Deenova riafferma la leadership in Italia aggiudicandosi due importanti contratti con ASST Cremona e ASST Pavia

La gara pubblica dell’ASST di Cremona denominata “Affidamento dei servizi di Logistica Sanitaria a supporto della Farmacia ospedaliera per la gestione e la tracciabilità dei farmaci e dei dispositivi medici dalla presa in carico degli stessi fino alla loro somministrazione, impianto od utilizzo sul paziente” vale per 7 anni ed è stata ufficialmente aggiudicata a Deenova alla fine dello scorso anno. Prevede l’implementazione del software proprietario Orbit di Deenova per la tracciabilità e la gestione della micrologistica, 8 “All-In-1 Stations” per la dispensazione di terapie personalizzate, 20 “All-In-1 Trolleys” per la somministrazione ai pazienti di terapie personalizzate che grazie al closed loop sono completamente tracciabili e sicure, nonché le tecnologie RFID D8 (ovvero Check-in, Sentinel e Sentry) per il controllo completo e la tracciabilità dei dispositivi medici.

Un insieme di tecnologie e servizi che è stato scelto anche dall’ASST Pavia per un contratto di 18 mesi attraverso la clausola di adesione prevista dalla gara dell’ASST Brianza precedentemente vinta da Deenova.

Giorgio Pavesi, CEO di Deenova, ha dichiarato: “Come azienda di servizi, la soddisfazione dei clienti è nel DNA di Deenova. Queste due aggiudicazioni confermano il nostro 100% nel tasso di fidelizzazione clienti dal 2007 e sottolineano gli impareggiabili benefici di soluzioni affidabili ed efficienti, utilizzate in più di 80 ospedali in Europa.”

Grazie alla collaborazione con Deenova, le strutture sanitarie che desiderano migliorare la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici possono ridurre i costi di somministrazione delle terapie, abbattendo gli errori e aumentando il tempo che professionisti ed infermieri possono dedicare ai pazienti.

Informazioni su ASST Cremona

L’ASST Cremona comprende l’Ospedale di Cremona, l’Ospedale Oglio Po, il Presidio Ospedaliero Territoriale di Soresina e i Servizi Territoriali di Cremona e Casalmaggiore, tutti situati nel nord Italia. Le strutture offrono una vasta gamma di servizi, dai controlli preventivi alla medicina del lavoro.

Informazioni su ASST Pavia

L’ASST di Pavia, con 7 ospedali, 12 ambulatori e diversi servizi territoriali, offre assistenza ordinaria e di emergenza, day hospital, chirurgia e prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Informazioni su Deenova

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova alleviano la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari, incrementano la sicurezza dei pazienti riducendo gli errori di terapia, consentono il controllo sui beni sanitari sensibili limitando sprechi e costi e contribuiscono a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

Visita il sito www.deenova.com per ulteriori informazioni sulle soluzioni dell’azienda leader di mercato.

