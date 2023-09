Digitate Partners collabora con Toshiba Global Commerce Solutions per fornire servizi più “smart” e connessi di prossima generazione

ignio™ AIOps offre ai clienti Toshiba in Europa servizi di analytics con IA e servizi di supporto per migliorare la stabilità delle operazioni retail

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Digitate, azienda leader nelle soluzioni software di tipo SaaS per aziende nel settore IT e Business Operation, ha oggi annunciato una collaborazione strategica con Toshiba Global Commerce Solutions (Toshiba), azienda leader globale di mercato nel settore della Installed Electronic Point of Sale Technology, per fornire servizi di supporto per gli store di prossima generazione ai rivenditori di tutta Europa, facendo leva sulla piattaforma Digitate’s ignio™ AIOps.





Questa collaborazione offrirà ai clienti di Toshiba Global Commerce Solutions l’accesso ad eccellenti servizi di supporto potenziati dall’IA per soddisfare le esigenze di tutti i rivenditori e i loro store. La collaborazione garantirà anche la solidità delle operazioni per supportare le più importanti funzioni di business dei clienti, segnalando e diagnosticando in automatico i problemi, agendo poi in modo proattivo per risolverli, oltre ad aiutare nei processi di previsione e prevenzione.

“La collaborazione strategica di Digitate con Toshiba Global Commerce Solutions fornisce le basi strutturali tecnologiche per l’offerta di Connected Services, trasformando le loro operazioni di Command Center e permettendo un’esecuzione migliore dei servizi per i clienti retail”, ha riferito Ritu Dubey, Global Head of New Business Sales and Market Development, di Digitate. “Siamo impegnati nell’unire le migliori soluzioni disponibili sul mercato, supportandole con ignio™, per accelerare i percorsi di business e crescita in modo autonomo dei clienti “retail” , aiutando al tempo stesso Toshiba Global Commerce Solutions a sviluppare delle solide basi per l’innovazione e la crescita futura”.

Ad aprile 2023, Digitate ha installato ignio™ in Toshiba Global Commerce Solutions in soli 21 giorni (un record di velocità nel lancio di una soluzione targata ignio™, dimostrando le tempistiche che i clienti di Toshiba Global Commerce Solutions in Europa possono aspettarsi quando scelgono i loro Connected Services).

“Tramite la nostra collaborazione con Digitate, siamo stati capaci di cambiare rapidamente le capacità dei servizi che possiamo offrire ai nostri clienti. Le tecnologie ignio™ AIOps ci permettono di continuare ad innovare in un mercato competitivo come quello dei servizi per gli “store””, ha commentato Margriet van Schaik, VP of Services a Toshiba Global Commerce Solutions in Europa. “Espandere l’offerta dei Connected Services per riconoscere la complessità degli “store retail” e le tecnologie che i clienti retail devono usare oltre a quelle di Toshiba, segnalano un netto spostamento del modello di manutenzione dei retailer da un approccio reattivo ad un approccio predittivo grazie alla IA. Aiutare i nostri clienti retailer a soddisfare le esigenze dei propri clienti è una richiesta che ci chiedono praticamente ogni giorno”.

Inoltre, Jules Harms, Director of Professional Services a Toshiba Global Commerce Solutions in Europa ha aggiunto: “Raccogliendo dati e informazioni chiave dai dispositivi e applicazioni software, usando poi i servizi di analytics di ignio™ supportati dall’IA per comprendere i pattern di fallimento nei processi software e nei singoli elementi, permette ai retailer di risolvere proattivamente i problemi prima che possano danneggiare le operazioni dei retail store. E l’importante effetto di ridurre le emissioni di carbonio riducendo le visite in persona degli ingegneri nei singoli store è un’altra buona notizia non solo per i nostri clienti retail, ma anche per i consumatori e per il nostro pianeta”.

Informazioni su Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions consente al settore retail di prosperare attraverso un ecosistema dinamico di soluzioni e servizi più smart ed agili che permettono ai retailer di crescere stabilmente nell’arco di diverse generazioni di consumatori e di adattarsi alle condizioni del mercato. Supportati da un’organizzazione globale di dipendenti e partner, i retailer hanno maggiore visibilità e controllo sulle operazioni, beneficiando al tempo stesso della flessibilità necessaria per creare, ampliare e trasformare le esperienze retail che anticipano e soddisfano le esigenze in continua evoluzione dei consumatori. Per saperne di più potete visitare commerce.toshiba.com e seguirci su X, prima conosciuto come Twitter, su LinkedIn, Instagram, Facebook, e YouTube, per avere maggiori informazioni.

Informazioni su Digitate

Digitate è un’azienda leader nella produzione di software per ottimizzare i processi di agility, assurance, e resiliency nel settore IT e Business Operations. Il prodotto di punta di Digitate, ignio™, è una soluzione AIOps pluripremiata che reinventa il panorama aziendale del business con il suo distintivo approccio di tipo “closed-loop”, capace di combinare insieme contesto, informazioni e automazione smart per risolvere e prevenire in modo automatico i problemi. I nostri clienti appartengono a diverse industrie e settori, includendo anche aziende global che sono riconosciute come leader e innovatori nei propri settori. Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie di ignio™ e scoprire come i nostri clienti di tutto il mondo hanno beneficiato delle nostre soluzioni innovative, potete visitare il nostro sito www.digitate.com e seguire Digitate su X e LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto in lingua inglese è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni “Gen AI” sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

