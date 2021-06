dLocal apre il mercato brasiliano ai venditori internazionali

La soluzione marketplace di dLocal permette ai commercianti internazionali di vendere per la prima volta nel più grande paese di eCommerce dell’America Latina

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–dLocal, una piattaforma di pagamenti technology-first che permette ai commercianti aziendali globali di connettersi con miliardi di consumatori nei Paesi emergenti, ha annunciato oggi una nuova pietra miliare. Il nuovo accordo permette ai commercianti non nazionali, per la prima volta, di vendere i loro prodotti in Brasile sul negozio online di Amazon utilizzando la nuova soluzione marketplace di dLocal.

Con dLocal, Amazon può ora pagare ai suoi venditori internazionali di amazon.com.br la loro quota di guadagno in USD. Questo accordo apre il negozio online Amazon.com.br in un modo senza precedenti ai venditori internazionali, permettendo loro di vendere le loro merci in Brasile, accelerando sia il time-to-market che minimizzando i costi operativi, consentendo un accesso più facile ai clienti brasiliani.

I 105 milioni di utenti di eCommerce in Brasile continuano ad offrire un’opportunità eccezionale per i rivenditori online. Amazon sta offrendo una gamma più ampia di merce da venditori internazionali per garantire una grande esperienza di shopping ai suoi consumatori brasiliani, con metodi di pagamento locali come la carta di credito con rate.

“Amazon è un pioniere quando si tratta di innovazione nel commercio online e oggi stiamo collegando i bisogni dei consumatori di eCommerce in Brasile con il resto del mondo”, ha detto Jean-Gabriel de Mourges, capo del business LATAM di Amazon.

“La giornata odierna segna un’importante pietra miliare per noi nel nostro rapporto con Amazon”, ha detto Michel Golffed, vicepresidente senior della crescita di dLocal. “Ci siamo evoluti da un fornitore di soluzioni di pagamento locali per sviluppare una complessa integrazione di soluzioni di mercato. Attraverso questa espansione della nostra relazione strategica, stiamo dando ai venditori non presenti in Brasile per la prima volta l’opportunità di accedere alla crescita esplosiva dell’eCommerce brasiliano sul marketplace di Amazon. Nel frattempo, i consumatori brasiliani avranno molte più scelte quando fanno acquisti su Amazon”.

