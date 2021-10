Deel raccoglie 425 milioni di dollari con un finanziamento di serie D per continuare a trasformare il futuro del lavoro

Con una valutazione di 5,5 miliardi di dollari, Deel consacra la propria posizione di società con la valutazione più elevata nel panorama globale delle imprese operanti nel campo dei pagamenti, dell’assunzione di personale e della conformità

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Deel, società che effettua assunzioni da remoto abbattendo le barriere che ostacolano il lavoro su scala globale, ha annunciato oggi di avere raccolto 425 milioni di dollari con un finanziamento di serie D, portando a 630 milioni di dollari l’ammontare totale raccolto dalla società. Con l’ultima tornata di finanziamento la società è ora valutata 5,5 miliardi di dollari. Grazie a questo investimento, Deel è diventata la società con la valutazione più elevata nel panorama globale delle imprese operanti nel campo dei pagamenti, dell’assunzione di personale e della conformità.





La nuova tornata di finanziamento è stata guidata dalla società statunitense Coatue, con partner come Rahul Kishore e Lucas Swisher a orchestrare l’operazione. A questa tornata di finanziamento hanno partecipato anche diversi investitori nuovi e preesistenti, tra cui Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, il fondo YC Continuity, Spark Capital, Greenbay Ventures, Neo e oltre 40 tra i principali operatori mondiali.

Dalla fondazione di Deel nel 2019, il team aziendale, cresciuto da quattro a 400 dipendenti, ha intrapreso la missione di rendere il lavoro da remoto più accessibile ai team e alle aziende di tutto il mondo e di creare la migliore esperienza di assunzione dei dipendenti del mercato. Attualmente, le imprese stanno reinventando nuove modalità flessibili di organizzazione e disciplina del lavoro per acquisire e trattenere i talenti migliori. Deel elimina gli ostacoli alle assunzioni da remoto e crea opportunità per tutti attraverso una piattaforma, la versatilità necessaria e strumenti progettati per consentire ai team di avere successo laddove e allorquando intendono operare.

Deel serve oltre 4.500 clienti in tutto il mondo attraverso società del calibro di Coinbase, Intercom e Shopify in più di 150 Paesi. A prescindere dal fatto che un’azienda sia intenzionata ad adottare un ambiente di lavoro ibrido o completamente da remoto piuttosto che a cercare talenti in tutto il mondo, la tecnologia di Deel offre competenze ineguagliate a livello di buste paga, gestione delle risorse umane, conformità, incentivi, benefici e non solo, che non possono mancare laddove ci si occupa di assunzioni o si gestisce un team globale e la cui gestione fino a poco fa avrebbe richiesto l’impegno di un intero team interno all’azienda. Con Deel, le aziende possono assumere in meno di 5 minuti dipendenti e collaboratori esterni in conformità con leggi senza dover ricorrere alla mediazione di enti locali. Analogamente, le aziende possono pagare le retribuzioni dei team in oltre 120 valute diverse con un solo clic.

“Seguiamo Deel dal 2020 e siamo rimasti impressionati dalla visione di Alex e Shuo”, ha dichiarato Rahul Kishore, amministratore delegato senior di Coatue. “Approfondendo la conoscenza di Deel, siamo stati positivamente colpiti dall’espansione e dall’impressionante sviluppo di questa società e crediamo che questi siano solo gli albori delle straordinarie potenzialità di questo team.” Lucas Swisher, socio accomandatario in Coatue, che ha collaborato all’organizzazione della tornata di finanziamento, ha aggiunto: “Siamo stati colpiti da come la piattaforma sia riuscita a distillare qualcosa di così enorme in uno strumento utilizzabile da tutti per trasformare il processo di assunzione globale da sogno in realtà.”

“Il modo di lavorare delle persone sta cambiando sostanzialmente. E da qui non si tornerà più indietro” ha dichiarato Alex Bouaziz, amministratore delegato di Deel. “Abbiamo fondato Deel perché non volevamo che i processi di assunzione e pagamento impedissero alle imprese di formare i team migliori su scala globale e individuare i migliori talenti in assoluto. Intendiamo continuare a mettere in discussione le regole secondo cui operano le aziende e a sviluppare strumenti che consentano di plasmare il futuro del lavoro.”

“Sosteniamo Deel sin dall’inizio e abbiamo visto come la società ha trasformato e sviluppato vari strumenti in tempi record per creare esperienze migliori per le aziende e i loro team”, ha dichiarato Anish Acharya, socio accomandatario di Andreessen Horowitz. “Un futuro brillante attende Deel, ma ancora più brillante è la prospettiva per i team internazionali che la società sta aiutando a far emergere in tutto il mondo.”

Informazioni su Deel

Deel è una prestigiosa società specializzata in soluzioni di pagamento dei salari e conformità, che aiuta le aziende ad assumere chiunque in ogni parte del mondo. La tecnologia di Deel offre competenze ineguagliate a livello di buste paga, gestione delle risorse umane, conformità, incentivi, benefici e non solo, che non possono mancare laddove ci si occupa di assunzioni o si gestisce un team globale.

Utilizzando un processo self-service basato sulla tecnologia, i clienti di Deel possono assumere dipendenti a tempo pieno e collaboratori indipendenti in più di 150 Paesi in pochi minuti e in conformità con le leggi vigenti. Con oltre 250 partner esperti di mobilità e di questioni legali, contabili e fiscali, Deel consente alle aziende di creare, sottoscrivere e inviare contratti localizzati conformi da una libreria di modelli e pagare i team in più di 120 valute con un solo clic.

Fondata nel 2019 da Alex Bouaziz e Shuo Wang, Deel è una società con più sedi e dipendenti in varie parti del mondo. Per ulteriori informazioni su Deel fare clic qui.

Informazioni su Coatue

Coatue è una delle maggiori piattaforme di investimento tecnologico al mondo, con un patrimonio totale gestito di oltre 45 miliardi di dollari. Il nostro team dedicato di ingegneri ed esperti di dati collabora strettamente con professionisti del ramo investimenti per aggiungere valore a vantaggio dei fondatori e dei team dirigenziali inclusi nel nostro listino. Attraverso attività imprenditoriali, fondi pubblici e iniziative di crescita, sosteniamo gli imprenditori di tutto il mondo in ogni fase della crescita aziendale. Tra i nostri investimenti privati figurano Airtable, Ant Financial, Anaplan, ByteDance, Chime, Databricks, DoorDash, Instacart, Meituan, Snap, Snowflake e Spotify.

