Digi International lancia la linea di server per dispositivi Connect EZ

La soluzione per reti industriali, il cui avvio avviene nel giro di pochi secondi e la cui configurazione richiede solo qualche minuto, offre una scalabilità e funzionalità ineguagliate nel settore ai clienti cui occorre un livello elevato di sicurezza, coerenza dei dati e usabilità

HOPKINS, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International (NASDAQ: DGII, www.digi.com), prestigioso fornitore di prodotti e servizi per la connettività per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT), ha annunciato oggi il lancio di Connect EZ®, una linea di server per dispositivi di nuova generazione per la connettività per applicazioni aziendali, commerciali e di automazione industriale.

Grazie all’integrazione dello strumento di rilevamento e configurazione Digi Navigator™ e del sistema operativo Digi Accelerated Linux (DAL), Connect EZ rende obsoleti i tradizionali design delle interfacce seriali proponendosi come soluzione facile da implementare, affidabile e innovativa che garantisce la longevità e la gestibilità delle applicazioni per la connettività per i settori manifatturiero, della vendita al dettaglio, sanitario e delle telecomunicazioni.

“Le aziende non stanno rimpiazzando le loro apparecchiature, stanno aggiornando il modo in cui vi interagiscono”, ha spiegato Brian Kirkendall, direttore generale e vicepresidente della divisione Gestione infrastrutture di Digi. “Connect EZ modernizza la connettività seriale attraverso l’offerta di opzioni LTE e Wi-Fi, nonché gestibilità, sicurezza, intelligence e prestazioni superiori garantendo al tempo stesso una connettività ininterrotta per le applicazioni già in uso”.

Dal supporto per le porte fisiche alle velocità di rete e alla potenza di elaborazione, la linea Connect EZ di Digi potenzia ulteriormente le capacità dei prodotti di Digi PortServer® e Digi One®. Pensata per le organizzazioni con dispositivi serial-to-network per applicazioni machine-to-machine e per le aziende che devono connettere dispositivi aggiuntivi tramite la connettività Wi-Fi, cellulare o Ethernet, la linea Connect EZ consente ai dispositivi seriali di comunicare in modo efficiente attraverso un’ampia gamma di tipologie di rete diverse ottimizzando il framing e la creazione di pacchetti di dati e abilitando il funzionamento in rete di dispositivi e applicazioni senza necessità di apportare modifiche. Connect EZ offre i seguenti vantaggi abilitati da software:

Intelligence – abilitata dal sistema operativo DAL di Digi

Oltre al lancio della linea di server seriali Connect EZ, Digi ha dotato i modelli a 8 e 24 porte di AnywhereUSB Plus dell’opzione di connettività Wi-Fi. L’aggiunta di questa opzione di connettività permetterà ai clienti di connettersi ai loro dispositivi USB tramite una rete LAN wireless collegando AnywhereUSB a una rete WLAN preesistente o creando una piccola rete WLAN attraverso AnywhereUSB.

Disponibilità

La linea di dispositivi Digi Connect EZ è già disponibile per l’acquisto.

I dispositivi Digi AnywhereUSB Plus Wi-Fi sono già disponibili e saranno distribuiti in via esclusiva da Digi-Key® Electronics fino al 31 gennaio 2022.

Informazioni su Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) è un fornitore leader a livello globale di prodotti, servizi e soluzioni per la connettività per l’IoT. Aiutiamo i clienti a creare prodotti connessi di prossima generazione e a implementare e gestire infrastrutture per comunicazioni critiche in ambienti difficili con rigorosi requisiti di sicurezza e affidabilità. La società, fondata nel 1985, ha aiutato i propri clienti a connettere oltre 100 milioni di oggetti e questo numero sta continuando a crescere. Per ulteriori informazioni visitate il sito web di Digi all’indirizzo www.digi.com.

