Dawex & IDSA plaudono alla pubblicazione del primo documento di specifiche sui servizi Data Exchange di Gaia-X che segna un nuovo traguardo per lo sviluppo di un’economia dei dati europea sovrana, affidabile, solida e sicura

Frutto di un’intensa e stretta collaborazione tra i membri del Gruppo di lavoro Gaia-X per i servizi di Data Exchange, il documento Data Exchange Services Specification stabilisce le linee guida per gli scambi di dati.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Dawex, leader tecnologico per lo scambio dei dati, il marketplace dei dati e data hub insieme all’International Data Spaces Association (IDSA), impegnata a definire uno standard globale per connettori di dati affidabili, rispettivamente leader e co-leader del gruppo di lavoro dei servizi di scambio dati Gaia-X oggi accolgono calorosamente la prima pubblicazione del documento Data Exchange Services di Gaia-X e si congratulano con i membri del Gruppo di lavoro per il loro contributo attivo e per aver messo a segno questo eccezionale traguardo.

Il documento con le specifiche Gaia-X Data Exchange Services identifica il vocabolario per lo scambio di dati, stabilisce la definizione dei servizi di Data Exchange, nonché modelli operativi e concettuali, ontologie e politiche per lo scambio dati al fine di conferire fiducia, interoperabilità, rilevabilità e tracciabilità all’economia dei dati.

La pubblicazione del documento Data Exchange Services Specification di Gaia-X è frutto di un’intensa collaborazione tra i membri del Gruppo di lavoro per i servizi di Data Exchange. Il Gruppo ha riunito organizzazioni di otto Paesi che rappresentano una serie di settori diversificati, fra cui tecnologia, cloud, finanza, telecomunicazioni, automotive ed energia, e per sei mesi ha lavorato con estrema solerzia per produrre un documento esauriente con le specifiche per lo scambio dei dati.

Questo annuncio segue anche la pubblicazione dei documenti Gaia-X Architecture e Gaia-X Trust Framework che definiscono i principi guida per stabilire un ecosistema di dati.

“Dawex si congratula con tutti i membri partecipanti al Gruppo di lavoro Gaia-X Data Exchange Services per aver completato le linee guida destinate a strutturare e definire i principi per lo scambio di dati. È un risultato eccezionale”, ha dichiarato Laurent Lafaye, co-CEO di Dawex. “Le ultime pubblicazioni dei lavori di Gaia-X segnano una svolta tangibile, una pietra miliare lungo il percorso che ci permetterà di realizzare un’economia dei dati europea solida e resiliente. Questo lavoro, frutto di un’intensa collaborazione, servirà sicuramente da fonte d’ispirazione per coloro che, in tutto il mondo, sono in cerca di un’economia dei dati affidabile”, ha proseguito Laurent Lafaye.

“Il Gruppo di lavoro per il Data Exchange crea un concept comune di come l’ecosistema delle infrastrutture e l’ecosistema dei dati si relazionano reciprocamente in base al Gaia-X Trust Framework, con riferimento, tra le altre, alle preesistenti specifiche dell’IDSA per promuovere la crescita dei data space in Europa e in tutto il mondo”, ha affermato Sebastian Steinbuss, CTO di IDSA. “Fare parte della community è un vero onore”.

A proposito di Dawex

In un’economia in cui i dati sono divenuti un prodotto dal potenziale illimitato, dotati di un valore intrinseco e fonte di nuovi redditi, la tecnologia Dawex consente alle imprese di creare nuovi ecosistemi attorno alle piattaforme per lo scambio dei dati, in conformità ai requisiti di legge e alle sfide poste dalle esigenze di tracciabilità e sicurezza. Dawex è il leader tecnologico nel settore delle piattaforme per lo scambio dei dati, data marketplace e data hub per orchestrare l’approvvigionamento, la distribuzione e lo scambio dei dati. Riconosciuta “Technology Pioneer” dal World Economic Forum, Dawex è membro attivo di Gaia-X. Fondata nel 2015, Dawex è una società francese che ha ampliato le sue attività commerciali in Europa, Asia, Stati Uniti e Medio Oriente.

A proposito dell’IDSA

Visita il nostro sito web su internationaldataspaces.org

