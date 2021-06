Dialpad introduce un’esperienza di chiamata più intelligente e più affidabile per gli utenti di Microsoft Teams

La nuova integrazione combina le capacità vocali assistite da IA e della massima qualità con l’interfaccia nativa di Teams per comunicazioni intuitive e senza interruzioni

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Dialpad Inc., il leader del settore nella comunicazione e nella collaborazione basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi la sua integrazione della piattaforma con Microsoft Teams, una soluzione principale per la collaborazione e il coinvolgimento del team. Dialpad per Microsoft Teams è l’integrazione del routing diretto cloud-native che connette ininterrottamente le caratteristiche della telefonia delle aziende e le capacità (Vi™) Voice Intelligence (Intelligenza Vocale) premiate di Dialpad nell’ambiente nativo di Microsoft Teams.

Secondo il Hybrid Work Trend Index di Microsoft, i lavoratori riferiscono che la loro produttività è rimasta la stessa o è aumentata nel corso dell’ultimo anno. Mentre i metodi di lavoro continuano a evolversi, Dialpad è all’avanguardia nel creare esperienze di comunicazione migliori, più intelligenti e più fluide. Con il routing diretto di Dialpad che riveste importanza fondamentale nell’integrazione, gli utenti di Microsoft Teams hanno accesso alle possibiliità di chiamata globale di Dialpad con connettività PSTN in 49 Paesi in aggiunta alle sofisticate caratteristiche delle chiamate in ingresso e in uscita. L’intelligenza vocale di Dialpad basata sul riconoscimento vocale automatico, sull’elaborazione del linguaggio naturale e sull’apprendimento automatico fornisce agli utenti di Microsoft Teams trascrizioni in tempo reale, analisi robusta, formazione e dati sulla conversazione intelligente durante ogni chiamata.

“Gli investimenti attuali della tecnologia e delle comunicazioni devono consistere in soluzioni che si integrino completamente nel modo in cui le aziende lavorano oggi, ma devono essere flessibili e scalabili per evolversi domani assieme ad esse,” ha affermato Craig Walker, amministratore delegato, Dialpad. “Oggi, oltre 145 milioni di persone stanno usando Microsoft Teams come strumento di collaborazione del loro team, e nessuno nello spazio delle comunicazioni unificate offre servizi di telefonia meglio di Dialpad. Siamo molto entusiasti di vedere l’impatto positivo che il routing diretto di Dialpad avrà sull’esperienza delle chiamate per le aziende che usano Microsoft Teams. Con una piattaforma di integrazione aperta che si estende nativamente e unifica le applicazioni aziendali, Dialpad sta offrendo i migliori strumenti ai team per fare il miglior lavoro, sia oggi che domani”.

La pandemia da coronavirus ha aperto gli occhi del mondo aziendale verso nuovi modi di lavorare e ha dato inizio a una nuova era di un ambiente di lavoro ibrido. Le aziende hanno implementato molteplici strumenti per mantenere i dipendenti in remoto collegati e impegnati attraverso video conferenze, strumenti per messaggi e chat, insieme alle più tradizionali soluzioni vocali. Oltre alle responsabilità del ruolo standard, i dipendenti affrontano una nuova curva di apprendimento per integrare questi strumenti nella loro giornata lavorativa. La gestione di molte applicazioni per una sola semplice conversazione può avere effetti deleteri sulla produttività del team. Dialpad per Microsoft Teams accentra e ottimizza le comunicazioni dei dipendenti per team più efficienti, coinvolti e, sostanzialmente, inclusivi.

“L’integrazione di Dialpad con Microsoft Teams porta il meglio da entrambi i mondi: la collaborazione di Microsoft Teams e le capacità vocali e di intelligenza artificiale in tempo reale di Dialpad”, ha detto Ignacio Miranda, direttore per i fornitori IT, Gategroup. “Un’implementazione facile e un’esperienza per l’utente senza problemi permette agli utenti finali di stare connessi da ovunque, su qualsiasi dispositivo e di godersi una migliore esperienza”.

Da aziende di piccole e medie dimensioni a grandi imprese, le organizzazioni hanno bisogno di una soluzione per comunicazioni sicure ed affidabili che permetta connessioni interne ed esterne senza interruzioni. Creata per la forza lavoro ibrida moderna di oggi, Dialpad per Microsoft Teams fornisce una soluzione dinamica, flessibile, molto scalabile e affidabile che è disponibile su qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, ovunque nel mondo.

“Dialpad si è concentrata sul sostenere, fin dai primi giorni, organizzazioni altamente distribuite e sul migliorare l’efficienza e la produttività operative attraverso le sue soluzioni di comunicazioni unificate, basate sul cloud e per i dispositivi mobili e di centri di contatto”, ha affermato Raul Castanon-Martinez, Analista Senior, 451 Research, parte di S&P Global Market Intelligence. “L’integrazione con Microsoft Teams dimostra che l’azienda continua a creare e a espandersi in quest’ottica”.

Vedere Dialpad App Marketplace per ulteriori informazioni su Dialpad for Microsoft Teams.

Risorse aggiuntive

Controlla l’ultimo blog per ulteriori dettagli su Dialpad for Microsoft Teams.

Scopri perché Dialpad è un operatore di spicco nell’ambito di IDC MarketScape: Fornitori mondiali di servizi UCaaS per SMB e Enterprise 2021 Vendor Assessments

Scopri come Dialpad usa l’IA per unificare UCaaS e CCaaS

Informazioni su Dialpad

Dialpad è la principale piattaforma delle comunicazioni su cloud per chiamate, conferenze e centri di contatto basata su IA. Voice Intelligence (Vi™), il motore di Intelligenza Artificiale in tempo reale, brevettato di Dialpad, aiuta le aziende a prendere decisioni più intelligenti dando informazioni in tempo reale su ogni chiamata. Creato sulla Google Cloud Platform per sicurezza e affidabilità ineguagliate, Dialpad è facile da implementare, integrare e scalare. Oggi, oltre 70.000 delle aziende più innovative nel mondo usano Dialpad e le sue integrazioni senza interruzioni con Google Workspace, Hubspot, Microsoft Office 365, Salesforce, Zendesk e altri per permettere a ogni utente di essere più produttivo. I clienti includono T-Mobile, Twitter, WeWork, Uber, Stripe, Netflix, Motorola Solutions, Splunk e Domo. Dialpad è sostenuta dai principali investitori al mondo tra cui Amasia, Andreessen Horowitz, Felicis Ventures, GV, ICONIQ Capital, OMERS Growth Equity, Salesforce Ventures, Scale Ventures, Section 32, SoftBank Corp., T-Mobile Ventures e Work-Bench. Dialpad, con sede negli Stati Uniti, ha uffici in Australia/Nuova Zelanda, Brasile, Canada, India, Giappone e Gran Bretagna. Visitare il sito www.dialpad.com per ulteriori informazioni e per richiedere una dimostrazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Gavin Gustafson



gavin@dialpad.com

801-255-9915