Developing Telecoms: un cammino verde verso un futuro più verde: MTN al BWS 2021

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Secondo Developing Telecoms, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica diventa sempre più importante per le principali aziende nel settore delle telecomunicazioni a causa del ruolo che le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) possono svolgere nell’agevolare la decarbonizzazione in altri settori.

Nel corso dell’evento Better World Summit for Green ICT, tenutosi presso l’Innovation Lab di Huawei a Dubai, vari relatori hanno esplorato come il settore ICT sarà in grado di facilitare una società più verde – e perché ciò è particolarmente importante nelle regioni geografiche con mercati emergenti, compresa l’Africa.

Dirk Karl, Chief Procurement Officer, executive presso MTN Group, è salito sul podio per discutere come gli operatori abbiano un ruolo da svolgere nei mercati emergenti, descrivendo come ciò vada oltre il semplice scopo aziendale primario – fa capo agli operatori la responsabilità di mettere in grado chiunque di avvantaggiarsi di un mondo moderno, connesso e MTN sta ancora installando reti in Africa aumentandone sempre più la densità.

“Il nostro operato non è mirato solo a far prosperare l’azienda – ha uno scopo più profondo, e ciò è stato dimostrato durante COVID, ossia di essere importante a livello dei sistemi delle economie dei vari paesi del mondo in modo da connetterne le società per darci modo di servirle nel futuro”, ha spiegato Karl. “Tuttavia, affinché il business possa prosperare, occorre fare qualcosa per la salute di tali comunità e del relativo ecosistema. Tutti meritano il vantaggio di una vita digitale”.

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia maggiore per i mercati emergenti e l’Africa corre un rischio più grande rispetto alla maggior parte delle altre regioni geografiche nella lotta contro la povertà. Karl ha fatto notare che le tecnologie verdi – come le batterie intelligenti, i quadri passivi che non richiedono aria condizionata – non solo sono state davvero utili, ma fanno anche parte della soluzione perché possono contribuire a conseguire una riduzione delle emissioni di anidride carbonica. È inoltre necessario effettuare investimenti rilevanti nelle energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi climatici di MTN.

Developing Telecoms è il principale portale di notizie online sulle telecomunicazioni nei mercati emergenti, presentando informazioni importanti per gli alti dirigenti e i responsabili delle decisioni presso gli operatori di reti, governi e utilizzatori finali. Ogni anno Developing Telecoms riceve 2,2 milioni di visualizzazioni di pagine e oltre 760.000 visitatori virtuali. La sua newsletter settimanale sui mercati emergenti conta oltre 50.000 abbonati. Developing Telecoms pubblica una gamma di rapporti speciali sulle telecomunicazioni nei mercati emergenti che coprono molteplici argomenti – sicurezza informatica, 5G, IoT, città intelligenti e connettività nell’ultimo miglio.

