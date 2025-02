Distribuzione di Aqara Camera Hub G5 Pro sui mercati globali

La telecamera di sicurezza ricca di funzioni funge anche da hub per la smart home per gli spazi esterni

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aqara, leader mondiale e pioniere dell'IoT, ha annunciato oggi la disponibilità a livello globale della sua prima videocamera di sorveglianza progettata per gli ambienti esterni. La Camera Hub G5 Pro integra una qualità d'immagine superiore, funzionalità IA avanzate e una perfetta integrazione con il sistema smart home, offrendo ai proprietari di casa una maggiore sicurezza di giorno e di notte.

Con un design elegante disponibile in due finiture, la G5 Pro offre una registrazione Quad HD a 2,6K con visione notturna True Color, che garantisce immagini cristalline anche nella notte più buia. Dotata di intelligenza artificiale sul dispositivo, la videocamera cattura i principali eventi in casa e avvisa i proprietari di potenziali minacce, come individui sospette nei dintorni o furti di pacchi. Può anche attivare l'automazione per scoraggiare gli intrusi. Inoltre, la G5 Pro funziona con le più diffuse piattaforme per case intelligenti e supporta il protocollo RTSP, semplificando l'integrazione nei sistemi di sicurezza smart esistenti degli utenti.

Più che una semplice videocamera di sicurezza, la G5 Pro funge da hub multiprotocollo per gli spazi esterni, ampliando la portata e l'affidabilità della rete domestica intelligente. In qualità di controller Matter, router Thread Border e hub Aqara Matter bridge/Zigbee, è in grado di connettere e gestire non solo gli accessori Aqara ma anche i dispositivi Matter di terze parti, diventando così la base ideale per gli utenti fai-da-te che desiderano creare i propri sistemi di sicurezza domestica.

Altri punti di forza di Camera Hub G5 Pro includono:

Premium Image Clarity : la G5 Pro è dotata di visione notturna True Color e offre una risoluzione di 4MP (1520p) e un campo visivo di 133°, garantendo immagini chiare in condizioni di scarsa illuminazione. Il diaframma f/1.0 cattura fino a quattro volte più luce rispetto ai tradizionali obiettivi f/2.0, mentre il sensore 1/1.8” raffreddato al grafene migliora le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Un faretto dimmerabile e un altoparlante da 100 dB creano maggiore sicurezza, fungendo da deterrente per gli intrusi e consentendo la comunicazione audio bidirezionale.

: la G5 Pro è dotata di visione notturna True Color e offre una risoluzione di 4MP (1520p) e un campo visivo di 133°, garantendo immagini chiare in condizioni di scarsa illuminazione. Il diaframma f/1.0 cattura fino a quattro volte più luce rispetto ai tradizionali obiettivi f/2.0, mentre il sensore 1/1.8” raffreddato al grafene migliora le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Un faretto dimmerabile e un altoparlante da 100 dB creano maggiore sicurezza, fungendo da deterrente per gli intrusi e consentendo la comunicazione audio bidirezionale. Rilevamento IA locale per la sicurezza e l'automazione : la G5 Pro è dotata di una NPU (unità di elaborazione neurale) integrata per consentire il rilevamento di oggetti e audio da parte dell'IA del dispositivo. È in grado di riconoscere simultaneamente volti e veicoli, nonché di rilevare persone, pacchi, animali e persino le ostruzioni dell'obiettivo della telecamera. Queste capacità di IA locale consentono alla telecamera di acquisire eventi critici e di attivare l'automazione, anche durante le interruzioni di Internet.

: la G5 Pro è dotata di una NPU (unità di elaborazione neurale) integrata per consentire il rilevamento di oggetti e audio da parte dell'IA del dispositivo. È in grado di riconoscere simultaneamente volti e veicoli, nonché di rilevare persone, pacchi, animali e persino le ostruzioni dell'obiettivo della telecamera. Queste capacità di IA locale consentono alla telecamera di acquisire eventi critici e di attivare l'automazione, anche durante le interruzioni di Internet. Integrazione perfetta con le principali piattaforme : la G5 Pro si integra perfettamente con Apple Home ed è una delle poche videocamere HomeKit Secure a supportare PoE e visione notturna True Color. Inoltre, è in grado di trasmettere ai display intelligenti compatibili con Alexa, Google Home o SmartThings. Con l'aggiunta del supporto RTSP, la G5 Pro può trasmettere a client di terze parti, tra cui Home Assistant, su una rete locale ed è compatibile con i server video abilitati RTSP.

: la G5 Pro si integra perfettamente con Apple Home ed è una delle poche videocamere HomeKit Secure a supportare PoE e visione notturna True Color. Inoltre, è in grado di trasmettere ai display intelligenti compatibili con Alexa, Google Home o SmartThings. Con l'aggiunta del supporto RTSP, la G5 Pro può trasmettere a client di terze parti, tra cui Home Assistant, su una rete locale ed è compatibile con i server video abilitati RTSP. Maggiore privacy con la crittografia end-to-end : la G5 Pro supporta la crittografia end-to-end per i video in diretta e registrati, facendo in modo che solo i proprietari di casa e i loro familiari possano accedere alle riprese. La sua memoria eMMC può essere sincronizzata con i servizi di cloud storage forniti da Aqara e iCloud e supporta anche i backup locali del sistema NAS per una maggiore sicurezza.

: la G5 Pro supporta la crittografia end-to-end per i video in diretta e registrati, facendo in modo che solo i proprietari di casa e i loro familiari possano accedere alle riprese. La sua memoria eMMC può essere sincronizzata con i servizi di cloud storage forniti da Aqara e iCloud e supporta anche i backup locali del sistema NAS per una maggiore sicurezza. Connettività flessibile : disponibile nelle versioni PoE e Wi-Fi, la G5 Pro offre opzioni di connettività flessibili per diversi ambienti. La versione PoE offre una connessione Ethernet continua con supporto Power-over-Ethernet, mentre la versione Wi-Fi supporta il Wi-Fi a doppia banda (2,4GHz/5GHz) con sicurezza WPA3.

: disponibile nelle versioni PoE e Wi-Fi, la G5 Pro offre opzioni di connettività flessibili per diversi ambienti. La versione PoE offre una connessione Ethernet continua con supporto Power-over-Ethernet, mentre la versione Wi-Fi supporta il Wi-Fi a doppia banda (2,4GHz/5GHz) con sicurezza WPA3. Design resistente agli agenti atmosferici e duraturo: con un design resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65, la G5 Pro è in grado di resistere a temperature estreme (da -30 °C/-22 °F a 50 °C/122 °F) e resistere all'umidità e alla polvere. È sviluppata per funzionare in qualsiasi condizione esterna, garantendo la protezione della vostra casa per tutto l'anno.

"Il lancio di Camera Hub G5 Pro rappresenta un passo avanti nel fornire ai proprietari di casa una soluzione completa, affidabile e versatile per la casa intelligente”, ha dichiarato Cathy You, Vicepresidente senior Global Business and Strategy di Aqara. "Con questa nuova videocamera abbiamo superato i limiti della sicurezza esterna. Non si tratta solo di una videocamera di sicurezza, ma di un hub per la smart home che collega gli spazi esterni con il resto della casa, offrendo un'esperienza di connessione continua dall'interno verso l'esterno".

Aqara Camera Hub G5 Pro è ora disponibile in tutto il mondo e può essere acquistato attraverso il sito web ufficialedi Aqara, i rivenditori autorizzati e le principali piattaforme di e-commerce come Amazon (Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito, USA).

Per ulteriori informazioni sulla nuova fotocamera, visitate il nostro sito web.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per richieste dei media:

media@aqara.com