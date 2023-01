Discover® Global Network lancia una soluzione per i trasporti pubblici a livello internazionale

Continua l’espansione delle soluzioni Tap and Pay rapide, sicure e comode di Discover® presso le aziende dei trasporti pubblici di Polonia, Spagna e Taiwan

RIVERWOODS, Ill.–(BUSINESS WIRE)–Discover® Global Network, il marchio di Discover® dedicato ai pagamenti, ha lanciato le sue soluzioni Tap and Pay presso le aziende dei trasporti pubblici e i partner di acquiring locali come EMT Madrid, Metro de Sevilla e GetNet in Spagna, Mennica in Polonia e New Taipei Metro a Taiwan. I passeggeri ora possono utilizzare le carte Discover, Diners Club International® e quelle della rete dei partner collaboratori per effettuare pagamenti contactless per i trasporti pubblici nelle principali destinazioni internazionali.

Con i continui mutamenti del pendolarismo e a seguito della flessibilità nelle modalità di pagamento auspicata dai passeggeri, le società dei trasporti pubblici stanno migrando verso i pagamenti contactless a un ritmo più rapido rispetto a quanto avvenuto nell’ultimo decennio. In base a dati aggiornati al mese di febbraio 2022, il 53% delle transazioni per i trasporti pubblici risultava di tipo contactless rispetto al 14% dell’agosto 2020. A livello mondiale sono 150 le metropoli che puntano all’adozione di pagamenti contactless in questo settore1.

“La soluzione Discover® Transit offre ai passeggeri modalità di pagamento all’insegna della flessibilità e propone un’esperienza cliente fluida”, ha commentato Emily Foshee, vicepresidente dei prodotti di rete e consegna di base presso Discover. “Accettando i pagamenti contactless effettuati dai titolari delle carte della rete di Discover Global Network, le società dei trasporti pubblici possono aumentare il volume dell’attività e tagliare sui costi di esercizio e sulle spese di incasso delle tariffe di viaggio”.

“Siamo entusiasti di contribuire a una maggior accettazione presso le società dei trasporti pubblici come EMT Madrid e Metro de Sevilla in Spagna; questo garantisce ai titolari delle carte di Discover® Global Network un’esperienza fluida durante la visita”, ha commentato Rubén Justel, CEO di Getnet Europe.

“Questa soluzione ci consente di offrire una miglior esperienza utente e di rendere gli spostamenti più facili e convenienti per i nostri passeggeri”, è il commento di Jorge Maroto, direttore generale di Metro de Sevilla, la linea metropolitana della città spagnola di Siviglia.

La soluzione Discover® Transit consente di accettare sia i pagamenti tradizionali, sia quelli contactless per i trasporti; offre opzioni personalizzabili, come il supporto delle politiche tariffarie dei trasporti per le commissioni a carico degli esercenti, soluzioni pass (credenziali), prodotti a marchio neutro, pagamenti contactless, ‘first ride risk share’ e riferimento al conto di pagamento (PAR, Payment Account Reference).

Dal 2012 Discover collabora con i partner dei trasporti pubblici negli Stati Uniti ed è supportata dalla Chicago Transit Authority (CTA), dalla New York Metropolitan Transit Authority (NY MTA), dalla CDTA di Albany, NY, da Dallas Area Rapid Transit (DART) e da TriMet di Portland. L’azienda dispone inoltre di una solida pipeline di agenzie negli Stati Uniti e nel mondo impegnate nel processo di migrazione verso i pagamenti contactless; a breve la soluzione Discover® Tranit debutterà in Turchia e in Qatar.

Con oltre 280 milioni di titolari di carte, oltre 60 milioni di punti vendita che accettano il brand e 1,8 milioni di bancomat e di prelievo di contanti, Discover Global Network è la rete di pagamento globale a crescita più rapida2. Include Discover Network, Diners Club International, PULSE® e più di 25 reti di partner collaboratori in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.discoverglobalnetwork.com/solutions/enable-payments/transit-solutions/.

Informazioni su Discover

Discover Financial Services (NYSE: DFS) è una società di servizi bancari e di pagamento digitali con uno dei marchi più noti in questo settore negli Stati Uniti. Fin dalla sua creazione, avvenuta nel 1986, la società si è imposta come uno dei maggiori emittenti di carte statunitensi. L’azienda emette la Discover® Card, il pioniere americano del cashback, e tramite la sua attività bancaria concede prestiti individuali agli studenti, finanziamenti personali, mutui per la casa, conti correnti e di risparmio e certificati di deposito. Gestisce la Discover® Global Network, che include la Discover Network, con milioni di commercianti e punti di prelievo dei contanti, PULSE®, una delle maggiori reti nazionali di bancomat/debito e, infine, Diners Club International®, una rete globale di pagamenti accettata in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.discover.com/company.

1. ABI Research Open and Closed Loop EMV Acceptance on Transportation Networks, maggio 2021

2. Sulla base di accordi di collaborazione stretti negli ultimi dodici anni con le principali reti di pagamento nei rispettivi paesi – Studio del 2020 a cura di Panoramic Research.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sarah Grage Silberman



Discover



sarahgragesilberman@discover.com

+1-224-405-6029



@Discover_News