DISNEY ILLUSION ISLAND IL NUOVO VIDEOGAME CON TOPOLINO E I SUOI AMICI DISPONIBILE DAL 28 LUGLIO

Il Platform Game d’avventura è ora disponibile in pre-order, in esclusiva per Nintendo Switch™

GLENDALE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Topolino è pronto a partire verso nuove avventure grazie al suo attesissimo ritorno nel mondo dei videogame – e questa volta in compagnia dei suoi amici! Oggi, Disney, in collaborazione con lo sviluppatore Dlala Studios, ha annunciato che Disney Illusion Island, il nuovo Platform Game d’avventura in 2D con modalità cooperativa fino a un massimo di quattro giocatori, sarà disponibile dal 28 luglio 2023 in esclusiva per Nintendo Switch™. I pre-order per Disney Illusion Island sono ora disponibili su Nintendo eShop e nei punti vendita al prezzo di $39.99.

“ I fan saranno sorpresi dalla nuova, entusiasmante esperienza in versione cartoon offerta da Disney Illusion Island”, afferma Luigi Priore, VP, Disney, Pixar and 20th Century Games. “ Siamo felicissimi di poter lavorare con lo sviluppatore Dlala Studios per espandere il mondo di Topolino e i suoi amici con una nuova Storyline originale, un Gameplay coinvolgente e un delizioso stile visivo ispirato al disegno a mano”.

I fan potranno unirsi a Topolino, Minnie, Paperino e Pippo e partire verso nuove missioni insidiose per esplorare la colorata e misteriosa isola di Monoth disegnata a mano, in una corsa contro il tempo per recuperare i 3 magici Tomi, potenti libri che proteggono l’isola. Con le voci dei doppiatori di Topolino, Minnie, Paperino e Pluto e la musica d’orchestra originale, i giocatori potranno immergersi nell’avventura da soli o in compagnia di un massimo di 3 amici in modalità cooperativa, utilizzando le speciali abilità di squadra come le skill Rope Drop, Leap Frog e l’Heart Gifting Hug per salvare l’isola. Inoltre potranno scoprire nuovi biomi e ambienti mai visti prima, incontrare sconosciuti e intriganti personaggi e scoprire moltissimi segreti nascosti!

Il viaggio non sarà però facile e con i tanti intrighi nascosti, non tutto sarà come sembra su “Illusion Island”!

“ È difficile descrivere a parole l’emozione di vedere i giocatori scoprire l’interpretazione dei Dlala Studios per questa nuova esperienza di Topolino, Minnie, Paperino e Pippo”, ha detto AJ Grand-Scrutton, Lead Developer, Dlala Studios. “Lavorare su questo titolo è stato un grande onore per noi e speriamo che i giocatori Nintendo Switch e i fan Disney apprezzino il gioco quanto noi abbiamo amato svilupparlo.”

Disney Illusion Island sarà disponibile dal 28 luglio 2023 in esclusiva per Nintendo Switch™ al prezzo di $39.99.

Per maggiori informazioni su Disney Illusion Island visitare la pagina: https://games.disney.com/disney-illusion-island

L’ultimo trailer del videogame è disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=Ll9zSkf4Cfw

Per le risorse di Disney Illusion Island: https://drive.google.com/drive/folders/1sVurQkkRn_Tq94FDsbBipvWoP3-ssuhe?usp=sharing

Per tutti gli aggiornamenti su Disney Illusion Island visitare i canali social:

Dlala Studios are the creators of Battletoads (2020), and have previously worked on award-winning titles such as Sea of Thieves, The Escapists, and Lost Words: Beyond The Page. The Essex-based studio celebrated their 10th anniversary in 2022, and are currently developing Disney Illusion Island for the Nintendo Switch.

