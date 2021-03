Dell, l’anno fiscale 2021 si chiude con ricavi per 94,2 miliardi di dollari

Dell ha reso noti i risultati fiscali per l’anno fiscale 2021, chiuso su buoni livelli e dimostrando una notevole resilienza.

I ricavi dell’intero anno hanno fatto segnare la cifra record di 94,2 miliardi di dollari, in crescita del 2% rispetto all’anno precedente.

Per l’intero anno, l’utile netto è stato di 3,5 miliardi di dollari. Il flusso di cassa delle operazioni è stato record di 11,4 miliardi di dollari. L’utile diluito per azione per l’intero anno è stato di 4,22 dollari.

I ricavi del quarto trimestre sono cresciuti del 9% a 26,1 miliardi di dollari. La società ha generato un utile operativo di 2,2 miliardi di dollari, un aumento del 204% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’utile netto è stato di 1,3 miliardi di dollari, e l’EBITDA adjusted di 3,8 miliardi di dollari.

Il flusso di cassa delle operazioni è stato di 5,9 miliardi di dollari. L’utile diluito per azione del quarto trimestre è stato di 1,57 dollari.

Jeff Clarke, Chief Operating Officer di Dell Technologies ha dichiarato che nell’ultimo anno, il team della società si è mobilitato per supportare i suoi clienti e partner in tutto il mondo, poiché la tecnologia ha svolto un ruolo centrale nel mantenere la società, l’economia e tutte le vite in movimento.

Quest’anno Dell è stata in grado di generare un fatturato record di 94,2 miliardi di dollari aiutando i clienti ad adattarsi alle nuove realtà lavorative e di apprendimento da qualsiasi luogo. Secondo Clarke, Dell si trova quindi in una invidiabile posizione, avvantaggiata per capitalizzare la prevista crescita degli investimenti nel settore IT da parte delle organizzazioni a livello globale.

Nel dettaglio dei risultati più rilevanti, il Client Solutions Group ha registrato ricavi record per 48,4 miliardi di dollari, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Il risultato operativo dell’intero anno di Client Solutions Group è stato di 3,4 miliardi di dollari, con un aumento del 7%.

I ricavi di Infrastructure Solutions Group per l’intero anno sono stati di 32,6 miliardi di dollari, con un utile operativo di 3,8 miliardi.

Infine, nell’anno fiscale 2021 VMware ha realizzato 11,9 miliardi di dollari di ricavi e 3,6 miliardi di dollari di proventi operativi.