Disruptive.Asia: Ryan Ding e Peng Song di Huawei discutono di come gli operatori possono realizzare la connettività per scatenare una nuova crescita

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Disruptive.Asia ha riportato che Ryan Ding e Peng Song hanno evidenziato l’importanza crescente della connettività nel guidare la crescita del settore e generare valore in uno scenario in costante e rapida evoluzione alla 7a edizione dell’Ultra-Broadband Forum (UBBF 2021) di Dubai, ospitato congiuntamente dalla Commissione Onu sulla banda larga e Huawei.

Ding, Direttore generale del CdA e Presidente del Carrier Business Group, Huawei, ha detto che la connettività ha reso possibile l’innovazione, specialmente in un’era digitale in cui aumentare l’efficienza è diventato di primaria importanza.

La pandemia ha inoltre annunciato un cambiamento di paradigma nella connettività, che ha visto le abitazioni private diventare centri multifunzionali per l’istruzione, il lavoro e il commercio. È diventato sempre più chiaro che la connettività non solo porta avanti le economie ma sostiene anche l’operatività della società.

Peng, Presidente del Global Carrier Marketing & Solution Sales Department di Huawei, ha affermato che guardare la connettività attraverso il modello C.A.F (Coverage, Architecture and Fusion) può aiutare gli operatori ad accelerare la digitalizzazione delle industrie, massimizzare il valore della connettività e creare nuova crescita.

Secondo Peng, gli operatori possono estendere la connettività con la soluzione FTTR fornita da Huawei per il networking di casa, e per offrire linee private competitive e diversificate in uno scenario aziendale.

“Senza dubbio il cloud è importante per la digitalizzazione, ma la connettività è altrettanto importante. Senza connettività, anche il cloud più potente necessita di attrezzatura di archiviazione che può essere trasportato solo da camion. Senza connettività, il cloud non diventerà altro che una grande isola di dati”, ha spiegato Peng.

Peng ha evidenziato il fatto che le aziende hanno bisogno di TTM più brevi, di maggiore elasticità e di qualità impegnata. E la connettività deve essere estesa all’interno di ogni abitazione e azienda, per convergere alla fine con il cloud in un ecosistema più ampio.

Ding ha affermato che, nell’era digitale, le persone, le cose, il capitale e le normative sono interamente connessi. Questo richiede alle aziende di cambiare il loro approccio e comprendere che aumentare l’efficienza è più importante che mai.

