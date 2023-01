Dawex entra nella community Global Innovators del Forum economico mondiale

Lo scambio dati e gli ecosistemi dei dati diventano vettori di innovazione per il bene comune.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Dawex, leader tecnologico per lo scambio dei dati, il marketplace dei dati e data hub, oggi ha annunciato il suo ingresso nella community dei Global Innovators del Forum economico mondiale. Membro del gruppo di lavoro Data Policy, dedicato a definire il futuro delle politiche in materia di dati, Dawex contribuisce attivamente all’obiettivo di realizzare appieno il potenziale dei dati a vantaggio della collettività, grazie a una maggiore collaborazione, all’elaborazione delle politiche dei dati e a interventi consolidati in seno agli ecosistemi dei dati.

La community Global Innovators è un gruppo elitario che riunisce le startup più promettenti del mondo, punte di diamante dell’innovazione e fedeli a modelli economici e tecnologici eticamente responsabili, intente a sviluppare nuove idee che aiutino a proteggere società, comunità e industrie di tutto il globo.

“Le sfide che devono affrontare le imprese moderne – sfide climatiche, alimentari, sanitarie, economiche, ambientali o sociali – sono diventate talmente complesse che oggi è impossibile per le singole organizzazioni e anche per i singoli governi risolverle in autonomia”, ha dichiarato Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex. “Una migliore accessibilità ai dati provenienti da più fonti e un loro uso più efficace nell’ambito degli ecosistemi dei dati, possono contribuire a risolvere con successo i problemi più pressanti del momento”.

Riconosciuta Tech Pioneer dal World Economic Forum, invitata a contribuire al Data Policy Global Future Council e ad intervenire all’edizione 2022 del Forum di Davos sul tema di “Come rafforzare la fiducia negli scambi di dati tra settore pubblico e privato”, Dawex tiene fede al suo impegno con il Forum condividendo la sua visione e la sua conoscenza riguardo al futuro degli ecosistemi e dello scambio dei dati. Dawex sostiene l’operato globale del gruppo Data Policy del Forum economico mondiale per accelerare la circolazione dei dati per il bene comune.

​​ ​“Lo scambio dei dati è un catalizzatore per le innovazioni: libera il potenziale dei dati, ridefinendo così le metodologie di collaborazione fra imprese pubbliche e private. Dawex entra a far parte della community dei Global Innovators con entusiasmo, quello stesso con cui porta avanti il suo impegno nel Forum economico mondiale contribuendo allo sviluppo delle politiche sui dati, per consentire alle organizzazioni operanti nel settore pubblico e privato di cogliere tutte le opportunità offerte dallo scambio dei dati. Gli ecosistemi dei dati svolgono un ruolo essenziale nell’economia, e sono diventati un fattore importante per la competitività delle imprese e la sovranità economica”, ha precisato Fabrice Tocco.

A proposito di Dawex

In un’economia in cui i dati sono divenuti un prodotto dal potenziale illimitato, dotati di un valore intrinseco e fonte di nuovi redditi, la tecnologia Dawex consente alle imprese di creare nuovi ecosistemi attorno alle piattaforme per lo scambio dei dati, in conformità ai requisiti di legge e alle sfide poste dalle esigenze di tracciabilità e sicurezza. Dawex è il leader tecnologico nel settore delle piattaforme per lo scambio dei dati, data marketplace e data hub per orchestrare l’approvvigionamento, la distribuzione e lo scambio dei dati. Riconosciuta “Technology Pioneer” dal World Economic Forum, Dawex è membro attivo di Gaia-X. Fondata nel 2015, Dawex è una società francese che ha ampliato le sue attività commerciali in Europa, Asia, Stati Uniti e Medio Oriente.

Contacts

Contatti per la stampa:

Isabelle Joulot

Vicepresidente Comunicazione e Marketing



press@dawex.com