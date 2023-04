Deenova conferma la propria superiorità tecnologica aggiudicandosi in Francia tutti i lotti della gara RESAH per l’automazione farmaceutica in dose unitaria

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Deenova ha annunciato oggi di essersi aggiudicata tutti i 3 lotti dell’ultima gara RESAH relativa ai sistemi di automazione farmaceutica in dose unitaria, rafforzando così la propria leadership nel mercato francese.

RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) è un’organizzazione amministrativa pubblica che gestisce gli appalti sanitari per gli ospedali pubblici francesi, fornendo loro l’accesso ai migliori prodotti e servizi possibili, garantendo al contempo il rispetto delle normative sugli appalti pubblici.

Deenova ha vinto i tre lotti di questa gara, che erano:



Lotto 1: Fornitura di robot di dispensazione automatica, armadi protetti e soluzioni modulari.



Lotto 3: Fornitura di robot automatici di riconfezionamento e dispensazione.



Lotto 4: Fornitura di robot automatici di riconfezionamento e dispensazione di farmaci solidi orali.

I tre lotti, aggiudicati ai robot meccatronici ACCED, AIDE e ASTUS, costituiscono una soluzione unica, completa, modulare e personalizzabile che consentirà agli ospedali francesi di accelerare il passaggio alla gestione automatizzata dei farmaci, aiutandoli a ridurre gli errori, eliminare i processi manuali e liberare il personale che potrà dedicarsi ad attività di maggior valore, garantendo in ultima analisi un’assistenza ai pazienti più sicura ed efficiente.

Le soluzioni meccatroniche ACCED, AIDE e ASTUS sono progettate per essere personalizzabili e modulari, consentendo agli ospedali di adattare la tecnologia ad esigenze e requisiti specifici. Le soluzioni, inoltre, si integrano perfettamente con l’infrastruttura e il software esistenti nell’ospedale, riducendo al minimo le interruzioni e garantendo una transizione agevole.

Nel complesso, le soluzioni meccatroniche ACCED, AIDE e ASTUS rappresentano un importante passo avanti nell’automazione della gestione dei farmaci negli ospedali francesi e dal 2013 contribuiscono a trasformare il modo in cui l’assistenza sanitaria viene erogata nel paese.

Loic Bessin, Managing Director di Deenova France ed inventore delle soluzioni meccatroniche ACCED e AIDE, ha dichiarato: “Siamo sicuri che la nostra tecnologia all’avanguardia e la nostra competenza continueranno a offrire vantaggi significativi al sistema sanitario francese e non vediamo l’ora di proseguire la nostra storica collaborazione con RESAH, avviata nel 2014, e con i nostri partner ospedalieri per diffondere ulteriormente la nostra soluzione in tutto il paese”.

Le soluzioni Deenova sono le più complete ed avanzate in Europa. Offrono al personale ospedaliero flessibilità e modularità senza precedenti, che migliorano l’esperienza sia per il paziente che per il personale sanitario. Le soluzioni aiutano l’ospedale nelle sue iniziative di trasformazione digitale migliorando tracciabilità ed accuratezza e riducendo gli sprechi, gli eventi avversi e gli errori di dispensazione dei farmaci. Con un risparmio sui costi previsto compreso tra il 15% e il 25%, le soluzioni Deenova promettono di semplificare tutte le procedure relative alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici impiantabili/monouso.

“Siamo entusiasti delle vittorie in tutti i 3 lotti della gara RESAH. Questo risultato sottolinea l’impegno di Deenova a fornire incessantemente soluzioni innovative che affrontano le sfide sanitarie più urgenti” – secondo Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer e membro del consiglio di amministrazione di Deenova – “La nostra soluzione consente agli ospedali francesi di ottimizzare i loro processi di distribuzione dei farmaci, garantendo che i pazienti ricevano il farmaco giusto al momento giusto, ogni volta, semplificando i flussi di lavoro ospedalieri, riducendo i costi e migliorando l’efficacia terapeutica”.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni leader di mercato di Deenova, visita ww.deenova.com.

Contacts

Christophe Jaffuel, c.jaffuel@deenova.com,



Martina Buccianti, m.buccianti@deenova.com, +39 0523 785311