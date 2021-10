Deenova continua a battere la concorrenza nel mercato francese dell’automazione in dose unitaria delle farmacie

MILAN–(BUSINESS WIRE)–Deenova ha annunciato oggi che continua il suo slancio di mercato da record iniziato durante la pandemia Covid-19, con le 2 gare pubbliche vinte quest’estate per un totale di 4 soluzioni robotiche per la terapia farmacologica ACCED che saranno attive 24 ore su 24 al Centre Hospitalier Sainte-Marie Rodez in Occitania, e al Hospital of St Die-des-Vosges vicino a Strasburgo.

Loïc Bessin, amministratore delegato di Deenova Francia, ha dichiarato: “Quando sono entrato in Deenova 3 anni fa, la compagnia era una piccola azienda specializzata nella dose unitaria presente solo in 2 dei 5 principali mercati europei, con clienti solo in Francia e in Italia. Sono estremamente orgoglioso del fatto che, solo nell’ultimo anno, siamo cresciuti fino a diventare la forza dominante nei primi 5 mercati europei della meccatronica sanitaria per la dose unitaria, stabilendo una stretta collaborazione con i clienti chiave”.

Christophe Jaffuel, Direttore commerciale di Deenova, ha dichiarato: “Dopo i recenti lanci multimilionari e pluriennali di Deenova nei due maggiori mercati sanitari europei, in Germania e nel Regno Unito, è molto rassicurante vedere il continuo successo di mercato in uno dei nostri paesi consolidati come la Francia. Sia in termini di numero totale di clienti che di numero di dispositivi meccatronici, sono molto orgoglioso che la Francia continui a spianare la strada alla crescita internazionale di Deenova per 2 anni consecutivi, evidenziando le principali caratteristiche di differenziazione di Deenova rispetto alla nostra concorrenza in Francia: la cura del paziente che mira ad una maggiore sicurezza e una migliore aderenza alla terapia così come la reperibilità 24/7, una componente chiave delle esigenze dei clienti”.

Il Centre Hospitalier Sainte-Marie Rodez in Occitania si prende cura delle persone con malattie mentali nell’Aveyron (4 settori psichiatrici su 5) e ha 311 letti e posti ospedalieri completi (CHSM Rodez, Clinique de Bourran e Clinique de Villefranche-sur-Rouergue) e 115 letti di ospedalizzazione parziale.

L’Hospital of St Die-des-Vosges è uno stabilimento di riferimento in una comunità ospedaliera che serve una popolazione di 90.000 abitanti; l’ Hospital of St Die-des-Vosges cerca costantemente di migliorare la qualità delle cure fornite ai pazienti. L’ospedale si impegna a realizzare linee guida e attività comuni tra gli stabilimenti per ottimizzare le cure e la copertura sanitaria degli abitanti del territorio del Deodatie, servendo la comunità con 452 letti.

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque.

Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

Il sito www.deenova.com è a disposizione per ulteriori informazioni sulle soluzioni leader di mercato.

Contacts

Contatti presso Deenova:



Loïc Bessin, Christophe Jaffuel, Martina Buccianti

m.buccianti@deenova.com, +39 0523 785311