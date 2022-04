Dawex ottiene la certificazione di audit di sicurezza e disponibilità SOC 2 Type II per offrire ai suoi clienti un ambiente estremamente protetto in cui creare potenti ecosistemi di dati

Questa nuova tappa dimostra che Dawex si è assunta l’impegno costante di offrire ai suoi clienti il massimo livello di sicurezza e disponibilità.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Dawex, azienda leader per la tecnologia delle piattaforme di scambio dati, di data marketplace e data hub, oggi ha annunciato di avere ottenuto la certificazione SOC 2 (System and Organization Control) Type II. Questa tappa è esemplificativa dell’impegno di Dawex nel creare, consolidare e svolgere costantemente controlli di estremo rigore per proteggere e offrire ai suoi clienti servizi di altissima qualità, nonché un livello di sicurezza ottimale.

In un’economia in cui i dati sono divenuti un prodotto dal potenziale illimitato, dotato di un valore intrinseco, e fonte di nuovi redditi, la tecnologia Dawex consente alle imprese di creare nuovi ecosistemi attorno alle piattaforme per lo scambio dei dati, in conformità ai requisiti di legge e alle sfide poste dalle esigenze di tracciabilità e sicurezza. La certificazione SOC 2 Type II attesta l’adozione di misure di sicurezza e disponibilità più rigorose da parte di Dawex, in linea con gli standard internazionali di settore e secondo le migliori prassi stabilite dall’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). SOC 2 Type II garantisce la creazione di processi e l’adozione di controlli interni di sicurezza, disponibilità, integrità, riservatezza e protezione dei dati. Tali criteri e misure di sicurezza sono oggetto di attenta sorveglianza, rivalutazione e aggiornamenti regolari, in modo da realizzare un ambiente altamente protetti per lo scambio dei dati.

“La tecnologia Dawex consente a tutti gli operatori economici di valorizzare il potenziale del loro ecosistema mediante lo scambio dei dati”, precisa Laurent Lafaye, co-CEO di Dawex. “Il numero di aziende che adottano le tecnologie del Data Exchange è in forte crescita. È essenziale proteggere e tutelare la nostra infrastruttura e le soluzioni messe a disposizione dei clienti, applicando gli standard più rigorosi in materia di riservatezza e sicurezza”.

Gli investimenti di Dawex in sicurezza e conformità hanno sempre avuto la massima priorità. Redatto da terzi indipendenti, il report di audit consegnato a Dawex dimostra alle organizzazioni e agli auditor il modo in cui l’impresa realizza i suoi controlli. Mette in evidenza gli obiettivi chiave in fatto di conformità, andando così a rafforzare la fiducia nella tecnologia Dawex.

