soluzioni per gli eventi virtuali, il CRM dei mercati dei capitali e gli strumenti di analisi degli azionisti e del mercato. L’azienda è un partner di fiducia per oltre 2.650 società pubbliche a livello globale, tra cui molti dei marchi più rispettati al mondo. Q4 ha sede a Toronto e uffici a New York, Londra e Copenhagen. Per saperne di più su Q4, visitare il sito www.q4inc.com.

Informazioni sul Software Report

The Software Report è una fonte completa di ricerche e approfondimenti di mercato, notizie commerciali, attività di investimento e azioni societarie relative al settore del software. L’azienda, con sede a New York, è gestita da un team esperto di redattori, scrittori e professionisti dei media con una conoscenza approfondita del software e delle varie aziende, dirigenti e investitori che compongono il settore. Per saperne di più su The Software Report, visitare il sito www.thesoftwarereport.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste dei media: Heather Noll, media@q4inc.com