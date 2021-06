Digi espande il proprio portafoglio di sistemi su modulo (SOM) attraverso il lancio di Digi ConnectCore 8M Mini

HOPKINS, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International (NASDAQ: DGII) (www.digi.com), prestigioso fornitore di prodotti e servizi per la connettività per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT), ha annunciato oggi l’espansione della sua linea di prodotti ineguagliata nel settore ConnectCore® attraverso il lancio del sistema su modulo (system on module, SOM) Digi ConnectCore® 8M Mini.

Digi ConnectCore 8M Mini è una piattaforma SOM altamente integrata ed economicamente vantaggiosa basata sul processore applicativo NXP® i.MX 8M Mini che esibisce un equilibrio ottimale tra prestazioni, potenza e costi ed è stato progettato per applicazioni mission-critical per i settori industriale, medico, dei trasporti e agricolo. Digi ConnectCore semplifica lo sviluppo di prodotti incorporati grazie alla memoria, gestione dell’alimentazione, connettività wireless precertificata, sicurezza avanzata e piattaforma software completa open-source Digi Embedded Yocto Linux basata su Yocto Project™ o Digi Embedded Android basata su Android, che contraddistinguono il prodotto e consentono ai produttori di concentrarsi sulla loro sfera di competenza primaria e accelerare i tempi di commercializzazione con rischi e costi inferiori.

“Digi è felice di espandere la sua linea di prodotti Digi ConnectCore®” ha dichiarato Steve Ericson, Direttore generale della divisione Soluzioni per OEM presso Digi International. “Restiamo fermi nel nostro proposito di fornire soluzioni avanzate che semplificano lo sviluppo dei prodotti per i produttori che sono alla ricerca di prodotti connessi sicuri che permettono anche di ridurre i costi associati alle attività di ricerca e sviluppo. Il SOM Digi ConnectCore 8M Mini esemplifica perfettamente tale proposito in quanto non solo accresce le capacità, ma riduce anche il costo totale di proprietà.”

Dotato dei versatili core di elaborazione a basso consumo energetico ARM® Cortex® -A53 e Cortex-M4, ricche capacità multimediali (GPU 2D/3D, VPU, MIPI-DSI/CSI, SAI, PDM ) e una connettività avanzata (802.11 ac, Bluetooth 5, Gigabit Ethernet), Digi ConnectCore 8M Mini è ideale per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT), interfacce uomo-macchina (human-machine interface, HMI), monitoraggio di apparecchiature, per applicazioni audio/voce, edge computing e apprendimento automatico.

Sicurezza e lunga durata sono al centro del design di Digi ConnectCore 8M Mini. Digi TrustFence® offre un framework di sicurezza dei dispositivi collaudato e pienamente integrato che è stato progettato a garanzia di un ciclo di vita esteso dei dispositivi incorporati. Inoltre, il processore i.MX 8M Mini è indicato per l’uso nell’ambito di applicazioni industriali ed è supportato dal Programma per la longevità dei prodotti (Product Longevity Program) di NXP, garantendo una disponibilità a lungo termine di 10 anni o più.

L’esclusivo set di funzionalità contraddistingue Digi ConnectCore 8M Mini dalla concorrenza quale l’unico SOM ad offrire la compatibilità con Bluetooth 5 e l’abilitazione della connettività cellulare, nonché il framework di sicurezza TrustFence brevettato di Digi. Le dimensioni fisiche dell’hardware, pari a 40 x 45 x 3,5 mm, lo rendono inoltre uno dei più piccoli rinvenibili in circolazione. Accedete a un elenco completo delle funzionalità aggiuntive di Digi 8M Mini qui .

Disponibilità

Il software e i kit di sviluppo iniziali per Digi ConnectCore 8M Mini diverranno disponibili tramite i partner per la distribuzione globale il 15 giugno 2021.

Digi International (NASDAQ: DGII) è un fornitore leader a livello globale di prodotti, servizi e soluzioni per la connettività per l’IoT. Aiutiamo i clienti a creare prodotti connessi di prossima generazione e a implementare e gestire infrastrutture per comunicazioni critiche in ambienti difficili con rigorosi requisiti di sicurezza e affidabilità. La società, fondata nel 1985, ha aiutato i propri clienti a connettere oltre 100 milioni di oggetti e questo numero sta continuando a crescere. Per ulteriori informazioni visitate il sito web di Digi all’indirizzo www.digi.com.

