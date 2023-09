 Dawex lancia una nuova soluzione Corporate Data Hub per abbattere i silos e facilitare la circolazione dei dati nelle un’organizzazione

Con un Corporate Data Hub un’organizzazione può scalare la circolazione interna dei dati e connettersi a ecosistemi di dati esterni.

Parigi, Francia–(BUSINESS WIRE)–Dawex, leader per le soluzioni di Data Exchange, oggi ha annunciato il lancio di una soluzione Corporate Data Hub con cui le multinazionali e le grosse imprese potranno accelerare la circolazione dei dati interni nelle loro unità di business, nei dipartimenti e nelle filiali. Un Corporate Data Hub basato sulla tecnologia Data Exchange di Dawex promuove efficacemente la collaborazione sui Data Product tra i vari organismi partecipanti, permettendo di creare un formidabile ecosistema di dati interni, conforme ai regolamenti sui dati e alle policy aziendali sulla governance dei dati. L’implementazione di un Corporate Data Hub in seno a un’organizzazione accelera la condivisione delle informazioni, razionalizza l’approvvigionamento dei dati, migliora le efficienze operative, facilita la governance sullo scambio dei dati e abilita decisioni più informate per realizzare gli obiettivi di business, strategici e CSR.





Operando come soluzione di Data Exchange federata, un Corporate Data Hub aggiunge ulteriore valore ai cataloghi di dati o Data Fabric già esistenti. Mette a disposizione dei fornitori di dati di un’organizzazione per pubblicare, divulgare e commercializzare i loro Data Product internamente, in un ambiente affidabile, sicuro e a norma di legge. Sono i fornitori di dati a decidere chi può avere accesso ai dati e a chi concedere specifiche licenze d’uso, nonché a stabilire di tracciare le transazioni dei dati e anche a definire i prezzi per il trasferimento. Allo stesso tempo gli acquirenti dei Data Product all’interno della medesima organizzazione – a prescindere che si tratti di membri dello stesso team, persone che lavorano in un diverso dipartimento, un’altra business unit o in una diversa filiale e che si trovino o meno nello stesso Paese o in una sede di un’altra regione – possono facilmente utilizzare i Data Product per eseguire ricerche, rilevamenti e accessi, abbattendo così i silos, promuovendo la diffusione delle conoscenze oltre i confini e tra diversi organismi e, allo stesso tempo, mantenendo il controllo sugli accessi.

La soluzione Dawex Corporate Data Hub è stata sviluppata con tecnologie all’avanguardia, ad esempio architetture distribuite e aperte, standard aperti, identità sovrane e il Trust Framework di Gaia-X, per integrarsi e interagire in perfetta sinergia con i sistemi di dati esistenti delle grosse corporation. Ad esempio, s’integra facilmente con programmi interni per la gestione delle identità, API manager, Data Fabric o infrastrutture di archiviazione, in modo da creare un valore immediato senza imporre lunghi e costosi cambiamenti per l’ambiente IT.

Le organizzazioni che scelgono la tecnologia Dawex Data Exchange scelgono la sicurezza, la compliance, la fiducia, la flessibilità e un’architettura aperta per sviluppare un solido ecosistema di dati in cui scambiare i Data Product con tempi rapidissimi e senza complicazioni. In più le soluzioni Dawex Data Exchange Platform sono conformi ai regolamenti sui dati in vigore localmente, ad esempio il GDPR, il DGA in Europa, l’APPI in Giappone, il CCPA negli Stati Uniti o l’LGPD in Brasile.

“In un’epoca in cui le decisioni sono fondate sui dati, i Corporate Data Hub sono una soluzione di forte impatto per le organizzazioni che puntano a sbloccare internamente il pieno potenziale dei loro dati”, ha dichiarato Laurent Lafaye, co-CEO di Dawex. “Favorendo la collaborazione sui dati, abbattendo i silos e facilitando la circolazione dei dati, un Corporate Data Hub consente a un’organizzazione di promuovere l’innovazione, realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione e arrivare all’eccellenza operativa”.

Essendo facilmente integrabile con altri modelli di Data Exchange, ad esempio un Data Marketplace o un Industry Data Hub, un Corporate Data Hub offre alle organizzazioni la possibilità di adottare dei modelli ibridi più adatti alle loro esigenze e ai loro requisiti di Data Exchange in costante evoluzione, consentendo così di mettere a punto strategie flessibili per la collaborazione sui dati.

Dawex è leader per le soluzioni di Data Exchange studiate per divulgare o condividere i Data Product in un ecosistema fondato sulla fiducia, adatto a ogni business case e conforme alle normative sui dati. Con la tecnologia Data Exchange di Dawex, le organizzazioni creano ecosistemi di dati e data space come Data Marketplace, Corporate Data Hub e Industry Data Hub per rispondere alle sfide economiche, ambientali e di decarbonizzazione. Nominata Technology Pioneer dal Forum economico mondiale, Dawex ha dato il via a un programma di standardizzazione internazionale per le transazioni affidabili dei dati. Fondata nel 2015 in Francia, Dawex sta espandendo la sua attività nei mercati di Europa, Asia, Nord America e Medio Oriente.

