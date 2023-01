Deenova prosegue la sua inarrestabile crescita nel mercato francese aggiudicandosi 6 nuovi contratti

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Deenova conferma la sua indiscussa leadership nel mercato francese dell’automazione per le farmacie ospedaliere annunciando, grazie alla precedente vittoria nella gara competitiva UniHA, sei nuove aggiudicazioni in Francia per 10 D3 ACCED, il robot meccatronico leader di settore, di cui 3 presso il Centre Hospitalier de Béziers e altri 3 presso il Centre Hospitalier de Troyes. Un robot per struttura invece presso l’Etablissement public départemental de santé de Gorze, l’Etablissement public de santé mentale de l’Aube a Brienne-Le-Château, il Centre Hospitalier Alpes-Leman a Contamine-sur-Arve e infine l’Hôpital de Sallanches.

Loïc Bessin, amministratore delegato di Deenova Francia, ha dichiarato con orgoglio: “Questo è il modo migliore per iniziare il 2023 e confermare la nostra indiscussa leadership nel Paese. Più di 50 istituzioni sanitarie hanno scelto i nostri robot per la loro affidabilità, la velocità e la facilità d’uso. Ci aspettiamo che questa tendenza continui e anzi acceleri, poiché sta crescendo in modo significativo la domanda di soluzioni che garantiscano la sicurezza delle terapie.”

Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer di Deenova, ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso dei risultati della nostra realtà francese, che ha ottenuto 3 anni di vendite record consecutive. La Francia ha contribuito in modo determinante alla crescita del fatturato europeo dell’azienda, insieme ai felici ingressi sui mercati di Germania, Spagna, Regno Unito e Polonia”.

Il Centre Hospitalier de Béziers fa parte del Groupement Hospitalier de Territoire Ouest-Hérault, nella regione Occitania del sud della Francia e fornisce assistenza d’emergenza, chirurgica e medica, supporto psicologico e screening.

Gorze è un comune della regione del Grand Est nel nord-est della Francia e l’Etablissement public départemental de santé dispone di 310 posti letto.

Nella regione del Grand Est, a Brienne-Le-Château, c’è anche l’Etablissement public de santé mentale de l’Aube, una clinica psichiatrica per adulti con day hospital, letti gerontopsichiatrici e un’unità di media degenza per detenuti.

Il Centre Hospitalier de Troyes si trova nella capitale del dipartimento dell’Aube e dispone di 11 centri che coprono tutte le discipline mediche, chirurgiche e medico-tecniche, con più di 1.000 posti letto.

Contamine-sur-Arve è un comune nella regione Auvergne-Rhône-Alpes della Francia orientale. Il Centre Hospitalier Alpes-Leman dispone di 700 posti letto con oltre 2.000 professionisti che assistono 1.300 persone ogni giorno.

L’Hôpital de Sallanches è uno delle strutture degli Hôpitaux du Pays du Mont Blanc, tutti situati nel cuore di 3 aree sciistiche famose in tutto il mondo, ai piedi del Monte Bianco, nel dipartimento dell’Alta Savoia. Più di 1.000 operatori sanitari lavorano in 6 poli, da Chirurgia e Unità Acuta a Geriatria, fornendo assistenza a 120.000 abitanti stabili e a molti turisti stagionali.

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova alleviano la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari, incrementano la sicurezza dei pazienti riducendo gli errori di terapia, consentono il controllo sui beni sanitari sensibili limitando sprechi e costi e contribuiscono a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

Visita il sito www.deenova.com per ulteriori informazioni sulle soluzioni dell’azienda leader di mercato.

